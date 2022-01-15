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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4889489048914892> Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 39 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 15% 6 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 31% 12 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 18% 7 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 28% 11 Ще в роздумах 8% 3 Всього голосів : 39 Додано: Суб 15 січ, 2022 17:25 Тракторист написав: стоит уточнять что 10% это за 2 года. если вы возьмёте любой год, то сезонными ОРЗ болело и поболее людей, но при этом страна нормально жила и работала, а над гражданами не издевались и не дискримировали...



кстати если модная болезнь такая страшная, то почему в стране не реанимирован орган, ликвидированный в 2015, который предназначен в том числе и для борьбы с эпидемиями?... стоит уточнять что 10% это за 2 года. если вы возьмёте любой год, то сезонными ОРЗ болело и поболее людей, но при этом страна нормально жила и работала, а над гражданами не издевались и не дискримировали...кстати если модная болезнь такая страшная, то почему в стране не реанимирован орган, ликвидированный в 2015, который предназначен в том числе и для борьбы с эпидемиями?...

Специалисты разогнаны, новых за жалкие копейки набрать не представляется возможным. Помещения санэпидстанции перепрофилированы(розданы нужным людям или банально проданы). Восстановить?... Гм...

Давно похороненный труп на реанимационные мероприятия реагирует слабо)))

В лучших клоунских традициях Бубочки вместо этого нанимается на конскую ЗП очередной самокатчик из приближенных и начинает раскатывать по эфирам или толкать пустопорожние речи на пресс-конференциях. Специалисты разогнаны, новых за жалкие копейки набрать не представляется возможным. Помещения санэпидстанции перепрофилированы(розданы нужным людям или банально проданы). Восстановить?... Гм...Давно похороненный труп на реанимационные мероприятия реагирует слабо)))В лучших клоунских традициях Бубочки вместо этого нанимается на конскую ЗП очередной самокатчик из приближенных и начинает раскатывать по эфирам или толкать пустопорожние речи на пресс-конференциях. Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 15 січ, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11054 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1479 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 січ, 2022 17:37 vitaliian написав: ЛАД я не согласен, широкие ограничительные меры спасли бы тысячи жизней, только как их совместить с экономикой я не сильно представляю, в крупных городах такой возможности нет или запереть всех как в Китае. Так что "всё само рассосётся" скорее от безысходности, чем от большого научного креатива . я не согласен, широкие ограничительные меры спасли бы тысячи жизней, только как их совместить с экономикой я не сильно представляю, в крупных городах такой возможности нет или запереть всех как в Китае. Так что "всё само рассосётся" скорее от безысходности, чем от большого научного креатива .

С чем Вы не согласны?

Я, вроде, не пропагандирую отказ от борьбы с ковидом. Любыми реальными методами.

Написал только о том, что тому "профессору" так же, как и Будивельнику и пр. надо быть честными и последовательными. Принятие их "стратегий" = "Наплевать и забыть. Кому что суждено - умереть или нет - так и будет". С чем Вы не согласны?Я, вроде, не пропагандирую отказ от борьбы с ковидом. Любымиметодами.Написал только о том, что тому "профессору" так же, как и Будивельнику и пр. надо быть честными и последовательными. Принятие их "стратегий" = "Наплевать и забыть. Кому что суждено - умереть или нет - так и будет". ЛАД 2 Повідомлень: 21398 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5045 раз. Подякували: 4674 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 січ, 2022 17:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: с чем Вы не согласны с чем Вы не согласны



С отказом от стратегии борьбы с вирусом путём широких ограничительных мер. Все слишком либерально. По крайней мере у нас. От того что кто то не поест в Макдональдс ещё никто не умер. Надо развивать доставку, на вынос и прочее, сводя к минимуму контакты людей между собой. С отказом от стратегии борьбы с вирусом путём широких ограничительных мер. Все слишком либерально. По крайней мере у нас. От того что кто то не поест в Макдональдс ещё никто не умер. Надо развивать доставку, на вынос и прочее, сводя к минимуму контакты людей между собой. vitaliian

Заблокований Повідомлень: 10407 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1809 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 січ, 2022 17:50 Тракторист написав: antey1969 написав: Тракторист написав: стоит уточнять что 10% это за 2 года. если вы возьмёте любой год, то сезонными ОРЗ болело и поболее людей, но при этом страна нормально жила и работала, а над гражданами не издевались и не дискримировали...



