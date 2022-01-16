Додано: Вів 18 січ, 2022 16:16

fler написав: разбирали на этой ветке причины высокой ковидной смертности в Укоаине разбирали на этой ветке причины высокойсмертности в Укоаине

Что вы там разобрали? Эта смертность? Да.Она в разы (в пять раз) выше , чем в Британии? Да.Так у кого "ужас-ужас" шестимесячная волна?? Там где потеряно в 5 раз меньше, чем у нас????Какие-то наркоманские разговоры."В Украине высокая смертность,потоиу что мало уколотых 60+", а потом в соседнем сообщении "вакцинация не помогает, и это она и разносит болезнь, и это она вызывает смертность в Европе... Вот смотрите, меньше бустеров - меньше умирает.. Совпадение ? Не думаю "Так выскажите наконец свою позицию: у нас высокая ковидная смертность , потому что 60+ не уколоты, или это в Британии высокая смертность, поток что они уколоты бустером и вакцина их вбыває??? Сколько вы будете в показаниях путаться??