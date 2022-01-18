Додано: Вів 18 січ, 2022 20:13

Ну и конечно немного поразминаем наши "бровки домиком".Что означает цифра 87,8 тысяч смертей в ноябре 2021 года.Это означает, весь ноябрь, ежедневно, умирало в среднем 2900+ человек. При этом нормальная доковидная суточная смертность 1600+- человек. Ежедневно +1300 к норме!!Теперь возвращаемся к нашим сложенным домиком бровкам, которые мы наблюдали весь ноябрь (а вообще ж , 6 месяцев "ужас-ужас в Британии"). В ноябре у бритов 4.3 тыс ковидные смерти. За день по 145 человек.145 в день, доктор!!!!!В Украине по 1300 зарывали в день лишних!!Население по прежнему 2:1 бриты vs укры.Вы сейчас понимаете, какими продуктами диареи нас кормила мадам весь ноябрь????В 18 раз больше украинцев умирало чем бритов (по отношению к кол-ву населения), а нам носили "что происходит в Британии??" Тебя не интересует, доктор наук, что такое в Украине происходит??? !!!Сейчас она делает то же самое.