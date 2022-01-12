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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 32
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
16%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
31%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
9
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:01

  Igneus написав:
  yanyura написав:И что насчет налогов, которые в бюджет Украины платят заробитчане?

Здесь прямые налоги (НДФЛ и военный сбор), которые уплатили заробитчане:
https://apnews.com.ua/ru/news/53-mlrd-z ... t-ukrainy/

Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.
Зная, сколько валюты заводят в страну заробитчане, Вы самостоятельно сможете оценить, сколько они платят, в том числе, в пенсионный фонд:
https://cost.ua/calculator/

За ответ спасибо. Прочитал. В т.ч. и такое
В ГНС отметили, что речь идет не только о зарплатах, которые получали украинцы за рубежом. Это и проценты, дивиденды, роялти и любые другие виды пассивных доходов. Это также наследство, подарки, выигрыши, призы, ценные бумаги и др.

Судя по
Кроме того, некоторые украинцы платят налоги за рубежом. Но эта сумма существенно меньше той, которую они платят на родине.

под словом "заробитчанами" в статье подразумеваются не те, кто работают вне Украины, а те, кто работают внутри Украины в иностранных компаниях и получают от них "белые" зарплаты. По крайней мере в статье не указана ни одна страна за работу в которой "заробитчане" платили налоги в Украине, только лишь
Дальше - цифры задекларированной суммы доходов, полученных из источников за пределами Украины за год:


По
Но даже если заробитчане не уплатили прямых налогов, то непрямые налоги (НДС, акциз) они платят при покупках в Украине.

Я тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?

Осталось прочитать ваш комментарий по Постановлению № 246 и Наказу № 145.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:05

  vitaliian написав:
  yanyura написав:разработанными для Дельты
для дельты нет разработанных вакцин.

Я основывался на этом:
Судебно-юридическая газета

Назвали самую эффективную вакцину против штамма «Дельта»
4 октября 2021

https://sud.ua/ru/news/abroad/215627-na ... lta-b0b834

Если ТАКАЯ газета обманывает своих читателей, значит и я обманул читателей этой ветки.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:10

  yanyura написав:
  vitaliian написав:
  yanyura написав:разработанными для Дельты
для дельты нет разработанных вакцин.

Я основывался на этом:
Судебно-юридическая газета

Назвали самую эффективную вакцину против штамма «Дельта»
4 октября 2021

https://sud.ua/ru/news/abroad/215627-na ... lta-b0b834

Если ТАКАЯ газета обманывает своих читателей, значит и я обманул читателей этой ветки.

Стоп стоп я просто не слышал чтобы под дельту была разработана отдельная вакцина. Про существующие есть разная инфа про их эффективность. Я встречал меньшие цифры, но оспаривать ни те ни другие не берусь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:37

  yanyura написав:Я тоже плачу эти непрямые налоги (НДС, акциз), т.ч. получается, что вы, если пенсионер, или ваши родственники-пенсионеры, содержатся, в т.ч. за счет отчислений (НДС, акциз) из моей пенсии. И что, я могу написать, что содержу ваших родственников-пенсионеров?


Нет. Вы можете написать, что содержите себя. Потому что пенсионеру возвращают то, что у него отбирали пока он работал. И у вас отбирают, чтобы потом платить Вам.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 02:57

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:а если те кого он может заразит не хотят умирать?

любители уколов точно так же заражают окружающих как и противники уколов, так что не надо нести ерунду...


А почему бы им просто не уйти на самоизоляцию (посидеть дома) и повысить свои шансы на выживание?
А ещё они могут носить маску правильно (желательно даже две или три и даже дома) и обрабатывать руки антисептиком... как можно чаще.
... делать тесты и ходить к семейному доктору... при каждом чихе и принимать назначенное врачом лечение
А также принять несколько дополнительных уколов бустеров - можно даже "коктелем" из разных видов вакцин для пущей надёжности.
выпустить в Дие себе сертификаты и показывать их курьерам которые будут доставлять им еду на дом...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 07:20

uaprofi , а почему бы вам не поучаствовать в лиге смеха, если вы убеждены, что вы очень забавно умеете шутить? Или вы пока тут тренируетесь и ждёте оценок? Ну тогда "такое". Пока уровень "кривое зеркало" , ваганычу только зайдет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 07:54

Решение есть

Ученые из Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга в США выяснили, что соединения конопли могут блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека. Это, в свою очередь, приводит к тому, что человек не заражается коронавирусом.

Об этом пишет MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что пара каннабиноидных кислот связывается с шиповидным белком SARS-CoV-2, блокируя критический этап в процессе, который вирус использует для заражения людей.

По данным исследования, каннабигеролиновая кислота CBGA, и каннабидиолиновая кислота CBDA, соединяются со спайк-белоком. Именно против него направлены все существующие вакцины и терапия антителами.

"Эти каннабиноидные кислоты в большом количестве содержится в конопле и во многих экстрактах конопли. Это не наркотические вещества и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей. И наше исследование показало, что они были одинаково эффективны против всех вариантов SARS-CoV-2, включая варианты "Дельта" и "Омикрон", - заявили ученые.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 07:58

vitaliian , раскрыт секрет антиваксов?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 08:52

  Hotab написав:vitaliian , раскрыт секрет антиваксов?
хоть бы кокс против ковида не пробовали, вдруг поможет и тогда глагол ширяться вернет свой прямое значение. Ну и теория мирового заговора для легализации медицинского каннабиса обретает некоторый смысл. ЗЫ Лично я думаю что это вброс (вдруг кто то решил что я серьёзно).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:04

  yanyura написав:
  Schmit написав:Первые варианты коронавируса уже давно вымерли под напором новых штаммов

Вы хотите сказать, что люди перестали болеть Дельтой и все случаи заболевания только от Омикрона?
Если "да", тогда действительно нет особого смысла вакцинироваться вакцинами, разработанными для Дельты, но если "нет" и Дельтой по-прежнему заболевают, то вакцинация имеет смысл, сравните число случаев тяжелого течения болезни (в т.ч. под ИВЛ) и смертей до вакцинации и после в тех странах, где вакцинирована бОльшая часть населения.

Вакцина разработана не под дельту. Вакцинированные почти так же болеют и умирают, а цифры зависят от политики, волны пандемии, уровня медицины в конкретной стране и методов сбора статистической информации.
Schmit
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Чет 13 січ, 2022 09:01
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