кстати если модная болезнь такая страшная, то почему в стране не реанимирован орган, ликвидированный в 2015, который предназначен в том числе и для борьбы с эпидемиями?... стоит уточнять что 10% это за 2 года. если вы возьмёте любой год, то сезонными ОРЗ болело и поболее людей, но при этом страна нормально жила и работала, а над гражданами не издевались и не дискримировали...кстати если модная болезнь такая страшная, то почему в стране не реанимирован орган, ликвидированный в 2015, который предназначен в том числе и для борьбы с эпидемиями?...

Специалисты разогнаны, новых за жалкие копейки набрать не представляется возможным. Помещения санэпидстанции перепрофилированы(розданы нужным людям или банально проданы). Восстановить?... Гм...

Давно похороненный труп на реанимационные мероприятия реагирует слабо)))

В лучших клоунских традициях Бубочки вместо этого нанимается на конскую ЗП очередной самокатчик из приближенных и начинает раскатывать по эфирам или толкать пустопорожние речи на пресс-конференциях. Специалисты разогнаны, новых за жалкие копейки набрать не представляется возможным. Помещения санэпидстанции перепрофилированы(розданы нужным людям или банально проданы). Восстановить?... Гм...Давно похороненный труп на реанимационные мероприятия реагирует слабо)))В лучших клоунских традициях Бубочки вместо этого нанимается на конскую ЗП очередной самокатчик из приближенных и начинает раскатывать по эфирам или толкать пустопорожние речи на пресс-конференциях.

и вероятно эпидемий больше никогда не будет?...



значительно проще создать должность главного санитарного врача, не создавая службу и тупо пилить бюджетные деньги... и вероятно эпидемий больше никогда не будет?...значительно проще создать должность главного санитарного врача, не создавая службу и тупо пилить бюджетные деньги...

Для самокатчиков главное не дела, а клепать лапшу о том, какой ты заботливый молодец и совсем-совсем скоро что-то там важное сделаешь... когда-нибудь... может быть... Для самокатчиков главное не дела, а клепать лапшу о том, какой ты заботливый молодец и совсем-совсем скоро что-то там важное сделаешь... когда-нибудь... может быть... antey1969 1

Повідомлень: 11054 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1479 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 січ, 2022 18:00 Тракторист написав: vitaliian написав: ЛАД я не согласен, широкие ограничительные меры спасли бы тысячи жизней, только как их совместить с экономикой я не сильно представляю, в крупных городах такой возможности нет или запереть всех как в Китае. Так что "всё само рассосётся" скорее от безысходности, чем от большого научного креатива . я не согласен, широкие ограничительные меры спасли бы тысячи жизней, только как их совместить с экономикой я не сильно представляю, в крупных городах такой возможности нет или запереть всех как в Китае. Так что "всё само рассосётся" скорее от безысходности, чем от большого научного креатива .

насчёт широких ограничительных мер в прошлом году в Германии была публикация (обзор выкладывался на этой ветке, но как обычно был быстро удалён), в которой анализировалась высокая смертность в немецких домах престарелых среди возрастной категории 80+. так вот среди причин высокой смертности коронавирус занимал не первые места, а на первом месте были названы - ограничение стариков в прогулках, ограничение свиданий с родственниками и как следствие подавленное психологическое состояние, а также то, что в некоторых домах престарелых стариков заставляли быть в масках круглосуточно и они просто задыхались...



если же вас действительно заботит здоровье людей, то направте коронавирусные ресурсы например на лечение сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, где можно спасти значительно больше людей... насчёт широких ограничительных мер в прошлом году в Германии была публикация (обзор выкладывался на этой ветке, но как обычно был быстро удалён), в которой анализировалась высокая смертность в немецких домах престарелых среди возрастной категории 80+. так вот среди причин высокой смертности коронавирус занимал не первые места, а на первом месте были названы - ограничение стариков в прогулках, ограничение свиданий с родственниками и как следствие подавленное психологическое состояние, а также то, что в некоторых домах престарелых стариков заставляли быть в масках круглосуточно и они просто задыхались...если же вас действительно заботит здоровье людей, то направте коронавирусные ресурсы например на лечение сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, где можно спасти значительно больше людей...

