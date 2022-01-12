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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 32
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
16%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
31%
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Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
9
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Вакцинированные почти так же болеют и умирают


Вы, пожалуй, последний антивакс, это заявляющий. Ну или как обычно, "вы все не так поняли слово почти, я не говорил, что так же".
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:11

  Hotab написав:
  Schmit написав:Вакцинированные почти так же болеют и умирают


Вы, пожалуй, последний антивакс, это заявляющий. Ну или как обычно, "вы все не так поняли слово почти, я не говорил, что так же".

А что не так ? младенцы точно так же болеют и умирают как пожилые люди, только через 60-80 лет. Но это ведь мелочь, да? Результат один и тот же, это главное.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:16

  Hotab написав:
  Schmit написав:Вакцинированные почти так же болеют и умирают


Вы, пожалуй, последний антивакс, это заявляющий.


это уже секрет Полишинеля
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:24

  Цитрин написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:Вакцинированные почти так же болеют и умирают


Вы, пожалуй, последний антивакс, это заявляющий.


это уже секрет Полишинеля

Этот секрет здесь развеян сотни раз. Как и ваши фантазии о преступниках-директорах школ.
Как и ваши глубокие заблуждения об отсутствии взаимосвязи количества кейсов от количества тестов.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 січ, 2022 09:38, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:24

  Hotab написав:
  Schmit написав:Вакцинированные почти так же болеют и умирают


Вы, пожалуй, последний антивакс, это заявляющий. Ну или как обычно, "вы все не так поняли слово почти, я не говорил, что так же".

Вакцины от дифтерии, кори, гепатита, полиомиелита... необходимость.
Но добровольно-принудительная вакцинация всех подряд от быстро мутирующего респираторного вируса вакцинами с постоянно снижающейся эффективностью непонятным количеством доз в разгар пандемии - ошибка.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:25

Re: Эпидемия коронавируса в Израиле

Производитель наиболее популярной и востребованной вакцины в мире американская фармацевтическая компания Pfizer заявил в понедельник о том, что к весне сможет произвести от 50 до 100 миллионов доз вакцины, специфически направленной против варианта Омикрон.

Впрочем, эта цифра хотя и кажется значительной, вряд ли сыграет какую-то роль :!: .
Куда в первую очередь направят эти вакцины? Если в Европу, то там населения во много раз больше, и никакого эффекта эти 50 миллионов штук (достаточных для вакцинации 25 млн жителей) не произведут, равно как и в США. Кроме того, в некоторых европейских странах вызванная Омикроном волна уже идёт на спад, и опыт ЮАР показывает, что через один-два месяца заболеваемость там снизится во много раз.
Поэтому усовершенствованные вакцины вряд ли пригодятся :!:
https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108545
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:ошибка

Эта ошибка спасла сотни тысяч жизней.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:31

  Hotab написав:
  Schmit написав:ошибка

Эта ошибка спасла сотни тысяч жизней.

Кто сказал?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:36

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:ошибка

Эта ошибка спасла сотни тысяч жизней.

Кто сказал?

ВОЗ.
Но я понимаю, что не существует никакой абревиатуры, организации или имени человека, который вас бы устроил.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:42

  Hotab написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:Эта ошибка спасла сотни тысяч жизней.

Кто сказал?

ВОЗ.
Но я понимаю, что не существует никакой абревиатуры, организации или имени человека, который вас бы устроил.

А ВОЗу кто сказал?
Schmit
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