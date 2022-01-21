Reduced olfactory function is the symptom with the highest prevalence in COVID-19 with nearly 70% of individuals with COVID-19 experiencing partial or total loss of their sense of smell at some point during the disease.
Prevalence of gustatory dysfunction was, however, low (3%). In summary, a full 65% of individuals recovered from COVID-19 experience olfactory dysfunction of some form 18 months later. Given the amount of time since initial insult to the olfactory system, it is likely that these olfactory problems are permanent.
если нюх через 18 месяцев не восстановился, весьма вероятно это уже навсегда
У Литві працівникам життєвоважливих сфер господарства або громадського сектора дозволили ходити на роботу навіть з підтвердженим коронавірусом, якщо хвороба протікає в легкій формі, а у сфері спостерігається дефіцит людей. Нововведення набуде чинності в понеділок, 24 січня. https://www.rbc.ua/ukr/news/litve-razre ... 79681.html
Думаю у нас також до цього прийдемо, бо ковідами вже ні здивуєш, ні особливо налякаєш. Уже і раніше знаю випадки, коли люди натестовували у себе вірус і буквально з радістю отримували якби додаткову відпустку. А також їхні контакти право посачкувати.
а у нас и так все ходили. Точнее, кто хотел работать, тот ходил.
За останні 5 років кількість пенсіонерів зменшилася більш ніж на 1 мільйон. Активний спад почався ще до епідемії коронавірусу — як мінімум, з 2016 року.
Попри зменшення навантаження на Пенсійний фонд, підвищення якості життя решти 10,9 млн пенсіонерів не відбулося. Хоча середня пенсія за останнє п'ятиріччя збільшилася вдвічі, вона все ще становить менше 150 доларів (3915 грн).
Важливо розуміти, що середня цифра не дуже чітко відображає реальність. Насправді 50% пенсіонерів — тобто кожен другий із 10,9 млн — одержують менше 3000 гривень (110 дол). Пенсію понад 10 тис. грн (370 дол) отримують лише 4,3% українців.
З 2018 року в Україні діє закон про пенсійне страхування, який щорічно підвищує планку страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Так, з 2028 року для виходу на пенсію у 60 років українському громадянинові потрібно буде мати 35 років стажу. Якщо до 65 років не набереться навiть 25 років стажу, то пенсії не буде взагалі, натомість надаватиметься соціальна допомога.
Это "проэцирование" своих комплексов и страхов уже перестаёт быть забавным. Данное "писюнковое творчество" - творчество ваксов Реклама по мотивам виагры - творчество ваксов "Шутка-сенсация" про увеличение груди после "вакцинации" - творчество ваксов. Может ещё что-то забыл.
Выдумывать какие-то "сисечно-писечные сенсации" и приписывать их нормальным людям - уже вошло в цикл у пфайзер-проповедников. Пошутили и хватит. Хватит позориться
Лучше бы свою "энергию" и "фантазию" направили на проведение нормальных КИ своего идола. И исследование результатов. Там сенсации похлеще будут. Но за то деньги не платят?
Хотя, с тамифлю и "вакциной от свиного гриппа" прокатило - то почему и с не-гриппом и с не-тамифлю не должно прокатить? Так, свидетели пфайзера?