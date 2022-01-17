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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4894489548964897 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 42 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 14% 6 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 33% 14 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 17% 7 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 29% 12 Ще в роздумах 7% 3 Всього голосів : 42 Додано: Вів 18 січ, 2022 12:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Летом ковиду в Украине не комфортно - сильно много природного витамина Д, клубника, черешня, зелень и прочее с огорода сильно повышает иммунитет, группа 60+ на огородах летом живет - дышит свежим воздухом, получает витамин Д, физически упражняется, кушает полезную еду, поэтому ковид не цепляет. Летом ковиду в Украине не комфортно - сильно много природного витамина Д, клубника, черешня, зелень и прочее с огорода сильно повышает иммунитет, группа 60+ на огородах летом живет - дышит свежим воздухом, получает витамин Д, физически упражняется, кушает полезную еду, поэтому ковид не цепляет.

Уверен - это не голословное утверждение, а подтвержденное исследование (ведь вы сюда только такие приносите?!!), что практически все пенсионеры переехали на лето на свои дачи, где и питались "полезной едой" - выращенными своим трудом овощами и фруктами, а оставшиеся в городах или не имеющие дач, на свою огромную украинскую пенсию закупались клубникой, черешней и пр. овощами и фруктами в больших количествах (заодно это и физическое упражнение - перенос килограммов этих фруктов с рынков домой).



Короче - ссылку на такое исследование в студию! Иначе это просто бла-бла-бла (не путать с бла-бла-бла-каром!).



А вообще за этот принципиально новый, высокоэффективный и, главное не требующий трат государственных средств метод борьбы с Ковидом - отправка людей 60+ на дачи с выращиванием ими клубники и черешни, автор может и получить Нобелевскую премию. Или, как минимум, Шнобелевскую.



Правда по медицине за 2021-й год она уже получена

Медицина. Олкай Булут, Дэр Оладокут, Буркард Липпет, Ральф Охенбергер «за демонстрацию того, что оргазм может быть столь же эффективным средством улучшения носового дыхания, как и деконгестанты», пусть и на непродолжительное время.[8]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... D1%8F#2021



а почему бы и нет за 2022-й? Уверен - это не голословное утверждение, а подтвержденное исследование (ведь вы сюда только такие приносите?!!), что практически все пенсионеры переехали на лето на свои дачи, где и питались "полезной едой" - выращенными своим трудом овощами и фруктами, а оставшиеся в городах или не имеющие дач, на свою огромную украинскую пенсию закупались клубникой, черешней и пр. овощами и фруктами в больших количествах (заодно это и физическое упражнение - перенос килограммов этих фруктов с рынков домой).Короче - ссылку на такое исследование в студию! Иначе это просто бла-бла-бла (не путать с бла-бла-бла-каром!).А вообще за этот принципиально новый, высокоэффективный и, главное не требующий трат государственных средств метод борьбы с Ковидом - отправка людей 60+ на дачи с выращиванием ими клубники и черешни, автор может и получить Нобелевскую премию. Или, как минимум, Шнобелевскую.Правда по медицине за 2021-й год она уже полученаа почему бы и нет за 2022-й? yanyura Повідомлень: 6507 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2008 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 січ, 2022 15:18 IgA написав: Все никак не можете убедить самого себя в правильности собственного Выбора? Все никак не можете убедить самого себя в правильности собственного Выбора?



Мне нет необходимости себя убеждать, в правильности своего выбора я и так абсолютно уверен. Это Вы себя продолжайте убеждать, если приняли жижу от айболитов Мне нет необходимости себя убеждать, в правильности своего выбора я и так абсолютно уверен. Это Вы себя продолжайте убеждать, если приняли жижу от айболитов Цитрин

Повідомлень: 1230 З нами з: 26.06.21 Подякував: 180 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4894489548964897 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 18 січ, 2022 12:16