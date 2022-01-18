zРадио написав:Ждем комментариев гомеоматематиков и параюристов
Сначала определитесь с релевантностью данных Укрстата о среднемесячной заработной плате в Украине, если он определяет ее по 30% трудоспособного населения, так как Вы любитель статистики и это для Вас, наверное, ближе по специальности, а потом уже на основе статистики Укрстата делайте выводы о смертности от коронавируса.
У листі до адміністрації США представники авіагалузі просять відкласти розгортання обладнання для мереж 5G біля аеропортів, оскільки це зумовлює обмеження на використання літаків, запроваджені Федеральним авіаційним управлінням (FAA). Вони занепокоєні тим, що сигнали 5G-передавачів створюватимуть перешкоди для роботи, зокрема радарних висотомірів, установлених на літаках. «Наслідки для пасажирських і вантажних перевезень та економіки загалом - просто невимірні. Відверто кажучи, торгівля країни зупиниться», - вказують керівники восьми найбільших авіакомпаній США, а також підрозділів авіаперевезень поштових операторів FedEx та UPS. https://www.ukrinform.ua/rubric-technol ... ortiv.html
З моїх знайомих все більше щеплених, а деяких і перехворівших, повторно зараз хворіють. І деякі не так аж легко.
Ой+ написав:З моїх знайомих все більше щеплених, а деяких і перехворівших, повторно зараз хворіють.
Яму , як відсутнього тут назавжди, ми вже не будемо притягувати до відповіді "ти нам тут що обіцяв?", але ми можемо підняти історію , а хто йому піддакував і підтримував?? (чи не було там часом вас?? Бо псевдодоктора наук були точно). Хто тут казав про 1 з сотен тисяч повторно хворіють?? Флер, не пам'ятаєте??
Igneus написав:Сначала определитесь с релевантностью данных Укрстата
В топик вызывается коллега Цитрин!! Как неистово утверждающий, что в данных Держстата все точно, а иначе их бы давно исправили.
Igneus написав:среднемесячной заработной плате в Украине, если он определяет ее по 30% трудоспособного населения,
Зато смертность он определяет исключительно по 100% умерших. Считают в морге холодные синие ноги и делят на 2.
А вообще забавно антиваксы-юрысты юлят. Вышла неприятная стата, согласно которой окончательно рушится утопическая идея "обычный грипп", и сразу "этот Держстат порвался, , несите мне новый".
И это... Глядя как неистово острым каблуком доктора наук несчастную сову из Шервурдского леса пихают в глобус Англии , приговаривая "бустер- вбывця". Я представляю як бідну поліську сову запихували б в глобус України, якби в листопаді в Україні вже б почали колоти бустер і отримали таку цифру місячної смертності!! Антивакси вже б вищали голосом сови і на полу на пупку катались з криками "це ваш бустер!!"
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 січ, 2022 07:53, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:З моїх знайомих все більше щеплених, а деяких і перехворівших, повторно зараз хворіють.
Яму , як відсутнього тут назавжди, ми вже не будемо притягувати до відповіді "ти нам тут що обіцяв?", але ми можемо підняти історію , а хто йому піддакував і підтримував?? (чи не було там часом вас?? Бо псевдодоктора наук були точно). Хто тут казав про 1 з сотен тисяч повторно хворіють?? Флер, не пам'ятаєте??
Справжні шкільні медалісти мають розуміти, що ті цифри від професійних вірусологів, які я наводила, на 2-му році пандемії, коли щеплення ледве почали робити, стосуються лише нещеплених - так, з них 0,1-0,2% хворіють повторно. Як часто хворіють щеплені я не знаю і не зустрічала таких досліджень.