fler написав:Летом ковиду в Украине не комфортно - сильно много природного витамина Д, клубника, черешня, зелень и прочее с огорода сильно повышает иммунитет, группа 60+ на огородах летом живет - дышит свежим воздухом, получает витамин Д, физически упражняется, кушает полезную еду, поэтому ковид не цепляет.
Уверен - это не голословное утверждение, а подтвержденное исследование (ведь вы сюда только такие приносите?!!), что практически все пенсионеры переехали на лето на свои дачи, где и питались "полезной едой" - выращенными своим трудом овощами и фруктами, а оставшиеся в городах или не имеющие дач, на свою огромную украинскую пенсию закупались клубникой, черешней и пр. овощами и фруктами в больших количествах (заодно это и физическое упражнение - перенос килограммов этих фруктов с рынков домой).
Короче - ссылку на такое исследование в студию! Иначе это просто бла-бла-бла (не путать с бла-бла-бла-каром!).
А вообще за этот принципиально новый, высокоэффективный и, главное не требующий трат государственных средств метод борьбы с Ковидом - отправка людей 60+ на дачи с выращиванием ими клубники и черешни, автор может и получить Нобелевскую премию. Или, как минимум, Шнобелевскую.
Правда по медицине за 2021-й год она уже получена
Медицина. Олкай Булут, Дэр Оладокут, Буркард Липпет, Ральф Охенбергер «за демонстрацию того, что оргазм может быть столь же эффективным средством улучшения носового дыхания, как и деконгестанты», пусть и на непродолжительное время.[8]
а почему бы и нет за 2022-й?