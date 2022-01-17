Додано: Пон 17 січ, 2022 22:56

fler написав: причины высокой ковидной смертности в Украине разбирали

причины высокой ковидной смертности в Украине разбирали

fler написав: 80% ковидных летальных в Украине составила группа 60+, которая оказалась наименее привитой. 80% ковидных летальных в Украине составила группа 60+, которая оказалась наименее привитой.

fler написав: 2) бедность (со всеми вытекающими 2) бедность (со всеми вытекающими

fler написав: Почему Хотаб не удивляется, что в Британии (где все хорошо) ковидная волна растянулась на 7 месяцев, а не на три, как в Украине (где все плохо)? Почему Хотаб не удивляется, что в Британии (где все хорошо) ковидная волна растянулась на 7 месяцев, а не на три, как в Украине (где все плохо)?

fler написав: 3) медреформа 3) медреформа

ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА



Кто разбирал? НАН? Видел. Выше приводил. Вам не понравился их "разбор"?А причины низкой в летние месяцы тоже разбирали?Так вы же говорили (и лайкали других говорунов) вакцинация даже вредит. При чем здесь она??На лето разбогатели?? Почему летом не было избыточной смертности?? Что об этом говорит НАН??Какая ещё волна 6 месяцев у бритов, если они в 5 раз меньше людей потеряли , чем мы за свою короткую?? Это у них"волна"?? А что тогда у нас было?? Цунами??В летние месяцы привезли новую реформу? Или вернули медицину дореформы? Что случилось летом, когда отступил Ковид, который не при чем к высокой смертности?Это та самая группа "5.5 тысяч без извилин", которую кормят какахами без ссылок?? Дают им фейковые исследования о летальности в США: Дельта 0.08% , а омикрон 0.00000•%??Не, ну вам вкусно, не вопрос. А нам зачем с помойки пища здесь ?