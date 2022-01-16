yanyura написав:

They should not be... used... as validated information

Их не следует... использовать... как проверенную информацию

Развенуждается в подсказках? Он достаточно самостоятельный и хорошо разбирающийся в этой проблеме человек.Это было написано исключительно для вас, чтобы вы обратили внимание, что это препринт, т.е. предварительное сообщение, результаты которого не подтверждены другими исследователями, поэтому, как и в других препринтах, стоит обязательное предупреждениеНа мой взгляд, система препринтов (не только медицинских, но и вообще) это жирный + научным работникам. С одной стороны, в случае подтверждения, они получают статус первооткрывателей, с другой, при неподтверждении, их нельзя особо упрекнуть в недостоверности исследований. В отличие от тех времен, когда препринтов еще не было. Тогда приходилось проводить кучу дополнительных исследований, чтобы получить достоверные факты. А это время, за которое кто-то где-то уже опубликовал идентичное. И все, ты уже на второй роли, твои исследования лишь подтверждение того, первого. А если поспешишь опубликовать, а окажется что повторить твое другим не удается, получаешь ярлык шарлатана, фальсификатора. Вот почему препринты это +.Приносить сюда результаты препринтов никто не запрещает, и особых возражений не будет, если будет указано, что это препринт. Вы же об этом умолчали, т.е. получилось, что вы принесли на ветку законченное, подтвержденное исследование.