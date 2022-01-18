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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 43
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
19%
8
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:упражняются цифрами летальности, мне интересно разобраться с вакцинацией

Это когда "разобралась" со смертностью, то теперь "разберётся" с вакцинацией. :lol:

Что там, сильно ужасная ещё полугодовая волна в Британии, или уже не очень? :mrgreen:
"В незагадочной Украине все хорошо?" :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:51

  fler написав:Пока ваксы ̶и̶с̶п̶р̶а̶ж̶н̶я̶ю̶т̶с̶я̶ упражняются цифрами летальности, мне интересно разобраться с вакцинацией в загадочной Британии.

уже 4 области в оранжевой зоне, Истербин снова паникует, а флер все еще Британия покоя не дает
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:59

Честно говоря, бустерная доза Пфайзера как-то не зашла.
Под конец первого дня после ревакцинации морозило на фоне пониженной температуры, далее пара дней оглушения, как при акклиматизации. Потом несколько дней легкого покашливания и небольшой ломоты в суставах.
Кстати, многие жалуются на +- сходные ощущения после бустера.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:Честно говоря, бустерная доза Пфайзера как-то не зашла.
Под конец первого дня после ревакцинации морозило на фоне пониженной температуры, далее пара дней оглушения, как при акклиматизации. Потом несколько дней легкого покашливания и небольшой ломоты в суставах.
Кстати, многие жалуются на +- сходные ощущения после бустера.
А 5ж хоть наконец ловить начало?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:22

  Faceless написав:
antey1969 написав:Честно говоря, бустерная доза Пфайзера как-то не зашла.
Под конец первого дня после ревакцинации морозило на фоне пониженной температуры, далее пара дней оглушения, как при акклиматизации. Потом несколько дней легкого покашливания и небольшой ломоты в суставах.
Кстати, многие жалуются на +- сходные ощущения после бустера.
А 5ж хоть наконец ловить начало?

Надо 5 уколов поставить, или оформить подписку pfizer-premium (тогда включается сразу)

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 02:03

Согласно исследованию Sheba Medical Center, 4 доза Pfizer не дает существенной защиты от Омикрона:

https://www.jpost.com/health-and-wellne ... cle-692791
The fourth dose of the Pfizer coronavirus vaccine increases the level of antibodies in the blood but does not seem to offer protection against infection by the coronavirus Omicron variant, preliminary results from a study on 150 healthcare workers conducted at the Sheba Medical Center have shown.

“Two weeks after administering the fourth vaccine, we see a good increase in the antibodies, higher than after the third dose, but not high enough against Omicron,” lead researcher Prof. Gili Regev-Yochay said.

“People are getting infected, maybe in slightly lower numbers compared to individuals in the control group, but not lower in any significant way,” she said.
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 02:10

Руководитель центра имени Гамалеи, где был создан «Спутник V» Александр Гинцбург заявил, что пока нет научных предпосылок к тому, чтобы пандемия завершилась на новом штамме из ЮАР «омикрон».

«То, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на на этом все закончится, — я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных предпосылок», — пояснил свое мнение ученый в эфире телеканала «Россия-24».

Гинцбург считает, что пандемия растянется на долгое время — до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства людей в мире.

https://www.rosbalt.ru/moscow/2022/01/18/1939997.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 02:14

На сайте МОЗ опубликовали чудовищно ужасные симптомы нового штамма Омикрон:

https://moz.gov.ua/article/news/simptom ... su-omikron
Зокрема, у 73% випадків зустрічається нежить, у 67,5% - головний біль, у 63,5% - втома. Також у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 02:34

Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) в воскресенье окончательно одобрили закон о преобразовании санитарных пропусков в вакцинные. Документ поддержали 215 парламентариев, против выступили 58, семеро воздержались. Депутаты —социалисты намереваются получить мнение Конституционного совета, что задержит обнародование закона на несколько дней, пишет Le Figaro.
.........
Когда закон заработает, то, в отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, одного только отрицательного ПЦР-теста будет недостаточно для доступа в общественные места и на мероприятия со большим количеством людей. Для посещения мест развлечений, ресторанов, баров, для поездок на общественном межрегиональном транспорте понадобится доказать полный цикл базовой вакцинации и своевременно сделанную бустерную прививку. Эта прививка с 15 февраля должна будет проводиться в срок до четырех месяцев после второй дозы вакцины.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/01/16/1939688.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 03:03

По данным Объединения врачей-реаниматологов (DIVI), в период с 14 декабря 2021 года до 12 января текущего 62% пациентов в немецких отделениях интенсивной терапии были непривитыми, 9,6% имели только одну прививку или уже болели ковидом, 28,4% были полностью вакцинированными, из которых 5,8% получили уже и бустерную прививку. Трижды привитые и все равно тяжело заболевшие - это, пояснил Штефан Клуге, пациенты с опасными хроническими болезнями, с нарушенной вследствие трансплантации иммунной системой, раковые больные.

[url]https://www.dw.com/ru/omikron-poezd-iz-pandemii-koronavirusa/a-60452914[/url
Вообще довольно интересная статья. Цитировать больше не буду, советую посмотреть.
ЛАД
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