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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 січ, 2022 09:44
Schmit написав: Hotab написав: Schmit написав:
Кто сказал?
ВОЗ.
Но я понимаю, что не существует никакой абревиатуры, организации или имени человека, который вас бы устроил.
А ВОЗу кто сказал?
Давайте мы вернёмся к тому "какой ответ вас бы удовлетворил?"
Существует человек, организация, группа организаций, заявлению которой вы бы поверили? Или любая будет "им нельзя верить, они ничего не знают".
Но знаете все, я так понимаю , вы. Да?
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Додано: Чет 13 січ, 2022 09:50
Hotab написав: Schmit написав: Hotab написав:
ВОЗ.
Но я понимаю, что не существует никакой абревиатуры, организации или имени человека, который вас бы устроил.
А ВОЗу кто сказал?
Давайте мы вернёмся к тому "какой ответ вас бы удовлетворил?"
Существует человек, организация, группа организаций, заявлению которой вы бы поверили? Или любая будет "им нельзя верить, они ничего не знают".
Но знаете все, я так понимаю , вы. Да?
Пока что никто ничего не знает. А те, которые делают громкие заявления - обманывают всех и самих себя.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 09:52
Schmit написав:
Пока что никто ничего не знает
Ну кроме вас.
Вы-то знаете:
Schmit написав:
Вакцинированные почти так же умирают
И делаете громкие заявления.
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