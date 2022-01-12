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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:18
Schmit написав:
Первые варианты коронавируса уже давно вымерли под напором новых штаммов
Вы хотите сказать, что люди перестали болеть Дельтой и все случаи заболевания только от Омикрона?
Если "да"
, тогда действительно нет особого смысла вакцинироваться вакцинами, разработанными для Дельты, но если "нет"
и Дельтой по-прежнему заболевают, то вакцинация имеет смысл, сравните число случаев тяжелого течения болезни (в т.ч. под ИВЛ) и смертей до
вакцинации и после
в тех странах, где вакцинирована бО
льшая часть населения.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:24
Востаннє редагувалось vitaliian
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:25
yanyura написав:
разработанными для Дельты
для дельты нет разработанных вакцин.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:27
vitaliian написав: Тракторист написав:
так объясните, что вы хотели сказать фразой:
причем тут вакцинация? Кейс про права, а не про медицину, туда можно подставить пилота, задумавшего суицид, который тянет за собой пассажиров и вообще кого угодно.
До какой степени можно защищать его право на смерть и как определить ту грань, когда нужно уже защищать общество от него?
какое отношение пилот самоубийца имеет к проблеме принудительной вакцинации и нарушении прав невакционированных?...
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:30
Тракторист в чс
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:37
vitaliian написав:Тракторист
в чс
Не обижайтесь. Тоже штатный троль,вечный житель банов. Но правда быстро затихает, когда о его любимой Германии приносят ссылки,какие там были ограничения. Сразу как-то угрюмится и исчезает.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 12 січ, 2022 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:37
Тракторист написав: vitaliian написав:
причем тут вакцинация? Кейс про права, а не про медицину, туда можно подставить пилота, задумавшего суицид, который тянет за собой пассажиров и вообще кого угодно.
какое отношение пилот самоубийца имеет к проблеме принудительной вакцинации и нарушении прав невакционированных?...
отношение прямое. Пилот не спрашивает пассажиров хотят они или нет, он их принудительно ведет к тому, что задумал, объясняя это пользой для общества...
Востаннє редагувалось Цитрин
в Сер 12 січ, 2022 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:40
Цитрин написав:
отношение прямое. Пилот не спрашивает пассажиров хотят они или нет, он их принудительно ведет к тому, что задумал
Добрый вечер, Цитрин.
Вы пока не решили, какие именно статьи ККУ применимы к работодателю (по вашей версии - преступнику) , который , как вы говорите, увольняет с работы за отказ от участия в медицинских экспериментах???
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Додано: Сер 12 січ, 2022 23:48
vitaliian написав:Тракторист
в чс
это вы о чём?
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