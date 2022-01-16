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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4892489348944895

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 42
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
7
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:49

  fler написав:Чому в Україні, де так багато неваксів, немає ніяких рухів?

В Британии заговорили обобязательной вакцинации медиков и то поднялась вонь до небес. Надеюсь Вам не нужно напоминать что в Украине список категорий профессий с обязательной вакцинацией несколько шире?
Вас там в транспорт и магазины до сих пор ковид паспорт нужен? В Англии закон об обязательном ковид паспорте еле протянули в парламенте для дискотек и концертов, в остальных местах достаточно маски.
Я конечно понимаю что суровость украинских законов компенсируется необязательностью их исполнения, но сравнение антиваксов Британии и Украины совсем уж натянутое
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:lol:
  Цитрин написав:Вы тут безуспешно пытаетесь внушать.

А успех "тезисов" оценил господин Цитрин?))
А кто он?? Какие общественно-полезные научные труды (об учёной степени я не говорю.. после Кивы и Флер я в них есть битерли дысэпоинтид) он имеет?? Вот с моими тезисами согласна НАН Украины..
:lol:

  Цитрин написав:Это ложь

Уже оказалось да. Вы соврали, что не будете со мной общаться из-за обиды, вызванной якобы "перекручиванием слов"
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:03

  pilker написав:IgA прозвучало шо он не встречал работ француза по определенной тематике.

Извините, но француза цитировали Вы, Вам и искать его работы

  pilker написав:тем временем Бурла явно поддерживат Важе желание получать больше и чаще. )

Я смотрю Вы владеете телепатией и знаете что я хочу лучше меня :D

  pilker написав:EMA шо то чудит. про проблемы с иммунным ответом ноют.

проблемы там начинаются при гораздо более частом употреблении бустера, похожую по механизму действия десенсибилизацию при аллергии колют раз в несколько недель. думаю ЕМА больше беспокоят деньги и я в принципе согласен с ими

  pilker написав:какие объяснения можно дать трепу макарошки

та да, кто он такой в сравнении с целым профессором :D

  pilker написав:а от каких из многих этих вирусов предлагают колоться три раза в месяц ?

ВИЧ так делает, против него нужно всю оставшуюся жизнь пить довольно тяжелую химию. кстати мРНК вакцина против ВИЧ сработала на мышах
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