1. Пожалуйста, ссылки на немецкие отчёты.

"Некоторые дома престарелых" это сколько? Хотя бы в процентном отношении?

2. Слегка поднадоели постоянные разговоры о "лечении сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, где можно спасти значительно больше людей". Поиски лекарств и методов лечения этих заболеваний ведутся десятилетиями. И успехи есть. И средства на это выделялись и выделяются. И, думаю, значительно больше, чем на борьбу с ковидом. Просто они распределены на бОльшее время.

И это не инфекционные болезни. Их лечить сложнее, т.к. не очень понятны причины и сам механизм заболеваний. 1. Пожалуйста, ссылки на немецкие отчёты."Некоторые дома престарелых" это сколько? Хотя бы в процентном отношении?2. Слегка поднадоели постоянные разговоры о "лечении сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, где можно спасти значительно больше людей". Поиски лекарств и методов лечения этих заболеваний ведутся десятилетиями. И успехи есть. И средства на это выделялись и выделяются. И, думаю, значительно больше, чем на борьбу с ковидом. Просто они распределены на бОльшее время.И это не инфекционные болезни. Их лечить сложнее, т.к. не очень понятны причины и сам механизм заболеваний. ЛАД 2 Повідомлень: 21398 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5045 раз. Подякували: 4674 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 січ, 2022 18:12 vitaliian написав: ЛАД написав: с чем Вы не согласны с чем Вы не согласны



С отказом от стратегии борьбы с вирусом путём широких ограничительных мер. Все слишком либерально. По крайней мере у нас. От того что кто то не поест в Макдональдс ещё никто не умер. Надо развивать доставку, на вынос и прочее, сводя к минимуму контакты людей между собой. С отказом от стратегии борьбы с вирусом путём широких ограничительных мер. Все слишком либерально. По крайней мере у нас. От того что кто то не поест в Макдональдс ещё никто не умер. Надо развивать доставку, на вынос и прочее, сводя к минимуму контакты людей между собой.

Это вряд ли сильно поможет.

Да, это уменьшит контакты. Но при высокой заразности вряд ли спасёт. Посмотрите противоэпидемические мероприятия при кори.

Кроме того, человек всё же животное общественное. Он не может совсем без контактов. Да и далеко не все работы можно перевести на удалёнку. И учёбу тоже. Это вряд ли сильно поможет.Да, это уменьшит контакты. Но при высокой заразности вряд ли спасёт. Посмотрите противоэпидемические мероприятия при кори.Кроме того, человек всё же животное общественное. Он не может совсем без контактов. Да и далеко не все работы можно перевести на удалёнку. И учёбу тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 21398 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5045 раз. Подякували: 4674 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 січ, 2022 19:17 Тракторист написав: насчёт широких ограничительных мер в прошлом году в Германии была публикация (обзор выкладывался на этой ветке, но как обычно был быстро удалён), в которой анализировалась высокая смертность в немецких домах престарелых среди возрастной категории 80+. так вот среди причин высокой смертности коронавирус занимал не первые места, а на первом месте были названы - ограничение стариков в прогулках, ограничение свиданий с родственниками и как следствие подавленное психологическое состояние, . насчёт широких ограничительных мер в прошлом году в Германии была публикация (обзор выкладывался на этой ветке, но как обычно был быстро удалён), в которой анализировалась высокая смертность в немецких домах престарелых среди возрастной категории 80+. так вот среди причин высокой смертности коронавирус занимал не первые места, а на первом месте были названы - ограничение стариков в прогулках, ограничение свиданий с родственниками и как следствие подавленное психологическое состояние, . я конечно знаю примеры когда подавленное психическое состояние вызывало суицид, но чтоб смерти... слышу впервые, тогда дети от которых отказались родители тоже должны массово умирать, или вы думаете их кто то сильно посещает? Есть даже такое понятие госпитализм.



