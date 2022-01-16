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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 42
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
7
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ахахаха!
Очередной дебилизм от Офиса Президента)))
Шел третий год пандемии, и вдруг...
Пришла сегодня неотложная писуля:
Во исполнение решения РНБО, руководителям больниц коммунальной собственности обеспечить регистрацию и участие в тренингах врачей другої ланки(18 и 24 января), принимающих участие в лечении ковидных пациентов (количество часов 6), для получения сертификата на лечение ковидных больных.
Вот это перл!
Главврачи тут же зафонтанировали кипятком и матами - шутка ли, обеспечить участие как минимум половины списочного состава ковидариев на завтра!)))
Я не сравниваю данные сертификаты с туалетной бумагой, уж бог с ними. Но при чем здесь РНБО и откуда такая истерика и срочность? Нет, это уже клиника...
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:02

Что еще не так в Британии?

Співробітники контртерористичних служб та поліція все більше стурбовані траєкторією руху потивників вакцинації у Великій Британії, який, на їхню думку, розвивається у бік насильницького екстремізму та формування воєнізованих формувань. :shock:
https://www.theguardian.com/uk-news/202 ... e-militias

Чому у Британії, де не щеплені хіба шо діти до 5 років, так стурбовані рухом антиваксів? Чим обумовлений цей переляк? Адже пандемія в Британії спадає :roll:
Чому в Україні, де так багато неваксів, немає ніяких рухів?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:18

  yanyura написав:Разве IgA нуждается в подсказках? Он достаточно самостоятельный и хорошо разбирающийся в этой проблеме человек.

Это было написано исключительно для вас, чтобы вы обратили внимание, что это препринт, т.е. предварительное сообщение, результаты которого не подтверждены другими исследователями, поэтому, как и в других препринтах, стоит обязательное предупреждение
They should not be... used... as validated information

Их не следует... использовать... как проверенную информацию


На мой взгляд, система препринтов (не только медицинских, но и вообще) это жирный + научным работникам. С одной стороны, в случае подтверждения, они получают статус первооткрывателей, с другой, при неподтверждении, их нельзя особо упрекнуть в недостоверности исследований. В отличие от тех времен, когда препринтов еще не было. Тогда приходилось проводить кучу дополнительных исследований, чтобы получить достоверные факты. А это время, за которое кто-то где-то уже опубликовал идентичное. И все, ты уже на второй роли, твои исследования лишь подтверждение того, первого. А если поспешишь опубликовать, а окажется что повторить твое другим не удается, получаешь ярлык шарлатана, фальсификатора. Вот почему препринты это +.

Приносить сюда результаты препринтов никто не запрещает, и особых возражений не будет, если будет указано, что это препринт. Вы же об этом умолчали, т.е. получилось, что вы принесли на ветку законченное, подтвержденное исследование.


увы, но ваша оценка ситуации ошибочная. от IgA прозвучало шо он не встречал работ француза по определенной тематике. им не были поставлены ограничения на искомую информацию. препринт или нет. пруф был предоставлен.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Чому в Україні, де так багато неваксів, немає ніяких рухів?

Тому що БИЧ (бывший интеллигентный человек) не може взяти в руки зброю - виховання не дозволяє. :)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:41

lapay, насилие никогда к добру не приводило. Именно этого и ожидают преступники которые пытаются превратить граждан в рабов. Для них это прекрасный повод ограничить права людей. За примером далеко ходить не нужно - тот-же Казахстан, где протесты использовали для провокаций, чтобы жестко их разогнать.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:43

Ну что бы ещё такого придумать про Британию?))))

  fler написав:Адже пандемія в Британії спадає


Неужели? :mrgreen:
А может по меркам Украины в Британии и не было никакой волны??

Может,за одного битого британца 4 украинца дают))?? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:. И Вы их тоже знаете

Их все знают кроме вас. И даже Флер сказали в НАН , она правда фыркнула и сказала "я не настолько учёный,чтоб верить НАН. "

Оцінка надлишкової смертності на основі повного балансу за 2020 рік з очікуваною у 2020 році приводить до оцінки близько 40 тис. надлишкових смертей у 2020 році. Слід очікувати, що кількість смертей, асоційованих із COVID-19, у 2020 році лежить у діапазоні 40-60 тис.

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=7545


З.ы. официально ковидных 20 тыс в 2020 году.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 січ, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:05

  Цитрин написав:Hotab, вот видите, Вам даже не нужно озвучивать, Вы сами прекрасно поняли о чём речь, но продолжаете писать обратное. Цирк. :D

Я вообще ничего не писал. Это НАН пишет.


  Цитрин написав:Вам даже не нужно озвучивать

Да вы уже давно обижались и говорили , что ничего не будете писать. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:19

  Hotab написав:Я вообще ничего не писал. Это НАН пишет.


Я не о цитате, а в общем о Ваших тезисах, которые Вы тут безуспешно пытаетесь внушать.

  Hotab написав:Да вы уже давно обижались и говорили , что ничего не будете писать. :mrgreen:


Это ложь.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:25

  IgA написав:с бустером тоже все в порядке, совсем на профессора с его интервью забили

как-то в ветках по ковиду появились упоминания о книге "Севастопольская страда" С. Н. Сергеева-Ценского(часть 3, глава 7 'казнокрады'). не мог понять шо в там можно найти актуального, но скачал отрывок. поучительно и печально шо может быть если забивать на людей. тем временем Бурла явно поддерживат Важе желание получать больше и чаще. )
BOURLA: I wouldn’t say that the future is clearly predictable right now, but what I think it is that we are doing everything we can so that you can stay ahead of the virus. And let me start with I don’t know if there is a need for a fourth booster. That’s something that needs to be tested. And I know that Israel already starting some of these experiments, and we will conduct also some of these experiments to make sure that if needed, we’ll use it. I don’t think we should do anything that is not needed.

поэкспериментируем на Израиле и посмотрим. )
https://www.cnbc.com/2022/01/10/first-o ... today.html

EMA шо то чудит. про проблемы с иммунным ответом ноют.

The European Medicines Agency (EMA) also expressed doubts about giving a fourth vaccine shot to the general population, saying repeated boosters were not a "sustainable" strategy.


"If we have a strategy in which we give boosters every four months, we will end up potentially having problems with immune response," the EMA's Cavaleri said.


https://medicalxpress.com/news/2022-01- ... se-eu.html


  IgA написав:
Во Франции c 27 ноября всем жителям старше 18 лет начнут предлагать дополнительную бустерную дозу вакцины от коронавируса, и без такой прививки в дальнейшем не будут действовать COVID-сертификаты.

думаю что одной политики для обьяснения такого игнора целого г лавы недостаточно, только заговор рептилоидов и мировое правительство может обьяснить такое


смешно. какие объяснения можно дать трепу макарошки. Миттеран, Жискар д'Эстен. и это чудо. деградация.

пока в конституционный совет Франции поступило обращение депутатов парламента с просьбой проверить законопроект о вакцинном пропуске на соответствие конституции страны. сопротивляются )
  IgA написав:с работой все в порядке, так многие вирусы делают и что?

а от каких из многих этих вирусов предлагают колоться три раза в месяц ?
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