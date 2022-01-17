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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 42
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
7
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Летом ковиду в Украине не комфортно - сильно много природного витамина Д, клубника, черешня, зелень и прочее с огорода сильно повышает иммунитет, группа 60+ на огородах летом живет - дышит свежим воздухом, получает витамин Д, физически упражняется, кушает полезную еду, поэтому ковид не цепляет.

Уверен - это не голословное утверждение, а подтвержденное исследование (ведь вы сюда только такие приносите?!!), что практически все пенсионеры переехали на лето на свои дачи, где и питались "полезной едой" - выращенными своим трудом овощами и фруктами, а оставшиеся в городах или не имеющие дач, на свою огромную украинскую пенсию закупались клубникой, черешней и пр. овощами и фруктами в больших количествах (заодно это и физическое упражнение - перенос килограммов этих фруктов с рынков домой).

Короче - ссылку на такое исследование в студию! Иначе это просто бла-бла-бла (не путать с бла-бла-бла-каром!).

А вообще за этот принципиально новый, высокоэффективный и, главное не требующий трат государственных средств метод борьбы с Ковидом - отправка людей 60+ на дачи с выращиванием ими клубники и черешни, автор может и получить Нобелевскую премию. Или, как минимум, Шнобелевскую.

Правда по медицине за 2021-й год она уже получена
Медицина. Олкай Булут, Дэр Оладокут, Буркард Липпет, Ральф Охенбергер «за демонстрацию того, что оргазм может быть столь же эффективным средством улучшения носового дыхания, как и деконгестанты», пусть и на непродолжительное время.[8]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... D1%8F#2021

а почему бы и нет за 2022-й?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:18

  IgA написав:Все никак не можете убедить самого себя в правильности собственного Выбора? :D


Мне нет необходимости себя убеждать, в правильности своего выбора я и так абсолютно уверен. Это Вы себя продолжайте убеждать, если приняли жижу от айболитов :wink:
Цитрин
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Вів 18 січ, 2022 12:16
ЛОБ

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