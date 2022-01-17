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Додано: Пон 17 січ, 2022 19:28
Re: Эпидемия коронавируса в Израиле
Вот вам и четвёртая вакцинация...Результаты исследования, проведенного больницей «Шиба-Тель ха-Шомер», свидетельствуют о том, что четвертая доза вакцины от коронавируса усиливает защиту организма в целом, но не эффективна против штамма «омикрон».
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хммм ... у меня две дозы CoronaVac ...
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:00
Все ясно, как белый день, не надо так нервничать.
Уж сколько раз ̶т̶в̶е̶р̶д̶и̶л̶и̶ ̶м̶и̶р̶у̶…̶ разбирали на этой ветке причины высокой ковидной смертности в Украине и даже с Британией сравнивали…
1) Как известно, 80% ковидных летальных в Украине составила группа 60+, которая оказалась наименее привитой. Предложили бы им раньше ковидную тыщу – глядишь, летальность была бы как в Британии, ну или «почти», потому что:
2) бедность (со всеми вытекающими)
3) медреформа
Почему Хотаб не удивляется, что в Британии (где все хорошо) ковидная волна растянулась на 7 месяцев, а не на три, как в Украине (где все плохо)?
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:21
fler, вы же обещали свалить из этого форума
Почему не выполняете своё обещание
А бедность и медреформу не приплетайте
Потому что, именно такие "дохтора наук", как вы, разгоняете антивакцинаторство
Вы же и саботируете любые мед.реформы
А потом, рассказываете, что реформа не сработала
Так делать нужно было реформу, а не саботировать
И нужно вакцинироваться, а не рассказывать, что это неправильно
Додано: Пон 17 січ, 2022 22:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кто разбирал? НАН? Видел. Выше приводил. Вам не понравился их "разбор"?
А причины низкой в летние месяцы тоже разбирали?
Так вы же говорили (и лайкали других говорунов) вакцинация даже вредит. При чем здесь она??
На лето разбогатели?? Почему летом не было избыточной смертности?? Что об этом говорит НАН??
Какая ещё волна 6 месяцев у бритов, если они в 5 раз меньше людей потеряли , чем мы за свою короткую?? Это у них"волна"?? А что тогда у нас было?? Цунами??
В летние месяцы привезли новую реформу? Или вернули медицину дореформы? Что случилось летом, когда отступил Ковид, который не при чем к высокой смертности?
Это та самая группа "5.5 тысяч без извилин", которую кормят какахами без ссылок?? Дают им фейковые исследования о летальности в США: Дельта 0.08% , а омикрон 0.00000•%??
Не, ну вам вкусно, не вопрос. А нам зачем с помойки пища здесь ?
Додано: Вів 18 січ, 2022 00:15
Вакцинированные болеют не так же как невакцинированные, риск получить долговременные последствия ниже
а тут отловили и отправили на опыты ЮАРовского спидозного вирусного инкубатора, теория происхождения омикрона получила практическое подтверждение -
Додано: Вів 18 січ, 2022 09:29
Pesikot, как ты мне дорог! ;)
За месяц действия программы поддержки вакцинированным гражданам выплачено 7 миллиардов гривен, 1,5 млрд. из них уже потратили. С начала запуска программой воспользовались уже 7,2 млн украинцев. Также в ближайшее время предусмотрено расширение программы для покупки лекарств гражданам от 60 лет.
Додано: Вів 18 січ, 2022 09:50
Mission impossible... достать из бронепоезда ;)
Разбирали. Ковид - сезонная болезнь в Украине.
Летом ковиду в Украине не комфортно - сильно много природного витамина Д, клубника, черешня, зелень и прочее с огорода сильно повышает иммунитет, группа 60+ на огородах летом живет - дышит свежим воздухом, получает витамин Д, физически упражняется, кушает полезную еду, поэтому ковид не цепляет.
Когда никто не болеет, то и лечить не надо. "Что нипанятна?"(с)
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:19
Эффект плацебо. Самовнушение дает реальный результат - люди действительно чувствуют себя лучше. Даже если им мел вместо лекраств давать. Есть даже такое направление у альтов - гомеопатия называется
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