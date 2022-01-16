В Британии заговорили обобязательной вакцинации медиков и то поднялась вонь до небес. Надеюсь Вам не нужно напоминать что в Украине список категорий профессий с обязательной вакцинацией несколько шире?
Вас там в транспорт и магазины до сих пор ковид паспорт нужен? В Англии закон об обязательном ковид паспорте еле протянули в парламенте для дискотек и концертов, в остальных местах достаточно маски.
Я конечно понимаю что суровость украинских законов компенсируется необязательностью их исполнения, но сравнение антиваксов Британии и Украины совсем уж натянутое