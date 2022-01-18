Честно говоря, бустерная доза Пфайзера как-то не зашла. Под конец первого дня после ревакцинации морозило на фоне пониженной температуры, далее пара дней оглушения, как при акклиматизации. Потом несколько дней легкого покашливания и небольшой ломоты в суставах. Кстати, многие жалуются на +- сходные ощущения после бустера.
antey1969 написав:Честно говоря, бустерная доза Пфайзера как-то не зашла. Под конец первого дня после ревакцинации морозило на фоне пониженной температуры, далее пара дней оглушения, как при акклиматизации. Потом несколько дней легкого покашливания и небольшой ломоты в суставах. Кстати, многие жалуются на +- сходные ощущения после бустера.
antey1969 написав:Честно говоря, бустерная доза Пфайзера как-то не зашла. Под конец первого дня после ревакцинации морозило на фоне пониженной температуры, далее пара дней оглушения, как при акклиматизации. Потом несколько дней легкого покашливания и небольшой ломоты в суставах. Кстати, многие жалуются на +- сходные ощущения после бустера.
А 5ж хоть наконец ловить начало?
Надо 5 уколов поставить, или оформить подписку pfizer-premium (тогда включается сразу)