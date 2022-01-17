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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4895489648974898

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 43
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
19%
8
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:09

  Ромасик написав:Рептилоиды, подъем! Засиделись вы здесь в теплой ванной. Пора вылазить!

Принес вам свежую табличку. Как же она прекрасна!
Зображення

Рептілоїди не знають, як вставити посилання, а не шматок малюнку (на заборі)?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Однако, отрицательный естественный прирост на фоне рекордной смертности тоже рекордный - на 1 рожденного 4 смерти

А звідки 4?
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих – 39 живонароджених.
Кількість живонароджених 250876
Кількість померлих 649999
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Рептілоїди не знають, як вставити посилання, а не шматок малюнку (на заборі)?

Они-то знают, но если дать полную таблицу вместо огрызка или привести ссылку, то окажется, что
А король-то голый! (с)

Доказано Ромасик'ом.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:19

  sequence написав: ну и, разумеется, наугад определенное наличное население и миграционный отток


Миграцию определяют по смене мест регистрации (прописки). Точность не особенно высокая, да. Мобильные операторы знают по теме больше

  Ой+ написав:А звідки 4?


Ноябрь

  Ромасик написав:1) летальность снижается, но смертность увеличивается


И? Есть инфекционные заболевания со 100%-ной летальностью (например, бешенство), но низкой смертностью. Настолько низкой, что для статистики - просто пренебрежительной. Что сказать то хотели?


  Ромасик написав:А чего вирус так любит развитые страны - вопрос интересен - может откаты больше?


Мда... Я смотрю, вы, антиваксы, уже совсем оскотинились в своей риторике :mrgreen:
zРадио
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