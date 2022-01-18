RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48964897489848994900>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 43
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
19%
8
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:19

  sequence написав: ну и, разумеется, наугад определенное наличное население и миграционный отток


Миграцию определяют по смене мест регистрации (прописки). Точность не особенно высокая, да. Мобильные операторы знают по теме больше

  Ой+ написав:А звідки 4?


Ноябрь

  Ромасик написав:1) летальность снижается, но смертность увеличивается


И? Есть инфекционные заболевания со 100%-ной летальностью (например, бешенство), но низкой смертностью. Настолько низкой, что для статистики - просто пренебрежительной. Что сказать то хотели?


  Ромасик написав:А чего вирус так любит развитые страны - вопрос интересен - может откаты больше?


Мда... Я смотрю, вы, антиваксы, уже совсем оскотинились в своей риторике :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12179
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3091 раз.
Подякували: 6707 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:А звідки 4?

А ви таки читаєте? Як ви тоді не змогли зрозуміти, що саме там мова про листопад.
Рождаемость на "нормальном" для 2021-го уровне 20-22 тыс человек - 21667. Однако, отрицательный естественный прирост на фоне рекордной смертности тоже рекордный - на 1 рожденного 4 смерти

Начебто цифра народжуваності 21667 ніяк не може бути річною. Інколи дивуєте: доволі ерудований загалом, саме в цій темі нерідко вмикаєте "не розумію".


Яка, на вашу думку, причина смертності +90% до нормативної? Все ще хвилі, чи мо що інше?

На днях чекаємо стату по причинам смерті. Офіційних ковідних у листопаді має бути 20+тис. Десь стільки, скільки нам обіцяв Будівельник "хоч вводь локдауни, хоч ні, хоч вакцинуй, хоч не вакцинуй" за рік.
Ну і для Цитріна з'явиться черговий привід образитись і не розмовляти. Бо він буде болюче схоплений за шалений язичок, який лопотів про "нема у Ковіда ніякого другого місця по причинам смертності".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 15.02.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:06

  zРадио написав:
  Ромасик написав:1) летальность снижается, но смертность увеличивается


И? Есть инфекционные заболевания со 100%-ной летальностью (например, бешенство), но низкой смертностью. Настолько низкой, что для статистики - просто пренебрежительной. Что сказать то хотели?

что хотел сказать, то сказал. А вы что хотели?
  zРадио написав:
  Ромасик написав:А чего вирус так любит развитые страны - вопрос интересен - может откаты больше?

Мда... Я смотрю, вы, антиваксы, уже совсем оскотинились в своей риторике :mrgreen:

:roll:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4007
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:13

А что происходит с Флер???

Ну и конечно немного поразминаем наши "бровки домиком". :mrgreen:

Что означает цифра 87,8 тысяч смертей в ноябре 2021 года.
Это означает, весь ноябрь, ежедневно, умирало в среднем 2900+ человек. При этом нормальная доковидная суточная смертность 1600+- человек. Ежедневно +1300 к норме!!

Теперь возвращаемся к нашим сложенным домиком бровкам, которые мы наблюдали весь ноябрь (а вообще ж , 6 месяцев "ужас-ужас в Британии"). В ноябре у бритов 4.3 тыс ковидные смерти. За день по 145 человек.

145 в день, доктор!!!!!
В Украине по 1300 зарывали в день лишних!!

Население по прежнему 2:1 бриты vs укры.

Вы сейчас понимаете, какими продуктами диареи нас кормила мадам весь ноябрь????
В 18 раз больше украинцев умирало чем бритов (по отношению к кол-ву населения), а нам носили "что происходит в Британии??" Тебя не интересует, доктор наук, что такое в Украине происходит??? !!!
Сейчас она делает то же самое.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 січ, 2022 20:26, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 15.02.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:18

До пика вызванного «омикрон» в Израиле, осталась НЕДЕЛЯ

Ромасик Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш прокомментировал исследование в больнице «Шиба» в Тель-ха-Шомере, показавшее, что четвертая доза вакцины защищает от варианта «омикрон» не очень хорошо. «Здесь нет черного и белого, а есть минимизация рисков». – сказал профессор. По его словам, вопрос о расширении списка тех, кому показана четвертая прививка, пока не рассматривается.

