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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4898489949004901

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.2 5 43
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
14%
6
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
14
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
19%
8
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
28%
12
Ще в роздумах
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 03:07

  zРадио написав:Ждем комментариев гомеоматематиков и параюристов

Сначала определитесь с релевантностью данных Укрстата о среднемесячной заработной плате в Украине, если он определяет ее по 30% трудоспособного населения, так как Вы любитель статистики и это для Вас, наверное, ближе по специальности, а потом уже на основе статистики Укрстата делайте выводы о смертности от коронавируса.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 07:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:А 5ж хоть наконец ловить начало?

Зараз з 5ж найбільше борються літуни.
Airlines ask Biden administration for 'immediate intervention' on 5G https://edition.cnn.com/2022/01/17/tech ... index.html

У листі до адміністрації США представники авіагалузі просять відкласти розгортання обладнання для мереж 5G біля аеропортів, оскільки це зумовлює обмеження на використання літаків, запроваджені Федеральним авіаційним управлінням (FAA). Вони занепокоєні тим, що сигнали 5G-передавачів створюватимуть перешкоди для роботи, зокрема радарних висотомірів, установлених на літаках.
«Наслідки для пасажирських і вантажних перевезень та економіки загалом - просто невимірні. Відверто кажучи, торгівля країни зупиниться», - вказують керівники восьми найбільших авіакомпаній США, а також підрозділів авіаперевезень поштових операторів FedEx та UPS. https://www.ukrinform.ua/rubric-technol ... ortiv.html

З моїх знайомих все більше щеплених, а деяких і перехворівших, повторно зараз хворіють. І деякі не так аж легко.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 07:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:З моїх знайомих все більше щеплених, а деяких і перехворівших, повторно зараз хворіють.

Яму , як відсутнього тут назавжди, ми вже не будемо притягувати до відповіді "ти нам тут що обіцяв?", але ми можемо підняти історію , а хто йому піддакував і підтримував?? (чи не було там часом вас?? Бо псевдодоктора наук були точно). Хто тут казав про 1 з сотен тисяч повторно хворіють?? Флер, не пам'ятаєте??

  Igneus написав:Сначала определитесь с релевантностью данных Укрстата

В топик вызывается коллега Цитрин!! Как неистово утверждающий, что в данных Держстата все точно, а иначе их бы давно исправили. :lol:


  Igneus написав:среднемесячной заработной плате в Украине, если он определяет ее по 30% трудоспособного населения,

Зато смертность он определяет исключительно по 100% умерших. :lol:
Считают в морге холодные синие ноги и делят на 2. :mrgreen:

А вообще забавно антиваксы-юрысты юлят. Вышла неприятная стата, согласно которой окончательно рушится утопическая идея "обычный грипп", и сразу "этот Держстат порвался, , несите мне новый". :lol:

И это... Глядя как неистово острым каблуком доктора наук несчастную сову из Шервурдского леса пихают в глобус Англии , приговаривая "бустер- вбывця". Я представляю як бідну поліську сову запихували б в глобус України, якби в листопаді в Україні вже б почали колоти бустер і отримали таку цифру місячної смертності!! Антивакси вже б вищали голосом сови і на полу на пупку катались з криками "це ваш бустер!!" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 січ, 2022 07:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 07:50

  Hotab написав:
  Ой+ написав:З моїх знайомих все більше щеплених, а деяких і перехворівших, повторно зараз хворіють.

Яму , як відсутнього тут назавжди, ми вже не будемо притягувати до відповіді "ти нам тут що обіцяв?", але ми можемо підняти історію , а хто йому піддакував і підтримував?? (чи не було там часом вас?? Бо псевдодоктора наук були точно). Хто тут казав про 1 з сотен тисяч повторно хворіють?? Флер, не пам'ятаєте??


Справжні шкільні медалісти мають розуміти, що ті цифри від професійних вірусологів, які я наводила, на 2-му році пандемії, коли щеплення ледве почали робити, стосуються лише нещеплених - так, з них 0,1-0,2% хворіють повторно.
Як часто хворіють щеплені я не знаю і не зустрічала таких досліджень.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 07:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:стосуються лише нещеплених - так, з них 0,1-0,2% хворіють повторно.
  Ой+ написав:деяких і перехворівших, повторно зараз хворіють.

Читайте шевелячи губами. Можна голосом сови.
І такі "повторні" є знайомі у кожного майже.

Да и учёные (не "учёные", а учёные! :mrgreen: ) утверждают, что более, чем частые повторные заражения.

Пане Цитрин, а ви коли нас тут обманюєте, коли стверджували, що статистика точна, а інакше її б виправили давно, чи коли нічні роздуми юриста лайкали? :lol:
Hotab
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