Психика гибкая и при длительном одиночестве необходимость в социальных контактах отпадает. Снаружи это может выглядеть как будто у человека поехала крыша. Тем не менее организм продолжает жить, бомжи вам в яркий пример.



Кстати % суицида среди бомжей намного ниже чем среди успешных людей, но потерявших смысл жизни. Сорри за оффтоп, может кому был интересен данный феномен. я конечно знаю примеры когда подавленное психическое состояние вызывало суицид, но чтоб смерти... слышу впервые, тогда дети от которых отказались родители тоже должны массово умирать, или вы думаете их кто то сильно посещает? Есть даже такое понятие госпитализм.Психика гибкая и при длительном одиночестве необходимость в социальных контактах отпадает. Снаружи это может выглядеть как будто у человека поехала крыша. Тем не менее организм продолжает жить, бомжи вам в яркий пример.Кстати % суицида среди бомжей намного ниже чем среди успешных людей, но потерявших смысл жизни. Сорри за оффтоп, может кому был интересен данный феномен. vitaliian

Заблокований Повідомлень: 10407 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1809 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 січ, 2022 19:50 antey1969 написав: Тракторист написав: antey1969 написав: Специалисты разогнаны, новых за жалкие копейки набрать не представляется возможным. Помещения санэпидстанции перепрофилированы(розданы нужным людям или банально проданы). Восстановить?... Гм...

Давно похороненный труп на реанимационные мероприятия реагирует слабо)))

В лучших клоунских традициях Бубочки вместо этого нанимается на конскую ЗП очередной самокатчик из приближенных и начинает раскатывать по эфирам или толкать пустопорожние речи на пресс-конференциях. Специалисты разогнаны, новых за жалкие копейки набрать не представляется возможным. Помещения санэпидстанции перепрофилированы(розданы нужным людям или банально проданы). Восстановить?... Гм...Давно похороненный труп на реанимационные мероприятия реагирует слабо)))В лучших клоунских традициях Бубочки вместо этого нанимается на конскую ЗП очередной самокатчик из приближенных и начинает раскатывать по эфирам или толкать пустопорожние речи на пресс-конференциях.

и вероятно эпидемий больше никогда не будет?...



значительно проще создать должность главного санитарного врача, не создавая службу и тупо пилить бюджетные деньги... и вероятно эпидемий больше никогда не будет?...значительно проще создать должность главного санитарного врача, не создавая службу и тупо пилить бюджетные деньги...

Для самокатчиков главное не дела, а клепать лапшу о том, какой ты заботливый молодец и совсем-совсем скоро что-то там важное сделаешь... когда-нибудь... может быть... Для самокатчиков главное не дела, а клепать лапшу о том, какой ты заботливый молодец и совсем-совсем скоро что-то там важное сделаешь... когда-нибудь... может быть...

Самокатчики едут по давно проложенным рельсам, и на них никто особо надежд не полагал.

"Реформирование" санэпидстанции и медицины в общем - это стартап "профессионалов" и "реформаторов". Причём скорее всего, спущенный из "сияющего града на белом холме" Самокатчики едут по давно проложенным рельсам, и на них никто особо надежд не полагал."Реформирование" санэпидстанции и медицины в общем - это стартап "профессионалов" и "реформаторов". Причём скорее всего, спущенный из "сияющего града на белом холме" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15859 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9112 раз. Подякували: 4346 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 січ, 2022 22:39





Летальность (CFR) в странах, где быстро распространяется омикрон, резко снижается, что не может не обнадеживать. Правда, тут есть две ремарки - 1) смертность (IMR) не падает, поскольку из-за высокой контагиозности очень много кейсов и 2) омикрон первым пришел в развитые страны с высокой долей вакцинированных, будет ли летальность так же резко падать в странах с невысокой долей вакцинированных, достоверно пока неизвестно и можно только предполагать zРадио

Повідомлень: 12157 З нами з: 02.05.18 Подякував: 3071 раз. Подякували: 6663 раз. Профіль 16 8 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 січ, 2022 02:19

Это до нас омикрон добрался? Это до нас омикрон добрался? user412 Повідомлень: 582 З нами з: 21.10.10 Подякував: 217 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4889489048914892> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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