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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4875487648774878

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 31
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
16%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
9
Ще в роздумах
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:01

  Igneus написав:
  yanyura написав:И что насчет налогов, которые в бюджет Украины платят заробитчане?

Здесь прямые налоги (НДФЛ и военный сбор), которые уплатили заробитчане:
https://apnews.com.ua/ru/news/53-mlrd-z ... t-ukrainy/

Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.
Зная, сколько валюты заводят в страну заробитчане, Вы самостоятельно сможете оценить, сколько они платят, в том числе, в пенсионный фонд:
https://cost.ua/calculator/

За ответ спасибо. Прочитал. В т.ч. и такое
В ГНС отметили, что речь идет не только о зарплатах, которые получали украинцы за рубежом. Это и проценты, дивиденды, роялти и любые другие виды пассивных доходов. Это также наследство, подарки, выигрыши, призы, ценные бумаги и др.

Судя по
Кроме того, некоторые украинцы платят налоги за рубежом. Но эта сумма существенно меньше той, которую они платят на родине.

под словом "заробитчанами" в статье подразумеваются не те, кто работают вне Украины, а те, кто работают внутри Украины в иностранных компаниях и получают от них "белые" зарплаты. По крайней мере в статье не указана ни одна страна за работу в которой "заробитчане" платили налоги в Украине, только лишь
Дальше - цифры задекларированной суммы доходов, полученных из источников за пределами Украины за год:


По
Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.

Я тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?

Осталось прочитать ваш комментарий по Постановлению № 246 и Наказу № 145.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:05

  vitaliian написав:
  yanyura написав:разработанными для Дельты
для дельты нет разработанных вакцин.

Я основывался на этом:
Судебно-юридическая газета

Назвали самую эффективную вакцину против штамма «Дельта»
4 октября 2021

https://sud.ua/ru/news/abroad/215627-na ... lta-b0b834

Если ТАКАЯ газета обманывает своих читателей, значит и я обманул читателей этой ветки.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:10

  yanyura написав:
  vitaliian написав:
  yanyura написав:разработанными для Дельты
для дельты нет разработанных вакцин.

Я основывался на этом:
Судебно-юридическая газета

Назвали самую эффективную вакцину против штамма «Дельта»
4 октября 2021

https://sud.ua/ru/news/abroad/215627-na ... lta-b0b834

Если ТАКАЯ газета обманывает своих читателей, значит и я обманул читателей этой ветки.

Стоп стоп я просто не слышал чтобы под дельту была разработана отдельная вакцина. Про существующие есть разная инфа про их эффективность. Я встречал меньшие цифры, но оспаривать ни те ни другие не берусь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:37

  yanyura написав:Я тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?


Нет. Вы можете написать, что содержите себя. Потому что пенсионеру возвращают то, что у него отбирали пока он работал. И у вас отбирают, чтобы потом платить Вам.
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