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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 31
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
16%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
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Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
9
Ще в роздумах
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Первые варианты коронавируса уже давно вымерли под напором новых штаммов

Вы хотите сказать, что люди перестали болеть Дельтой и все случаи заболевания только от Омикрона?
Если "да", тогда действительно нет особого смысла вакцинироваться вакцинами, разработанными для Дельты, но если "нет" и Дельтой по-прежнему заболевают, то вакцинация имеет смысл, сравните число случаев тяжелого течения болезни (в т.ч. под ИВЛ) и смертей до вакцинации и после в тех странах, где вакцинирована бОльшая часть населения.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 січ, 2022 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:разработанными для Дельты
для дельты нет разработанных вакцин.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:27

  vitaliian написав:
  Тракторист написав:так объясните, что вы хотели сказать фразой:
причем тут вакцинация? Кейс про права, а не про медицину, туда можно подставить пилота, задумавшего суицид, который тянет за собой пассажиров и вообще кого угодно.

До какой степени можно защищать его право на смерть и как определить ту грань, когда нужно уже защищать общество от него?

какое отношение пилот самоубийца имеет к проблеме принудительной вакцинации и нарушении прав невакционированных?...
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:29

  vitaliian написав:
  yanyura написав:разработанными для Дельты
для дельты нет разработанных вакцин.

как и для других версий модной болезни... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:30

Тракторист в чс
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:37

  vitaliian написав:Тракторист в чс

Не обижайтесь. Тоже штатный троль,вечный житель банов. Но правда быстро затихает, когда о его любимой Германии приносят ссылки,какие там были ограничения. Сразу как-то угрюмится и исчезает.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 січ, 2022 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:37

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:причем тут вакцинация? Кейс про права, а не про медицину, туда можно подставить пилота, задумавшего суицид, который тянет за собой пассажиров и вообще кого угодно.

какое отношение пилот самоубийца имеет к проблеме принудительной вакцинации и нарушении прав невакционированных?...


отношение прямое. Пилот не спрашивает пассажиров хотят они или нет, он их принудительно ведет к тому, что задумал, объясняя это пользой для общества...
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 12 січ, 2022 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:отношение прямое. Пилот не спрашивает пассажиров хотят они или нет, он их принудительно ведет к тому, что задумал

Добрый вечер, Цитрин.
Вы пока не решили, какие именно статьи ККУ применимы к работодателю (по вашей версии - преступнику) , который , как вы говорите, увольняет с работы за отказ от участия в медицинских экспериментах???
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:48

  vitaliian написав:Тракторист в чс

это вы о чём?
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