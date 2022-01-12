Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине. Зная, сколько валюты заводят в страну заробитчане, Вы самостоятельно сможете оценить, сколько они платят, в том числе, в пенсионный фонд: https://cost.ua/calculator/
За ответ спасибо. Прочитал. В т.ч. и такое
В ГНС отметили, что речь идет не только о зарплатах, которые получали украинцы за рубежом. Это и проценты, дивиденды, роялти и любые другие виды пассивных доходов. Это также наследство, подарки, выигрыши, призы, ценные бумаги и др.
Судя по
Кроме того, некоторые украинцы платят налоги за рубежом. Но эта сумма существенно меньше той, которую они платят на родине.
под словом "заробитчанами" в статье подразумеваются не те, кто работают вне Украины, а те, кто работают внутри Украины в иностранных компаниях и получают от них "белые" зарплаты. По крайней мере в статье не указана ни одна страна за работу в которой "заробитчане" платили налоги в Украине, только лишь
Дальше - цифры задекларированной суммы доходов, полученных из источников за пределами Украины за год:
По
Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.
Я тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?
Осталось прочитать ваш комментарий по Постановлению № 246 и Наказу № 145.
Если ТАКАЯ газета обманывает своих читателей, значит и я обманул читателей этой ветки.
Стоп стоп я просто не слышал чтобы под дельту была разработана отдельная вакцина. Про существующие есть разная инфа про их эффективность. Я встречал меньшие цифры, но оспаривать ни те ни другие не берусь.
yanyura написав:Я тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?
Нет. Вы можете написать, что содержите себя. Потому что пенсионеру возвращают то, что у него отбирали пока он работал. И у вас отбирают, чтобы потом платить Вам.