RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4893489448954896

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 42
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
7
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в Израиле

Вот вам и четвёртая вакцинация...Результаты исследования, проведенного больницей «Шиба-Тель ха-Шомер», свидетельствуют о том, что четвертая доза вакцины от коронавируса усиливает защиту организма в целом, но не эффективна против штамма «омикрон».
https://detaly.co.il/issledovateli-shib ... -omikrona/
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 806
З нами з: 04.06.19
Подякував: 194 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 20:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Привитые CoronaVac с бустером вакцинами Pfizer или Moderna: оптимистичное исследование
Если привитым вакциной CoronaVac дать третью дозу вакциной Pfizer-BioNTech или Moderna, уровень антител, в том числе против омикрон-штамма коронавируса, выходит на уровень, который даже выше, чем после трех доз этих современных мРНК-вакцин, и выше, чем у переболевших и привитых затем мРНК. Такие результаты исследования международной группы ученых выложены на medRxiv в виде препринта
...
мРНК-бустер после "коронавака" давал подскок антител до показателя около 665. Это больше, чем после трех доз мРНК (476), и больше, чем когда человек привился мРНК после болезни. В этом исследовании определяли не нейтрализующие антитела, а "суммарно" все
...
"Таким образом, мРНК-бустер после курса инактивированных вакцин может повышать защиту от новых вариантов SARS-CoV-2, включая омикрон", – подытожили ученые.

Хммм ... у меня две дозы CoronaVac ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6443
З нами з: 31.08.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:00

  Hotab написав:Что надо понять, куда надо смотреть?? На какие-то суточные движения?? А зачем??
Я вам рассказал, что у "ужас-ужас" бритв за полгода 23 тыс трупов, а у "ура-украинцев" за 4месяца 44 тыс только официально. Реально 70т.
Что нипанятна??


Все ясно, как белый день, не надо так нервничать.
Уж сколько раз ̶т̶в̶е̶р̶д̶и̶л̶и̶ ̶м̶и̶р̶у̶…̶ разбирали на этой ветке причины высокой ковидной смертности в Украине и даже с Британией сравнивали…
1) Как известно, 80% ковидных летальных в Украине составила группа 60+, которая оказалась наименее привитой. Предложили бы им раньше ковидную тыщу – глядишь, летальность была бы как в Британии, ну или «почти», потому что:
2) бедность (со всеми вытекающими)
3) медреформа
Почему Хотаб не удивляется, что в Британии (где все хорошо) ковидная волна растянулась на 7 месяцев, а не на три, как в Украине (где все плохо)?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 07.08.09
Подякував: 918 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:21

  fler написав:1) Как известно, 80% ковидных летальных в Украине составила группа 60+, которая оказалась наименее привитой. Предложили бы им раньше ковидную тыщу – глядишь, летальность была бы как в Британии, ну или «почти», потому что:
2) бедность (со всеми вытекающими)
3) медреформа

fler, вы же обещали свалить из этого форума
Почему не выполняете своё обещание

А бедность и медреформу не приплетайте
Потому что, именно такие "дохтора наук", как вы, разгоняете антивакцинаторство
Вы же и саботируете любые мед.реформы

А потом, рассказываете, что реформа не сработала

Так делать нужно было реформу, а не саботировать
И нужно вакцинироваться, а не рассказывать, что это неправильно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6443
З нами з: 31.08.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:причины высокой ковидной смертности в Украине разбирали

Кто разбирал? НАН? Видел. Выше приводил. Вам не понравился их "разбор"? :mrgreen:
А причины низкой в летние месяцы тоже разбирали?
  fler написав:80% ковидных летальных в Украине составила группа 60+, которая оказалась наименее привитой.


