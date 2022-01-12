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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4875487648774878 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 31 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 16% 5 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 32% 10 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 16% 5 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 29% 9 Ще в роздумах 6% 2 Всього голосів : 31 Додано: Чет 13 січ, 2022 00:01 Igneus написав: yanyura написав: И что насчет налогов, которые в бюджет Украины платят заробитчане? И что насчет налогов, которые в бюджет Украины платят заробитчане?

Здесь прямые налоги (НДФЛ и военный сбор), которые уплатили заробитчане:

https://apnews.com.ua/ru/news/53-mlrd-z ... t-ukrainy/



Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.

Зная, сколько валюты заводят в страну заробитчане, Вы самостоятельно сможете оценить, сколько они платят, в том числе, в пенсионный фонд:

https://cost.ua/calculator/ Здесь прямые налоги (НДФЛ и военный сбор), которые уплатили заробитчане:Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.Зная, сколько валюты заводят в страну заробитчане, Вы самостоятельно сможете оценить, сколько они платят, в том числе, в пенсионный фонд:

За ответ спасибо. Прочитал. В т.ч. и такое

В ГНС отметили, что речь идет не только о зарплатах, которые получали украинцы за рубежом. Это и проценты, дивиденды, роялти и любые другие виды пассивных доходов. Это также наследство, подарки, выигрыши, призы, ценные бумаги и др.

Судя по

Кроме того, некоторые украинцы платят налоги за рубежом. Но эта сумма существенно меньше той, которую они платят на родине.

под словом "заробитчанами" в статье подразумеваются не те, кто работают вне Украины, а те, кто работают внутри Украины в иностранных компаниях и получают от них "белые" зарплаты. По крайней мере в статье не указана ни одна страна за работу в которой "заробитчане" платили налоги в Украине, только лишь

Дальше - цифры задекларированной суммы доходов, полученных из источников за пределами Украины за год:



По

Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.

Я тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?



Осталось прочитать ваш комментарий по Постановлению № 246 и Наказу № 145. За ответ спасибо. Прочитал. В т.ч. и такоеСудя попод словом "заробитчанами" в статье подразумеваются не те, кто работают вне Украины, а те, кто работают внутри Украины в иностранных компаниях и получают от них "белые" зарплаты. По крайней мере в статье не указана ни одна страна за работу в которой "заробитчане" платили налоги в Украине, только лишьПоЯ тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?Осталось прочитать ваш комментарий по Постановлению № 246 и Наказу № 145. yanyura Повідомлень: 6500 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2008 раз. Подякували: 1526 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 січ, 2022 00:05 vitaliian написав: yanyura написав: разработанными для Дельты разработанными для Дельты для дельты нет разработанных вакцин. для дельты нет разработанных вакцин.

Я основывался на этом:

Судебно-юридическая газета



Назвали самую эффективную вакцину против штамма «Дельта»

4 октября 2021

https://sud.ua/ru/news/abroad/215627-na ... lta-b0b834



Если ТАКАЯ газета обманывает своих читателей, значит и я обманул читателей этой ветки. Я основывался на этом:Если ТАКАЯ газета обманывает своих читателей, значит и я обманул читателей этой ветки. yanyura Повідомлень: 6500 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2008 раз. Подякували: 1526 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 січ, 2022 00:10 yanyura написав: vitaliian написав: yanyura написав: разработанными для Дельты разработанными для Дельты для дельты нет разработанных вакцин. для дельты нет разработанных вакцин.

Я основывался на этом:

Судебно-юридическая газета



Назвали самую эффективную вакцину против штамма «Дельта»

4 октября 2021

https://sud.ua/ru/news/abroad/215627-na ... lta-b0b834



Если ТАКАЯ газета обманывает своих читателей, значит и я обманул читателей этой ветки. Я основывался на этом:Если ТАКАЯ газета обманывает своих читателей, значит и я обманул читателей этой ветки.

Стоп стоп я просто не слышал чтобы под дельту была разработана отдельная вакцина. Про существующие есть разная инфа про их эффективность. Я встречал меньшие цифры, но оспаривать ни те ни другие не берусь. Стоп стоп я просто не слышал чтобы под дельту была разработана отдельная вакцина. Про существующие есть разная инфа про их эффективность. Я встречал меньшие цифры, но оспаривать ни те ни другие не берусь. vitaliian

Повідомлень: 10331 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1803 раз. Подякували: 2574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 січ, 2022 00:37 yanyura написав: Я тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров? Я тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?



Нет. Вы можете написать, что содержите себя. Потому что пенсионеру возвращают то, что у него отбирали пока он работал. И у вас отбирают, чтобы потом платить Вам. Нет. Вы можете написать, что содержите себя. Потому что пенсионеру возвращают то, что у него отбирали пока он работал. И у вас отбирают, чтобы потом платить Вам. Цитрин

Повідомлень: 1203 З нами з: 26.06.21 Подякував: 168 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4875487648774878 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 12 січ, 2022 10:41