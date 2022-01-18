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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4898489949004901

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 43
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
19%
8
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 03:07

  zРадио написав:Ждем комментариев гомеоматематиков и параюристов

Сначала определитесь с релевантностью данных Укрстата о среднемесячной заработной плате в Украине, если он определяет ее по 30% трудоспособного населения, так как Вы любитель статистики и это для Вас, наверное, ближе по специальности, а потом уже на основе статистики Укрстата делайте выводы о смертности от коронавируса.
Igneus
 
Повідомлень: 1252
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