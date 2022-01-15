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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4889489048914892>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 39
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
15%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
31%
12
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
18%
7
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
11
Ще в роздумах
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 17:25

  Тракторист написав:стоит уточнять что 10% это за 2 года. если вы возьмёте любой год, то сезонными ОРЗ болело и поболее людей, но при этом страна нормально жила и работала, а над гражданами не издевались и не дискримировали...

кстати если модная болезнь такая страшная, то почему в стране не реанимирован орган, ликвидированный в 2015, который предназначен в том числе и для борьбы с эпидемиями?...

Специалисты разогнаны, новых за жалкие копейки набрать не представляется возможным. Помещения санэпидстанции перепрофилированы(розданы нужным людям или банально проданы). Восстановить?... Гм...
Давно похороненный труп на реанимационные мероприятия реагирует слабо)))
В лучших клоунских традициях Бубочки вместо этого нанимается на конскую ЗП очередной самокатчик из приближенных и начинает раскатывать по эфирам или толкать пустопорожние речи на пресс-конференциях.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 15 січ, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 17:37

  vitaliian написав:ЛАД я не согласен, широкие ограничительные меры спасли бы тысячи жизней, только как их совместить с экономикой я не сильно представляю, в крупных городах такой возможности нет или запереть всех как в Китае. Так что "всё само рассосётся" скорее от безысходности, чем от большого научного креатива .

С чем Вы не согласны?
Я, вроде, не пропагандирую отказ от борьбы с ковидом. Любыми реальными методами.
Написал только о том, что тому "профессору" так же, как и Будивельнику и пр. надо быть честными и последовательными. Принятие их "стратегий" = "Наплевать и забыть. Кому что суждено - умереть или нет - так и будет".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 17:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:с чем Вы не согласны


С отказом от стратегии борьбы с вирусом путём широких ограничительных мер. Все слишком либерально. По крайней мере у нас. От того что кто то не поест в Макдональдс ещё никто не умер. Надо развивать доставку, на вынос и прочее, сводя к минимуму контакты людей между собой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 17:50

  Тракторист написав:
  antey1969 написав:
  Тракторист написав:стоит уточнять что 10% это за 2 года. если вы возьмёте любой год, то сезонными ОРЗ болело и поболее людей, но при этом страна нормально жила и работала, а над гражданами не издевались и не дискримировали...

кстати если модная болезнь такая страшная, то почему в стране не реанимирован орган, ликвидированный в 2015, который предназначен в том числе и для борьбы с эпидемиями?...

Специалисты разогнаны, новых за жалкие копейки набрать не представляется возможным. Помещения санэпидстанции перепрофилированы(розданы нужным людям или банально проданы). Восстановить?... Гм...
Давно похороненный труп на реанимационные мероприятия реагирует слабо)))
В лучших клоунских традициях Бубочки вместо этого нанимается на конскую ЗП очередной самокатчик из приближенных и начинает раскатывать по эфирам или толкать пустопорожние речи на пресс-конференциях.

и вероятно эпидемий больше никогда не будет?... :D

значительно проще создать должность главного санитарного врача, не создавая службу и тупо пилить бюджетные деньги... :mrgreen:

Для самокатчиков главное не дела, а клепать лапшу о том, какой ты заботливый молодец и совсем-совсем скоро что-то там важное сделаешь... когда-нибудь... может быть...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 18:00

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:ЛАД я не согласен, широкие ограничительные меры спасли бы тысячи жизней, только как их совместить с экономикой я не сильно представляю, в крупных городах такой возможности нет или запереть всех как в Китае. Так что "всё само рассосётся" скорее от безысходности, чем от большого научного креатива .

насчёт широких ограничительных мер в прошлом году в Германии была публикация (обзор выкладывался на этой ветке, но как обычно был быстро удалён), в которой анализировалась высокая смертность в немецких домах престарелых среди возрастной категории 80+. так вот среди причин высокой смертности коронавирус занимал не первые места, а на первом месте были названы - ограничение стариков в прогулках, ограничение свиданий с родственниками и как следствие подавленное психологическое состояние, а также то, что в некоторых домах престарелых стариков заставляли быть в масках круглосуточно и они просто задыхались...

