Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 21:31
Ромасик написав:
набрали в рот воды
А ты что набрал? Что тебе ещё непонятно (с) с ужасно кашляющими изралитянами и зарытыми в землю украинцами??
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:45
Ромасик написав: roberto dark написав: Коронавирусное цунами накрыло Израиль: 127 тысяч зараженных за два дня
.
Наконец-то дали статистику за 2 дня, а то сайт минздрава по коронавирусу не обновлялся почти двое суток, с 21:00 16 января. По оценкам экспертов, реальные цифры гораздо выше, так как население младше 60 лет вместо PCR-тестов делает менее точные экспресс-тесты, в том числе домашние. Многие, даже получив положительный результат, не сообщают о нем в минздрав. В больницах находятся 498 тяжелобольных с коронавирусом. Жесть конечно...
https://detaly.co.il/koronavirusnoe-tsu ... -dva-dnya/
упс...
а остальные ваксы молчат, набрали в рот воды
Ваксы молчат, потому что антиваксы ещё в школе букварь на самокрутки пустили
Ранее утверждалось, что омикрон сильно заразный, но мало летальный и мало последствий
Ну так по цифрам это и видно. Много заболевших и ... мало последствий
pesikot
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:47
pesikot написав:
Ранее утверждалось, что омикрон сильно заразный, но мало летальный и мало последствий
Ну так по цифрам это и видно. Много заболевших и ... мало последствий
смертей больше или меньше стало?
Ромасик
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:47
pesikot написав:
букварь на самокрутки пустили
Просто какой-то "ужас-ужас" надо же транслировать. Не свой же, украинский, где народ 4 месяца дох как тараканы. А тут австралиец закашлял, ой беда-беда.
Ромасик написав:
смертей больше или меньше стало?
А сам-то как думаешь?? 87.8 тыс - это больше, чем нормальные 47.8тыс? На сколько??
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:11
Ромасик написав: pesikot написав:
Ранее утверждалось, что омикрон сильно заразный, но мало летальный и мало последствий
Ну так по цифрам это и видно. Много заболевших и ... мало последствий
смертей больше или меньше стало?
Например, Британию не поймешь. Вчера было 88 летальных, сегодня уже 438.. На графике летальности такое:
fler
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:15
fler написав:
Например, Британию не поймешь. Вчера было 88 летальных, сегодня уже 438.. На графике летальности такое:
и где там на графике 438 ?
Может, мадам дохтур объяснит ?
pesikot
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:17
fler
, ужас-ужас..
Ой, а какая это страна рядом с Британией?? Ооой, а это непривитая Украина.
Hotab
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:24
fler
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:31
fler, то я же хотел чтобы софисты ответили
Ромасик
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:32
fler
А ты на предыдущие вопросы ответь, а только потом набрасывай
Тромбон: Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое, гори оно огнем!
Бригадир: Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?
Надеюсь, пани дохтур знает откуда это
А если не знает, то какая она пани дохтур
pesikot
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