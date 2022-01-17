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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:09
Ромасик написав:
Рептилоиды, подъем! Засиделись вы здесь в теплой ванной. Пора вылазить!
Принес вам свежую табличку. Как же она прекрасна!
Рептілоїди не знають, як вставити посилання, а не шматок малюнку (на заборі)?
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Додано: Вів 18 січ, 2022 19:09
zРадио написав:
Однако, отрицательный естественный прирост на фоне рекордной смертности тоже рекордный - на 1 рожденного 4 смерти
А звідки 4?
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих – 39 живонароджених.
Кількість живонароджених 250876
Кількість померлих 649999
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Додано: Вів 18 січ, 2022 19:15
lapay написав:
Рептілоїди не знають, як вставити посилання, а не шматок малюнку (на заборі)?
Они-то знают, но если дать полную таблицу вместо огрызка или привести ссылку, то окажется, что
А король-то голый! (с)
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Додано: Вів 18 січ, 2022 19:19
sequence написав:
ну и, разумеется, наугад определенное наличное население и миграционный отток
Миграцию определяют по смене мест регистрации (прописки). Точность не особенно высокая, да. Мобильные операторы знают по теме больше
Ой+ написав:
А звідки 4?
Ноябрь
Ромасик написав:
1) летальность снижается, но смертность увеличивается
И? Есть инфекционные заболевания со 100%-ной летальностью (например, бешенство), но низкой смертностью. Настолько низкой, что для статистики - просто пренебрежительной. Что сказать то хотели?
Ромасик написав:
А чего вирус так любит развитые страны - вопрос интересен - может откаты больше?
Мда... Я смотрю, вы, антиваксы, уже совсем оскотинились в своей риторике
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