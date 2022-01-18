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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4897489848994900

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 43
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
19%
8
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:упражняются цифрами летальности, мне интересно разобраться с вакцинацией

Это когда "разобралась" со смертностью, то теперь "разберётся" с вакцинацией. :lol:

Что там, сильно ужасная ещё полугодовая волна в Британии, или уже не очень? :mrgreen:
"В незагадочной Украине все хорошо?" :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:51

  fler написав:Пока ваксы ̶и̶с̶п̶р̶а̶ж̶н̶я̶ю̶т̶с̶я̶ упражняются цифрами летальности, мне интересно разобраться с вакцинацией в загадочной Британии.

уже 4 области в оранжевой зоне, Истербин снова паникует, а флер все еще Британия покоя не дает
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:59

Честно говоря, бустерная доза Пфайзера как-то не зашла.
Под конец первого дня после ревакцинации морозило на фоне пониженной температуры, далее пара дней оглушения, как при акклиматизации. Потом несколько дней легкого покашливания и небольшой ломоты в суставах.
Кстати, многие жалуются на +- сходные ощущения после бустера.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:Честно говоря, бустерная доза Пфайзера как-то не зашла.
Под конец первого дня после ревакцинации морозило на фоне пониженной температуры, далее пара дней оглушения, как при акклиматизации. Потом несколько дней легкого покашливания и небольшой ломоты в суставах.
Кстати, многие жалуются на +- сходные ощущения после бустера.
А 5ж хоть наконец ловить начало?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:22

  Faceless написав:
antey1969 написав:Честно говоря, бустерная доза Пфайзера как-то не зашла.
Под конец первого дня после ревакцинации морозило на фоне пониженной температуры, далее пара дней оглушения, как при акклиматизации. Потом несколько дней легкого покашливания и небольшой ломоты в суставах.
Кстати, многие жалуются на +- сходные ощущения после бустера.
А 5ж хоть наконец ловить начало?

Надо 5 уколов поставить, или оформить подписку pfizer-premium (тогда включается сразу)

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