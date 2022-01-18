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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 січ, 2022 03:07
zРадио написав:
Ждем комментариев гомеоматематиков и параюристов
Сначала определитесь с релевантностью данных Укрстата о среднемесячной заработной плате в Украине, если он определяет ее по 30% трудоспособного населения, так как Вы любитель статистики и это для Вас, наверное, ближе по специальности, а потом уже на основе статистики Укрстата делайте выводы о смертности от коронавируса.
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