А ви таки читаєте? Як ви тоді не змогли зрозуміти, що саме там мова про листопад. Рождаемость на "нормальном" для 2021-го уровне 20-22 тыс человек - 21667. Однако, отрицательный естественный прирост на фоне рекордной смертности тоже рекордный - на 1 рожденного 4 смерти
Начебто цифра народжуваності 21667 ніяк не може бути річною. Інколи дивуєте: доволі ерудований загалом, саме в цій темі нерідко вмикаєте "не розумію".
Яка, на вашу думку, причина смертності +90% до нормативної? Все ще хвилі, чи мо що інше?
На днях чекаємо стату по причинам смерті. Офіційних ковідних у листопаді має бути 20+тис. Десь стільки, скільки нам обіцяв Будівельник "хоч вводь локдауни, хоч ні, хоч вакцинуй, хоч не вакцинуй" за рік. Ну і для Цитріна з'явиться черговий привід образитись і не розмовляти. Бо він буде болюче схоплений за шалений язичок, який лопотів про "нема у Ковіда ніякого другого місця по причинам смертності".
Ну и конечно немного поразминаем наши "бровки домиком".
Что означает цифра 87,8 тысяч смертей в ноябре 2021 года. Это означает, весь ноябрь, ежедневно, умирало в среднем 2900+ человек. При этом нормальная доковидная суточная смертность 1600+- человек. Ежедневно +1300 к норме!!
Теперь возвращаемся к нашим сложенным домиком бровкам, которые мы наблюдали весь ноябрь (а вообще ж , 6 месяцев "ужас-ужас в Британии"). В ноябре у бритов 4.3 тыс ковидные смерти. За день по 145 человек.
145 в день, доктор!!!!! В Украине по 1300 зарывали в день лишних!!
Население по прежнему 2:1 бриты vs укры.
Вы сейчас понимаете, какими продуктами диареи нас кормила мадам весь ноябрь???? В 18 раз больше украинцев умирало чем бритов (по отношению к кол-ву населения), а нам носили "что происходит в Британии??" Тебя не интересует, доктор наук, что такое в Украине происходит??? !!! Сейчас она делает то же самое.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 січ, 2022 20:26, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш прокомментировал исследование в больнице «Шиба» в Тель-ха-Шомере, показавшее, что четвертая доза вакцины защищает от варианта «омикрон» не очень хорошо. «Здесь нет черного и белого, а есть минимизация рисков». – сказал профессор. По его словам, вопрос о расширении списка тех, кому показана четвертая прививка, пока не рассматривается.
Напомним, как уже рассказывал сайт «Детали», результаты исследования, проведенного больницей «Шиба» в Тель-ха-Шомере, свидетельствуют о том, что четвертая доза вакцины от коронавируса усиливает защиту организма в целом, но не эффективна против штамма «омикрон». Профессор Гили Регев, заведующая отделением инфекционных заболеваний, признала, что введение четвертой дозы, в отличие от первых трех, является проблемой: «Возможно, населению в целом лучше дождаться специальной вакцины, адаптированной к штамму «омикрон». https://detaly.co.il/generalnyj-direkto ... tsya-spad/
P.S Не могу понять с каких делов удалили твой пост ?
Коронавирусное цунами накрыло Израиль: 127 тысяч зараженных за два дня. Наконец-то дали статистику за 2 дня, а то сайт минздрава по коронавирусу не обновлялся почти двое суток, с 21:00 16 января. По оценкам экспертов, реальные цифры гораздо выше, так как население младше 60 лет вместо PCR-тестов делает менее точные экспресс-тесты, в том числе домашние. Многие, даже получив положительный результат, не сообщают о нем в минздрав. В больницах находятся 498 тяжелобольных с коронавирусом. Жесть конечно... https://detaly.co.il/koronavirusnoe-tsu ... -dva-dnya/
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 18 січ, 2022 21:22, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Ромасик Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш прокомментировал исследование в больнице «Шиба» в Тель-ха-Шомере, показавшее, что четвертая доза вакцины защищает от варианта «омикрон» не очень хорошо. «Здесь нет черного и белого, а есть минимизация рисков». – сказал профессор. По его словам, вопрос о расширении списка тех, кому показана четвертая прививка, пока не рассматривается.
Напомним, как уже рассказывал сайт «Детали», результаты исследования, проведенного больницей «Шиба» в Тель-ха-Шомере, свидетельствуют о том, что четвертая доза вакцины от коронавируса усиливает защиту организма в целом, но не эффективна против штамма «омикрон». Профессор Гили Регев, заведующая отделением инфекционных заболеваний, признала, что введение четвертой дозы, в отличие от первых трех, является проблемой: «Возможно, населению в целом лучше дождаться специальной вакцины, адаптированной к штамму «омикрон». https://detaly.co.il/generalnyj-direkto ... tsya-spad/
то от чего усиливает защиту организма? Может от обстрела ракетами? "Защищает не очень хорошо" - это как?
roberto dark написав:P.S Не могу понять с каких делов удалили твой пост ?
roberto dark написав:Коронавирусное цунами накрыло Израиль: 127 тысяч зараженных за два дня. Наконец-то дали статистику за 2 дня, а то сайт минздрава по коронавирусу не обновлялся почти двое суток, с 21:00 16 января. По оценкам экспертов, реальные цифры гораздо выше, так как население младше 60 лет вместо PCR-тестов делает менее точные экспресс-тесты, в том числе домашние. Многие, даже получив положительный результат, не сообщают о нем в минздрав. В больницах находятся 498 тяжелобольных с коронавирусом. Жесть конечно... https://detaly.co.il/koronavirusnoe-tsu ... -dva-dnya/
упс... а остальные ваксы молчат, набрали в рот воды