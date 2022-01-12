Schmit написав:Вакцинированные почти так же болеют и умирают
Вы, пожалуй, последний антивакс, это заявляющий. Ну или как обычно, "вы все не так поняли слово почти, я не говорил, что так же".
Вакцины от дифтерии, кори, гепатита, полиомиелита... необходимость. Но добровольно-принудительная вакцинация всех подряд от быстро мутирующего респираторного вируса вакцинами с постоянно снижающейся эффективностью непонятным количеством доз в разгар пандемии - ошибка.
Производитель наиболее популярной и востребованной вакцины в мире американская фармацевтическая компания Pfizer заявил в понедельник о том, что к весне сможет произвести от 50 до 100 миллионов доз вакцины, специфически направленной против варианта Омикрон.
Впрочем, эта цифра хотя и кажется значительной, вряд ли сыграет какую-то роль . Куда в первую очередь направят эти вакцины? Если в Европу, то там населения во много раз больше, и никакого эффекта эти 50 миллионов штук (достаточных для вакцинации 25 млн жителей) не произведут, равно как и в США. Кроме того, в некоторых европейских странах вызванная Омикроном волна уже идёт на спад, и опыт ЮАР показывает, что через один-два месяца заболеваемость там снизится во много раз. Поэтому усовершенствованные вакцины вряд ли пригодятся https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108545