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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4890489148924893

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.4 5 40
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
15%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
30%
12
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
18%
7
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
30%
12
Ще в роздумах
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:12

Рекламний маркетинг чи правда?

В Анталії підраховують вже зроблені броні на літо, і дуже сподіваються на сезон 2022 року. Таку заяву озвучив турецьким ЗМІ курорту Кемер у провінції Анталія Неджаті Топалоглу. Він зазначив, що у Кемера, незважаючи на всі труднощі 2021 року, був хороший сезон, і аналогічного успіху він очікує у 2022 році. Турецький міністр туризму і підкреслив, що раннє бронювання відпусток уже збільшилося на 65% порівняно з минулим роком. :shock:
https://dip.org.ua/turechchina/takogo-s ... he-nemaye/

У результаті, на тлі очікуваного «постковидного» сплеску попиту, на який розраховують оптимісти, та фінансової кризи в Туреччині, українські туристи ризикують отримати на турецьких курортах одночасно і овербукінг, і оверпрайс.
Українські туристи «змагатимуться» з німецькими, британськими та російськими відпочиваючими за місце під сонцем на турецьких пляжах та за номери у хороших турецьких готелях.. :(
Англійці «націлені» більше на Бодрум та Даламан – туди попрямують рейси як мінімум із 12 аеропортів країни. А ось у топі переваг німців – Анталія та Сіде, дуже популярні й у українців.
Нагадаємо, що днями глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу озвучив, що місця в готелях на травень – червень вже фактично зайняті. Тому «битви» за «місце під сонцем» мають бути серйозні.
https://dip.org.ua/turechchina/ukrainsk ... i-zrostut/

ПС Може Франція цього року буде гостиннішою? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:35

Нардепи визнали, що Кабмін запровадив карантин в обхід Конституції — проект

Під завісу другого року пандемії, народні депутати згадали про Конституцію та вирішили узгодити із нею запроваджені карантинні заходи. Адже суди почали визнавати їх незаконними.
Проект «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину» (№ 6508) мав би з’явитися ще на початку 2019 року:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=73569

Адже встановлення обмежень прав і свобод громадян підзаконним актом суперечить низці статей Конституції. На це звертали увагу як Конституційний Суд у рішенні від 28.08.2020 №10-р/2020, так і місцеві суди:
https://zib.com.ua/ua/150217-sud_znaysh ... ranti.html

Утім, це не зарадить ситуації, оскільки за Конституцією в законі має бути наведений конкретний перелік обмежень прав і свобод, а не банальне перекладання повноважень щодо їх встановлення на Уряд.

https://zib.com.ua/ua/150221-nardepi_vi ... _kons.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:42

Igneus
Юристы крутятся - лаве мутится

Вот только, откуда идёт финансирование юристов ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:38

  pesikot написав:Igneus
Юристы крутятся - лаве мутится
Вот только, откуда идёт финансирование юристов ?

Если имеются ввиду юристы газеты «Закон і Бізнес», то они получают заработную плату от ее основателя и издателя, а именно ООО «Редакція газети «Закон і Бізнес»: https://zib.com.ua/ua/contacts/

Если имеются ввиду адвокаты, которые предоставляют правовую помощь в судах, то они получают от клиентов гонорар, а клиентам, в свою очередь, возмещаются их судебные затраты на правовую помощь адвокатов засчет проигравшей стороны на основании решения суда:
https://zib.com.ua/ua/147599-vitrati_na ... sudom.html

Наконец, народных депутатов Украины, которые подготовили указанный выше законопроект об урегулировании процедуры введения карантина в Украине, обслуживают юристы на должностях их помощников, часть из которых содержится засчет бюджета в пределах выделенного фонда оплаты труда, а часть - на общественных началах, а, скорее всего, засчет самих народных депутатов Украины: https://www.liga.net/politics/cards/pro ... vlastetomy
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:46

Страховщик отказался платить семье погибшего, поскольку полис исключал использование экспериментальных препаратов и методов лечения, включая вакцину против коронавируса.

Во Франции случай с пожилым богатым парижским бизнесменом, застраховавшим свою жизнь на миллионы, который умер из-за вакцины COVID, вызвал огромный ажиотаж. Страховщик отказался выплачивать деньги родственникам погибшего, и суд вынес решение в пользу компании

Первоисточник с аналогичными ответами на этот вопрос от немецких страховщиков:
https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/

https://www.facebook.com/cab2626/
Адвокат того человека, если правильно перевёл (для "требователей пруфов" и "руйнівників теорий заговора")
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:22

Вкладчик1234, вот более полный перевод этого случая израильским русскоязычным новостным порталом (информационным агентством) "Курсор":
Во Франции суд признал смерть от COVID-вакцины самоубийством

Страховщик отказался платить семье погибшего, поскольку полис исключал использование экспериментальных препаратов и методов лечения, включая вакцину против коронавируса.
Во Франции случай с пожилым богатым парижским бизнесменом, застраховавшим свою жизнь на миллионы, который умер из-за вакцины COVID, вызвал огромный ажиотаж. Страховщик отказался выплачивать деньги родственникам погибшего, и суд вынес решение в пользу компании
Об этом пишет Unser Mitteleuropa.
Врачи пришли к выводу, что смерть мужчины была вызвана вакциной. Затем страховщик отказался платить семье, поскольку полис исключал использование экспериментальных препаратов и методов лечения, включая вакцину против коронавируса.
Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла. Судья постановил, что побочные эффекты экспериментальной вакцины были раскрыты, и покойный не может утверждать, что не знал о них, когда добровольно вводил вакцину. Суд также подчеркнул, что во Франции не существует закона, обязывающего делать прививку.
«Поэтому его смерть, по сути, является самоубийством», — постановил суд.
Страховщик отметил, что самоубийство, как и смерть от экспериментального препарата, не является страховым случаем.

https://cursorinfo.co.il/incidents/vo-f ... ubijstvom/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:27

  Igneus написав:Во Франции суд признал смерть от COVID-вакцины самоубийством


т.е. если руководитель принуждал работников к процедуре путём запугивания, шантажа или угрозами увольнения, отстранения или другими наказаниями, то в случае гибели работника, действия руководителя подпадают под квалификацию по статье 120 УК.
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