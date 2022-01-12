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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4877487848794880

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 32
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
16%
5
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
31%
10
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
5
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
9
Ще в роздумах
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:44

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:Кто сказал?

ВОЗ.
Но я понимаю, что не существует никакой абревиатуры, организации или имени человека, который вас бы устроил.

А ВОЗу кто сказал?

Давайте мы вернёмся к тому "какой ответ вас бы удовлетворил?"
Существует человек, организация, группа организаций, заявлению которой вы бы поверили? Или любая будет "им нельзя верить, они ничего не знают".
Но знаете все, я так понимаю , вы. Да?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:50

  Hotab написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:ВОЗ.
Но я понимаю, что не существует никакой абревиатуры, организации или имени человека, который вас бы устроил.

А ВОЗу кто сказал?

Давайте мы вернёмся к тому "какой ответ вас бы удовлетворил?"
Существует человек, организация, группа организаций, заявлению которой вы бы поверили? Или любая будет "им нельзя верить, они ничего не знают".
Но знаете все, я так понимаю , вы. Да?

Пока что никто ничего не знает. А те, которые делают громкие заявления - обманывают всех и самих себя.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Пока что никто ничего не знает


Ну кроме вас.
Вы-то знаете:
  Schmit написав:Вакцинированные почти так же умирают

И делаете громкие заявления.
Hotab
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  #<1 ... 4877487848794880
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