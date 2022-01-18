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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4897489848994900>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 43
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
19%
8
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:набрали в рот воды

А ты что набрал? Что тебе ещё непонятно (с) с ужасно кашляющими изралитянами и зарытыми в землю украинцами??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:45

  Ромасик написав:
  roberto dark написав:Коронавирусное цунами накрыло Израиль: 127 тысяч зараженных за два дня. :shock:
Наконец-то дали статистику за 2 дня, а то сайт минздрава по коронавирусу не обновлялся почти двое суток, с 21:00 16 января. По оценкам экспертов, реальные цифры гораздо выше, так как население младше 60 лет вместо PCR-тестов делает менее точные экспресс-тесты, в том числе домашние. Многие, даже получив положительный результат, не сообщают о нем в минздрав. В больницах находятся 498 тяжелобольных с коронавирусом. Жесть конечно...
https://detaly.co.il/koronavirusnoe-tsu ... -dva-dnya/

упс...
а остальные ваксы молчат, набрали в рот воды

Ваксы молчат, потому что антиваксы ещё в школе букварь на самокрутки пустили

Ранее утверждалось, что омикрон сильно заразный, но мало летальный и мало последствий

Ну так по цифрам это и видно. Много заболевших и ... мало последствий
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:47

  pesikot написав:Ранее утверждалось, что омикрон сильно заразный, но мало летальный и мало последствий

Ну так по цифрам это и видно. Много заболевших и ... мало последствий

смертей больше или меньше стало?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pesikot написав:букварь на самокрутки пустили

Просто какой-то "ужас-ужас" надо же транслировать. Не свой же, украинский, где народ 4 месяца дох как тараканы. А тут австралиец закашлял, ой беда-беда.

  Ромасик написав:смертей больше или меньше стало?

А сам-то как думаешь?? 87.8 тыс - это больше, чем нормальные 47.8тыс? На сколько??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:11

  Ромасик написав:
  pesikot написав:Ранее утверждалось, что омикрон сильно заразный, но мало летальный и мало последствий

Ну так по цифрам это и видно. Много заболевших и ... мало последствий

смертей больше или меньше стало?


Например, Британию не поймешь. Вчера было 88 летальных, сегодня уже 438.. На графике летальности такое:
Зображення
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:15

  fler написав:Например, Британию не поймешь. Вчера было 88 летальных, сегодня уже 438.. На графике летальности такое:
Зображення

и где там на графике 438 ?

Может, мадам дохтур объяснит ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:17

fler , ужас-ужас..

Ой, а какая это страна рядом с Британией?? Ооой, а это непривитая Украина. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:24

Пока ваксы ̶и̶с̶п̶р̶а̶ж̶н̶я̶ю̶т̶с̶я̶ упражняются цифрами летальности, мне интересно разобраться с вакцинацией в загадочной Британии.
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ОСОБЕННО УДИВЛЯЕТ СПАД ПО БУСТЕРУ :shock:
Зображення

В чем дело? Раньше кололи по 800 тыщ. в сутки, а теперь до 100 не дотягивают :roll: Почему около 30% не спешат за бустером? Хворіють? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:31

fler, то я же хотел чтобы софисты ответили
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:32

fler
А ты на предыдущие вопросы ответь, а только потом набрасывай
Тромбон: Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое, гори оно огнем!
Бригадир: Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?

Надеюсь, пани дохтур знает откуда это :)
А если не знает, то какая она пани дохтур :)
pesikot
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