если же вас действительно заботит здоровье людей, то направте коронавирусные ресурсы например на лечение сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, где можно спасти значительно больше людей...

1. Пожалуйста, ссылки на немецкие отчёты.
"Некоторые дома престарелых" это сколько? Хотя бы в процентном отношении?
2. Слегка поднадоели постоянные разговоры о "лечении сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, где можно спасти значительно больше людей". Поиски лекарств и методов лечения этих заболеваний ведутся десятилетиями. И успехи есть. И средства на это выделялись и выделяются. И, думаю, значительно больше, чем на борьбу с ковидом. Просто они распределены на бОльшее время.
И это не инфекционные болезни. Их лечить сложнее, т.к. не очень понятны причины и сам механизм заболеваний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 18:12

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:с чем Вы не согласны


С отказом от стратегии борьбы с вирусом путём широких ограничительных мер. Все слишком либерально. По крайней мере у нас. От того что кто то не поест в Макдональдс ещё никто не умер. Надо развивать доставку, на вынос и прочее, сводя к минимуму контакты людей между собой.

Это вряд ли сильно поможет.
Да, это уменьшит контакты. Но при высокой заразности вряд ли спасёт. Посмотрите противоэпидемические мероприятия при кори.
Кроме того, человек всё же животное общественное. Он не может совсем без контактов. Да и далеко не все работы можно перевести на удалёнку. И учёбу тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 19:17

  Тракторист написав:насчёт широких ограничительных мер в прошлом году в Германии была публикация (обзор выкладывался на этой ветке, но как обычно был быстро удалён), в которой анализировалась высокая смертность в немецких домах престарелых среди возрастной категории 80+. так вот среди причин высокой смертности коронавирус занимал не первые места, а на первом месте были названы - ограничение стариков в прогулках, ограничение свиданий с родственниками и как следствие подавленное психологическое состояние, .
я конечно знаю примеры когда подавленное психическое состояние вызывало суицид, но чтоб смерти... слышу впервые, тогда дети от которых отказались родители тоже должны массово умирать, или вы думаете их кто то сильно посещает? Есть даже такое понятие госпитализм.

Психика гибкая и при длительном одиночестве необходимость в социальных контактах отпадает. Снаружи это может выглядеть как будто у человека поехала крыша. Тем не менее организм продолжает жить, бомжи вам в яркий пример.

Кстати % суицида среди бомжей намного ниже чем среди успешных людей, но потерявших смысл жизни. Сорри за оффтоп, может кому был интересен данный феномен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 19:50

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:
  antey1969 написав:Специалисты разогнаны, новых за жалкие копейки набрать не представляется возможным. Помещения санэпидстанции перепрофилированы(розданы нужным людям или банально проданы). Восстановить?... Гм...
Давно похороненный труп на реанимационные мероприятия реагирует слабо)))
В лучших клоунских традициях Бубочки вместо этого нанимается на конскую ЗП очередной самокатчик из приближенных и начинает раскатывать по эфирам или толкать пустопорожние речи на пресс-конференциях.

и вероятно эпидемий больше никогда не будет?... :D

значительно проще создать должность главного санитарного врача, не создавая службу и тупо пилить бюджетные деньги... :mrgreen:

Для самокатчиков главное не дела, а клепать лапшу о том, какой ты заботливый молодец и совсем-совсем скоро что-то там важное сделаешь... когда-нибудь... может быть...

Самокатчики едут по давно проложенным рельсам, и на них никто особо надежд не полагал.
"Реформирование" санэпидстанции и медицины в общем - это стартап "профессионалов" и "реформаторов". Причём скорее всего, спущенный из "сияющего града на белом холме"
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 22:39

Летальность (CFR) в странах, где быстро распространяется омикрон, резко снижается, что не может не обнадеживать. Правда, тут есть две ремарки - 1) смертность (IMR) не падает, поскольку из-за высокой контагиозности очень много кейсов и 2) омикрон первым пришел в развитые страны с высокой долей вакцинированных, будет ли летальность так же резко падать в странах с невысокой долей вакцинированных, достоверно пока неизвестно и можно только предполагать


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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 02:19

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Это до нас омикрон добрался?
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