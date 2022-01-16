Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4892489348944895 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 42 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 14% 6 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 33% 14 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 17% 7 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 29% 12 Ще в роздумах 7% 3 Всього голосів : 42 Додано: Пон 17 січ, 2022 16:49 fler написав: Чому в Україні, де так багато неваксів, немає ніяких рухів? Чому в Україні, де так багато неваксів, немає ніяких рухів?

В Британии заговорили обобязательной вакцинации медиков и то поднялась вонь до небес. Надеюсь Вам не нужно напоминать что в Украине список категорий профессий с обязательной вакцинацией несколько шире?

Вас там в транспорт и магазины до сих пор ковид паспорт нужен? В Англии закон об обязательном ковид паспорте еле протянули в парламенте для дискотек и концертов, в остальных местах достаточно маски.

Я конечно понимаю что суровость украинских законов компенсируется необязательностью их исполнения, но сравнение антиваксов Британии и Украины совсем уж натянутое В Британии заговорили обобязательной вакцинации медиков и то поднялась вонь до небес. Надеюсь Вам не нужно напоминать что в Украине список категорий профессий с обязательной вакцинацией несколько шире?Вас там в транспорт и магазины до сих пор ковид паспорт нужен? В Англии закон об обязательном ковид паспорте еле протянули в парламенте для дискотек и концертов, в остальных местах достаточно маски.Я конечно понимаю что суровость украинских законов компенсируется необязательностью их исполнения, но сравнение антиваксов Британии и Украины совсем уж натянутое IgA Повідомлень: 1227 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 16:50 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цитрин написав: Вы тут безуспешно пытаетесь внушать. Вы тут безуспешно пытаетесь внушать.

А успех "тезисов" оценил господин Цитрин?))

А кто он?? Какие общественно-полезные научные труды (об учёной степени я не говорю.. после Кивы и Флер я в них есть битерли дысэпоинтид) он имеет?? Вот с моими тезисами согласна НАН Украины..





Цитрин написав: Это ложь Это ложь

Уже оказалось да. Вы соврали, что не будете со мной общаться из-за обиды, вызванной якобы "перекручиванием слов" А успех "тезисов" оценил господин Цитрин?))А кто он?? Какие общественно-полезные научные труды (об учёной степени я не говорю.. после Кивы и Флер я в них есть битерли дысэпоинтид) он имеет?? Вот с моими тезисами согласна НАН Украины..Уже оказалось да. Вы соврали, что не будете со мной общаться из-за обиды, вызванной якобы "перекручиванием слов" Hotab

Повідомлень: 6600 З нами з: 15.02.09 Подякував: 439 раз. Подякували: 1624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 17:03 pilker написав: IgA прозвучало шо он не встречал работ француза по определенной тематике. IgA прозвучало шо он не встречал работ француза по определенной тематике.

Извините, но француза цитировали Вы, Вам и искать его работы



pilker написав: тем временем Бурла явно поддерживат Важе желание получать больше и чаще. ) тем временем Бурла явно поддерживат Важе желание получать больше и чаще. )

Я смотрю Вы владеете телепатией и знаете что я хочу лучше меня



pilker написав: EMA шо то чудит. про проблемы с иммунным ответом ноют. EMA шо то чудит. про проблемы с иммунным ответом ноют.

проблемы там начинаются при гораздо более частом употреблении бустера, похожую по механизму действия десенсибилизацию при аллергии колют раз в несколько недель. думаю ЕМА больше беспокоят деньги и я в принципе согласен с ими



pilker написав: какие объяснения можно дать трепу макарошки какие объяснения можно дать трепу макарошки

та да, кто он такой в сравнении с целым профессором



pilker написав: а от каких из многих этих вирусов предлагают колоться три раза в месяц ? а от каких из многих этих вирусов предлагают колоться три раза в месяц ?

ВИЧ так делает, против него нужно всю оставшуюся жизнь пить довольно тяжелую химию. кстати мРНК вакцина против ВИЧ сработала на мышах Извините, но француза цитировали Вы, Вам и искать его работыЯ смотрю Вы владеете телепатией и знаете что я хочу лучше меняпроблемы там начинаются при гораздо более частом употреблении бустера, похожую по механизму действия десенсибилизацию при аллергии колют раз в несколько недель. думаю ЕМА больше беспокоят деньги и я в принципе согласен с имита да, кто он такой в сравнении с целым профессоромВИЧ так делает, против него нужно всю оставшуюся жизнь пить довольно тяжелую химию. кстати мРНК вакцина против ВИЧ сработала на мышах IgA Повідомлень: 1227 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4892489348944895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 17 січ, 2022 09:29