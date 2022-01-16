Ахахаха! Очередной дебилизм от Офиса Президента))) Шел третий год пандемии, и вдруг... Пришла сегодня неотложная писуля: Во исполнение решения РНБО, руководителям больниц коммунальной собственности обеспечить регистрацию и участие в тренингах врачей другої ланки(18 и 24 января), принимающих участие в лечении ковидных пациентов (количество часов 6), для получения сертификата на лечение ковидных больных. Вот это перл! Главврачи тут же зафонтанировали кипятком и матами - шутка ли, обеспечить участие как минимум половины списочного состава ковидариев на завтра!))) Я не сравниваю данные сертификаты с туалетной бумагой, уж бог с ними. Но при чем здесь РНБО и откуда такая истерика и срочность? Нет, это уже клиника...
Співробітники контртерористичних служб та поліція все більше стурбовані траєкторією руху потивників вакцинації у Великій Британії, який, на їхню думку, розвивається у бік насильницького екстремізму та формування воєнізованих формувань. https://www.theguardian.com/uk-news/202 ... e-militias
Чому у Британії, де не щеплені хіба шо діти до 5 років, так стурбовані рухом антиваксів? Чим обумовлений цей переляк? Адже пандемія в Британії спадає Чому в Україні, де так багато неваксів, немає ніяких рухів?
yanyura написав:Разве IgA нуждается в подсказках? Он достаточно самостоятельный и хорошо разбирающийся в этой проблеме человек.
Это было написано исключительно для вас, чтобы вы обратили внимание, что это препринт, т.е. предварительное сообщение, результаты которого не подтверждены другими исследователями, поэтому, как и в других препринтах, стоит обязательное предупреждение
They should not be... used... as validated information
Их не следует... использовать... как проверенную информацию
На мой взгляд, система препринтов (не только медицинских, но и вообще) это жирный + научным работникам. С одной стороны, в случае подтверждения, они получают статус первооткрывателей, с другой, при неподтверждении, их нельзя особо упрекнуть в недостоверности исследований. В отличие от тех времен, когда препринтов еще не было. Тогда приходилось проводить кучу дополнительных исследований, чтобы получить достоверные факты. А это время, за которое кто-то где-то уже опубликовал идентичное. И все, ты уже на второй роли, твои исследования лишь подтверждение того, первого. А если поспешишь опубликовать, а окажется что повторить твое другим не удается, получаешь ярлык шарлатана, фальсификатора. Вот почему препринты это +.
Приносить сюда результаты препринтов никто не запрещает, и особых возражений не будет, если будет указано, что это препринт. Вы же об этом умолчали, т.е. получилось, что вы принесли на ветку законченное, подтвержденное исследование.
увы, но ваша оценка ситуации ошибочная. от IgA прозвучало шо он не встречал работ француза по определенной тематике. им не были поставлены ограничения на искомую информацию. препринт или нет. пруф был предоставлен.
lapay, насилие никогда к добру не приводило. Именно этого и ожидают преступники которые пытаются превратить граждан в рабов. Для них это прекрасный повод ограничить права людей. За примером далеко ходить не нужно - тот-же Казахстан, где протесты использовали для провокаций, чтобы жестко их разогнать.
Их все знают кроме вас. И даже Флер сказали в НАН , она правда фыркнула и сказала "я не настолько учёный,чтоб верить НАН. "
Оцінка надлишкової смертності на основі повного балансу за 2020 рік з очікуваною у 2020 році приводить до оцінки близько 40 тис. надлишкових смертей у 2020 році. Слід очікувати, що кількість смертей, асоційованих із COVID-19, у 2020 році лежить у діапазоні 40-60 тис.
IgA написав:с бустером тоже все в порядке, совсем на профессора с его интервью забили
как-то в ветках по ковиду появились упоминания о книге "Севастопольская страда" С. Н. Сергеева-Ценского(часть 3, глава 7 'казнокрады'). не мог понять шо в там можно найти актуального, но скачал отрывок. поучительно и печально шо может быть если забивать на людей. тем временем Бурла явно поддерживат Важе желание получать больше и чаще. )
BOURLA: I wouldn’t say that the future is clearly predictable right now, but what I think it is that we are doing everything we can so that you can stay ahead of the virus. And let me start with I don’t know if there is a need for a fourth booster. That’s something that needs to be tested. And I know that Israel already starting some of these experiments, and we will conduct also some of these experiments to make sure that if needed, we’ll use it. I don’t think we should do anything that is not needed.