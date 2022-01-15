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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 січ, 2022 08:29
Цитрин
Це ви вже занадто натягнули.
Відомі мудреці не факт, що були щасливими. До того ж це особливі люди, тому некоректно їх критерії долучати до загалу.
Ізоляція зараз при обмеженнях перед усім фізична, що не заважає спілкуванню (за допомогою технічних засобів).
Застосування ізоляції не має на меті виклик дискомфорту для згоди до вакцинації. Обмеження є первинними. Вакцинуваня з'являється потім, як інструмент зменшення обмежень.
Тобто у вас віз поперед кобили опинився.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 10:54
Вкладчик1234 написав:
..........
Самокатчики едут по давно проложенным рельсам, и на них никто особо надежд не полагал.
"Реформирование" санэпидстанции и медицины в общем - это стартап "профессионалов" и "реформаторов". Причём скорее всего, спущенный из "сияющего града на белом холме"
Как надоел вольный трёп на тему.
Санэпидслужбу ликвидировали в марте 2017 года, а ее функции передали Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Этот орган создали в сентябре 2014-го после того, как ликвидировали и реорганизовали Госветфитослужбу, Санэпидслужбу и Госпотребинствекцию.
Когда начали реформирование "медицины в общем", надеюсь, найдёте сами.
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