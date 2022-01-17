Вот вам и четвёртая вакцинация...Результаты исследования, проведенного больницей «Шиба-Тель ха-Шомер», свидетельствуют о том, что четвертая доза вакцины от коронавируса усиливает защиту организма в целом, но не эффективна против штамма «омикрон». https://detaly.co.il/issledovateli-shib ... -omikrona/
Если привитым вакциной CoronaVac дать третью дозу вакциной Pfizer-BioNTech или Moderna, уровень антител, в том числе против омикрон-штамма коронавируса, выходит на уровень, который даже выше, чем после трех доз этих современных мРНК-вакцин, и выше, чем у переболевших и привитых затем мРНК. Такие результаты исследования международной группы ученых выложены на medRxiv в виде препринта ... мРНК-бустер после "коронавака" давал подскок антител до показателя около 665. Это больше, чем после трех доз мРНК (476), и больше, чем когда человек привился мРНК после болезни. В этом исследовании определяли не нейтрализующие антитела, а "суммарно" все ... "Таким образом, мРНК-бустер после курса инактивированных вакцин может повышать защиту от новых вариантов SARS-CoV-2, включая омикрон", – подытожили ученые.
Hotab написав:Что надо понять, куда надо смотреть?? На какие-то суточные движения?? А зачем?? Я вам рассказал, что у "ужас-ужас" бритв за полгода 23 тыс трупов, а у "ура-украинцев" за 4месяца 44 тыс только официально. Реально 70т. Что нипанятна??
Все ясно, как белый день, не надо так нервничать. Уж сколько раз ̶т̶в̶е̶р̶д̶и̶л̶и̶ ̶м̶и̶р̶у̶…̶ разбирали на этой ветке причины высокой ковидной смертности в Украине и даже с Британией сравнивали… 1) Как известно, 80% ковидных летальных в Украине составила группа 60+, которая оказалась наименее привитой. Предложили бы им раньше ковидную тыщу – глядишь, летальность была бы как в Британии, ну или «почти», потому что: 2) бедность (со всеми вытекающими) 3) медреформа Почему Хотаб не удивляется, что в Британии (где все хорошо) ковидная волна растянулась на 7 месяцев, а не на три, как в Украине (где все плохо)?
fler написав:1) Как известно, 80% ковидных летальных в Украине составила группа 60+, которая оказалась наименее привитой. Предложили бы им раньше ковидную тыщу – глядишь, летальность была бы как в Британии, ну или «почти», потому что: 2) бедность (со всеми вытекающими) 3) медреформа
fler, вы же обещали свалить из этого форума Почему не выполняете своё обещание
А бедность и медреформу не приплетайте Потому что, именно такие "дохтора наук", как вы, разгоняете антивакцинаторство Вы же и саботируете любые мед.реформы
А потом, рассказываете, что реформа не сработала
Так делать нужно было реформу, а не саботировать И нужно вакцинироваться, а не рассказывать, что это неправильно
Vaccination with at least two doses of COVID-19 vaccine was associated with a substantial decrease in reporting the most common post-acute COVID-19 symptoms, bringing it back to baseline. Our results suggest that, in addition to reducing the risk of acute illness, COVID-19 vaccination may have a protective effect against long COVID.
а тут отловили и отправили на опыты ЮАРовского спидозного вирусного инкубатора, теория происхождения омикрона получила практическое подтверждение -
Early virus was similar to ancestral but evolved a multitude of mutations found in Omicron and other variants. It showed substantial but incomplete Pfizer BNT162b2 escape, weak neutralization by self-plasma, and despite pre-dating Delta, extensive escape of Delta infection-elicited neutralization.