Так вы же говорили (и лайкали других говорунов) вакцинация даже вредит. При чем здесь она??
  fler написав:2) бедность (со всеми вытекающими


На лето разбогатели?? Почему летом не было избыточной смертности?? Что об этом говорит НАН??
  fler написав:Почему Хотаб не удивляется, что в Британии (где все хорошо) ковидная волна растянулась на 7 месяцев, а не на три, как в Украине (где все плохо)?


Какая ещё волна 6 месяцев у бритов, если они в 5 раз меньше людей потеряли , чем мы за свою короткую?? Это у них"волна"?? А что тогда у нас было?? Цунами??

  fler написав:3) медреформа

В летние месяцы привезли новую реформу? Или вернули медицину дореформы? Что случилось летом, когда отступил Ковид, который не при чем к высокой смертности?
ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА


Это та самая группа "5.5 тысяч без извилин", которую кормят какахами без ссылок?? Дают им фейковые исследования о летальности в США: Дельта 0.08% , а омикрон 0.00000•%?? :lol:

Не, ну вам вкусно, не вопрос. А нам зачем с помойки пища здесь ? :D
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6603
З нами з: 15.02.09
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 00:15

Вакцинированные болеют не так же как невакцинированные, риск получить долговременные последствия ниже

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 22268800v2

Vaccination with at least two doses of COVID-19 vaccine was associated with a substantial decrease in reporting the most common post-acute COVID-19 symptoms, bringing it back to baseline. Our results suggest that, in addition to reducing the risk of acute illness, COVID-19 vaccination may have a protective effect against long COVID.


https://www.cell.com/cell-host-microbe/ ... 31-3128(22)00041-5#relatedArticles

а тут отловили и отправили на опыты ЮАРовского спидозного вирусного инкубатора, теория происхождения омикрона получила практическое подтверждение -

Early virus was similar to ancestral but evolved a multitude of mutations found in Omicron and other variants. It showed substantial but incomplete Pfizer BNT162b2 escape, weak neutralization by self-plasma, and despite pre-dating Delta, extensive escape of Delta infection-elicited neutralization.
IgA
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 02.07.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:29

Pesikot, как ты мне дорог! ;)

За месяц действия программы поддержки вакцинированным гражданам выплачено 7 миллиардов гривен, 1,5 млрд. из них уже потратили. С начала запуска программой воспользовались уже 7,2 млн украинцев. Также в ближайшее время предусмотрено расширение программы для покупки лекарств гражданам от 60 лет.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 07.08.09
Подякував: 918 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:50

Mission impossible... достать из бронепоезда ;)

  Hotab написав:
  fler написав:причины высокой ковидной смертности в Украине разбирали

А причины низкой в летние месяцы тоже разбирали?


Разбирали. Ковид - сезонная болезнь в Украине.

  Hotab написав:
  fler написав:2) бедность (со всеми вытекающими


На лето разбогатели?? Почему летом не было избыточной смертности??


Летом ковиду в Украине не комфортно - сильно много природного витамина Д, клубника, черешня, зелень и прочее с огорода сильно повышает иммунитет, группа 60+ на огородах летом живет - дышит свежим воздухом, получает витамин Д, физически упражняется, кушает полезную еду, поэтому ковид не цепляет.

  Hotab написав:
  fler написав:3) медреформа

В летние месяцы привезли новую реформу? Или вернули медицину дореформы? Что случилось летом, когда отступил Ковид, который не при чем к высокой смертности?


Когда никто не болеет, то и лечить не надо. "Что нипанятна?"(с)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 07.08.09
Подякував: 918 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:19

  IgA написав:https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 22268800v2

Vaccination with at least two doses of COVID-19 vaccine was associated with a substantial decrease in reporting the most common post-acute COVID-19 symptoms, bringing it back to baseline.


Эффект плацебо. Самовнушение дает реальный результат - люди действительно чувствуют себя лучше. Даже если им мел вместо лекраств давать. Есть даже такое направление у альтов - гомеопатия называется :)
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 26.06.21
Подякував: 179 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4893489448954896
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fin і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7925 17553448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 09:29
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.