Напомним, как уже рассказывал сайт «Детали», результаты исследования, проведенного больницей «Шиба» в Тель-ха-Шомере, свидетельствуют о том, что четвертая доза вакцины от коронавируса усиливает защиту организма в целом, но не эффективна против штамма «омикрон». Профессор Гили Регев, заведующая отделением инфекционных заболеваний, признала, что введение четвертой дозы, в отличие от первых трех, является проблемой: «Возможно, населению в целом лучше дождаться специальной вакцины, адаптированной к штамму «омикрон».
https://detaly.co.il/generalnyj-direkto ... tsya-spad/

P.S Не могу понять с каких делов удалили твой пост ? :?
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 808
З нами з: 04.06.19
Подякував: 193 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 20:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Ноябрь

Недочитав. Реально тему по діагоналі, особливо зараз.
Ну в окремі дні (понеділки) то напевно і 1 до 6-7 буде.
Є вже річні дані по народжуваності. Мінус 20 тис. до 2020.
протягом 2021 року органами ДРАЦС зареєстровано 1 247 497 актових записів цивільного стану. З них, зокрема:
273 772 народження; https://minjust.gov.ua/news/ministry/ki ... eri-dratss
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4815
З нами з: 19.04.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:21

Re: Эпидемия коронавируса в Израиле

Коронавирусное цунами накрыло Израиль: 127 тысяч зараженных за два дня. :shock:
Наконец-то дали статистику за 2 дня, а то сайт минздрава по коронавирусу не обновлялся почти двое суток, с 21:00 16 января. По оценкам экспертов, реальные цифры гораздо выше, так как население младше 60 лет вместо PCR-тестов делает менее точные экспресс-тесты, в том числе домашние. Многие, даже получив положительный результат, не сообщают о нем в минздрав. В больницах находятся 498 тяжелобольных с коронавирусом. Жесть конечно...
https://detaly.co.il/koronavirusnoe-tsu ... -dva-dnya/
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 18 січ, 2022 21:22, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 808
З нами з: 04.06.19
Подякував: 193 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:22

  roberto dark написав:Ромасик Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш прокомментировал исследование в больнице «Шиба» в Тель-ха-Шомере, показавшее, что четвертая доза вакцины защищает от варианта «омикрон» не очень хорошо. «Здесь нет черного и белого, а есть минимизация рисков». – сказал профессор. По его словам, вопрос о расширении списка тех, кому показана четвертая прививка, пока не рассматривается.

Напомним, как уже рассказывал сайт «Детали», результаты исследования, проведенного больницей «Шиба» в Тель-ха-Шомере, свидетельствуют о том, что четвертая доза вакцины от коронавируса усиливает защиту организма в целом, но не эффективна против штамма «омикрон». Профессор Гили Регев, заведующая отделением инфекционных заболеваний, признала, что введение четвертой дозы, в отличие от первых трех, является проблемой: «Возможно, населению в целом лучше дождаться специальной вакцины, адаптированной к штамму «омикрон».
https://detaly.co.il/generalnyj-direkto ... tsya-spad/
то от чего усиливает защиту организма? Может от обстрела ракетами? :)
"Защищает не очень хорошо" - это как?
  roberto dark написав:P.S Не могу понять с каких делов удалили твой пост ? :?

я бы сказал, но забанит :evil:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4007
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:24

  roberto dark написав:Коронавирусное цунами накрыло Израиль: 127 тысяч зараженных за два дня. :shock:
Наконец-то дали статистику за 2 дня, а то сайт минздрава по коронавирусу не обновлялся почти двое суток, с 21:00 16 января. По оценкам экспертов, реальные цифры гораздо выше, так как население младше 60 лет вместо PCR-тестов делает менее точные экспресс-тесты, в том числе домашние. Многие, даже получив положительный результат, не сообщают о нем в минздрав. В больницах находятся 498 тяжелобольных с коронавирусом. Жесть конечно...
https://detaly.co.il/koronavirusnoe-tsu ... -dva-dnya/

упс...
а остальные ваксы молчат, набрали в рот воды
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4007
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:27

roberto dark там еще Австралия не альо
не цунами, торнадышко
Зображення
Джокович во всем виноват
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4007
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48964897489848994900>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, Сибарит, Shaman і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7927 17595332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 18:16
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.