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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 43
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
19%
8
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:разбирали на этой ветке причины высокой ковидной смертности в Укоаине

Что вы там разобрали? Эта смертность ковидная? Да.
Она в разы (в пять раз) выше , чем в Британии? Да.
Так у кого "ужас-ужас" шестимесячная волна?? Там где потеряно в 5 раз меньше, чем у нас????
Какие-то наркоманские разговоры.
"В Украине высокая смертность,потоиу что мало уколотых 60+", а потом в соседнем сообщении "вакцинация не помогает, и это она и разносит болезнь, и это она вызывает смертность в Европе... Вот смотрите, меньше бустеров - меньше умирает.. Совпадение ? Не думаю "

Так выскажите наконец свою позицию: у нас высокая ковидная смертность , потому что 60+ не уколоты, или это в Британии высокая смертность, поток что они уколоты бустером и вакцина их вбыває??? Сколько вы будете в показаниях путаться??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:26

Опубликована демографическая статистика за ноябрь. Абсолютный антирекорд смертности - 87862 человек. Для сравнения, ноябрь 2020-го - 63438, ноябрь 2019-го - 46986, октябрь 2021-го - 74282. Прирост к допандемическому уровню ≈ 90%, или практически вдвое.

Количество умерших за 11 месяцев 2021-го - 649999 против 549172 год назад. Т.е. минимум 100 тыс избыточных смертей за неполный год, у которых нет другой причины, кроме ковида.

Рождаемость на "нормальном" для 2021-го уровне 20-22 тыс человек - 21667. Однако, отрицательный естественный прирост на фоне рекордной смертности тоже рекордный - на 1 рожденного 4 смерти. Скорость сокращения населения, соответственно, увеличивается:

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/04.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:34

Рептилоиды, подъем! Засиделись вы здесь в теплой ванной. Пора вылазить!

Принес вам свежую табличку. Как же она прекрасна!
Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:.

Количество умерших за 11 месяцев 2021-го - 649999


Ого! По итогу года даже не 700+, а этак 720+. Мдя.

  Ромасик написав:Пора вылазить

Не мешай нам. Мы тут с Флер разбираемся , это в Украине в 5 раз больше жмуров, чем в "ужас-ужас бровки домиком Британии" , потому что у нас мало уколотых 60+, или это в привитых странах умирают от бустеров, как ты тут нам принес.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 січ, 2022 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:43

  Hotab написав:
  zРадио написав:.

Количество умерших за 11 месяцев 2021-го - 649999


Ого! По итогу года даже не 700+, а этак 720+. Мдя.

  Ромасик написав:Пора вылазить

Не мешай нам. Мы тут с Флер разбираемся , это в Украине в 5 раз больше жмуров, чем в "ужас-ужас бровки домиком Британии" , потому что у нас мало уколотых 60+, или это в привитых странах умирают от бустеров, как ты тут нам принес.


Ждем комментариев гомеоматематиков и параюристов
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:55

  zРадио написав:Летальность (CFR) в странах, где быстро распространяется омикрон, резко снижается, что не может не обнадеживать. Правда, тут есть две ремарки
не 100, а 5. И не выиграл, а проиграл.

  zРадио написав:- 1) смертность (IMR) не падает, поскольку из-за высокой контагиозности очень много кейсов и 2) омикрон первым пришел в развитые страны с высокой долей вакцинированных, будет ли летальность так же резко падать в странах с невысокой долей вакцинированных, достоверно пока неизвестно и можно только предполагать

1) летальность снижается, но смертность увеличивается
2) омикрон первым пришел в невакс-ЮАР (по крайней мере по официальной легенде. Хотя согласен с вами, я в нее тоже не верю). А чего вирус так любит развитые страны - вопрос интересен - может откаты больше?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:15

  Вкладчик1234 написав:
ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА, [16.01.2022 15:52]
«НЕПРАВИЛЬНОЕ ПАНДЕМИЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
Глеб Кузнецов
Джокович закончил австралийскую эпопею. Второй суд - формальность. Министр по вопросам миграции может аннулировать визу любого человека. К процедуре у суда вопросов нет. Но прозвучавшие аргументы хорошо показали, в какой ситуации оказался мир. Защита же атаковала не процедуру, а «логичность и обоснованность» решения, а сторона правительства вынужденно отвечала.

  pesikot написав:Вкладчик1234
Хмм ...
С одной стороны ты за соблюдение правил, за честность, против оффшоров и всего прочего

А с другой стороны, ты приветствуешь нарушение правил, когда правила кому-то не нравятся

Двойные и тройные стандарты российской пропаганды, которую ты активно транслируешь

Меня же заинтересовало, почему Джокович залупился в этот раз ?
А ответ прост, ему уже 34 года(скоро 35).
Ещё немного и его будут побеждать все, кому не лень

Не исключаю, что причина его демарша - это уйти не побежденным
Хоть и в такой грязноватый способ

а что не так сделал Джокович?
Он последовательно пошел отстаивать свое право на неприкосновенность. И причины отказа во вьезде чисто политические.
По крайней мере, какие правила он нарушил, не нашел четкой инфы. Изначально суд стал на его сторону. Что означает, что видение права у Джоковича совпало с судьями.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:26

  Вкладчик1234 написав:
В Лондоне под резиденцией Бориса Джонсона устроили креативную акцию.

Толпа людей с париками, имитирующими фирменную шевелюру Джонсона, танцевали под песню со словами "меня зовут Джонсон" и "это - рабочее мероприятие".

Так британцы реагируют на скандал, который разворачивается вокруг британского премьера.

На днях, выступая в палате общин, Джонсон подтвердил, что он в мае 2020 года, во время первого общенационального локдауна, посетил вечеринку в саду резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне, в то время как другие британцы сидели дома из-за карантина.

Джонсон заявил, что полагал, что это рабочее мероприятие.

Керманычи везде одинаковые :)
Есть видео мероприятия, но на него запрещено смотреть (санкции)



Розвал ковідної афери в Україні: Коломойський зупинив примусову вакцинацію через Окружний суд Києва
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:30

  roberto dark написав:Судя по последним данным в Украине "лёд тронулся". На днях будет +20 000 в сутки? Или как?
P.S. Позавчера зашёл в супермаркет, не смог купить сыр ибо целый отдел был закрыт из-за нехватки сотрудников ( в Израиле на карантине 350 000 дома сидят и это ещё не пик волны вроде бы).

ась?
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:43

  zРадио написав:Опубликована демографическая статистика за ноябрь.

жуть беспросветная.
ну и, разумеется, наугад определенное наличное население и миграционный отток
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