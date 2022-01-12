Додано: Чет 13 січ, 2022 00:01

Igneus написав: yanyura написав: И что насчет налогов, которые в бюджет Украины платят заробитчане? И что насчет налогов, которые в бюджет Украины платят заробитчане?

Здесь прямые налоги (НДФЛ и военный сбор), которые уплатили заробитчане:

https://apnews.com.ua/ru/news/53-mlrd-z ... t-ukrainy/



Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.

Зная, сколько валюты заводят в страну заробитчане, Вы самостоятельно сможете оценить, сколько они платят, в том числе, в пенсионный фонд:

https://cost.ua/calculator/ Здесь прямые налоги (НДФЛ и военный сбор), которые уплатили заробитчане:Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.Зная, сколько валюты заводят в страну заробитчане, Вы самостоятельно сможете оценить, сколько они платят, в том числе, в пенсионный фонд:

В ГНС отметили, что речь идет не только о зарплатах, которые получали украинцы за рубежом. Это и проценты, дивиденды, роялти и любые другие виды пассивных доходов. Это также наследство, подарки, выигрыши, призы, ценные бумаги и др.

Кроме того, некоторые украинцы платят налоги за рубежом. Но эта сумма существенно меньше той, которую они платят на родине.

Дальше - цифры задекларированной суммы доходов, полученных из источников за пределами Украины за год:

Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.

За ответ спасибо. Прочитал. В т.ч. и такоеСудя попод словом "заробитчанами" в статье подразумеваются не те, кто работают вне Украины, а те, кто работают внутри Украины в иностранных компаниях и получают от них "белые" зарплаты. По крайней мере в статье не указана ни одна страна за работу в которой "заробитчане" платили налоги в Украине, только лишьПоЯ тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?Осталось прочитать ваш комментарий по Постановлению № 246 и Наказу № 145.