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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49184919492049214922>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.8 5 13
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
15%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
15%
2
Зробив 2 щеплення і досить
8%
1
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
54%
7
Інше
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:24

плохие новости для переболевателей -

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 22269490v1

Reduced olfactory function is the symptom with the highest prevalence in COVID-19 with nearly 70% of individuals with COVID-19 experiencing partial or total loss of their sense of smell at some point during the disease.

Prevalence of gustatory dysfunction was, however, low (3%). In summary, a full 65% of individuals recovered from COVID-19 experience olfactory dysfunction of some form 18 months later. Given the amount of time since initial insult to the olfactory system, it is likely that these olfactory problems are permanent.


если нюх через 18 месяцев не восстановился, весьма вероятно это уже навсегда
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:41

  Ой+ написав:
У Литві працівникам життєвоважливих сфер господарства або громадського сектора дозволили ходити на роботу навіть з підтвердженим коронавірусом, якщо хвороба протікає в легкій формі, а у сфері спостерігається дефіцит людей. Нововведення набуде чинності в понеділок, 24 січня. https://www.rbc.ua/ukr/news/litve-razre ... 79681.html

Думаю у нас також до цього прийдемо, бо ковідами вже ні здивуєш, ні особливо налякаєш. Уже і раніше знаю випадки, коли люди натестовували у себе вірус і буквально з радістю отримували якби додаткову відпустку. А також їхні контакти право посачкувати.

а у нас и так все ходили.
Точнее, кто хотел работать, тот ходил.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зробив 3 щеплення.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:51

  Denik написав:Зробив 3 щеплення.

Добро пожаловать в клуб :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:46

Цитриновый шторм.

Ковід вийшов на друге місце серед причин смертності в Україні



За четвертий квартал 2021 року майже 95% людей, що померли від ковіду, були не вакциновані


https://www.bbc.com/ukrainian/news-6006 ... ebook_page
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:48

Чтобы не говорили что пенсов выкосил ковид

За останні 5 років кількість пенсіонерів зменшилася більш ніж на 1 мільйон. Активний спад почався ще до епідемії коронавірусу — як мінімум, з 2016 року.

Попри зменшення навантаження на Пенсійний фонд, підвищення якості життя решти 10,9 млн пенсіонерів не відбулося. Хоча середня пенсія за останнє п'ятиріччя збільшилася вдвічі, вона все ще становить менше 150 доларів (3915 грн).

Важливо розуміти, що середня цифра не дуже чітко відображає реальність. Насправді 50% пенсіонерів — тобто кожен другий із 10,9 млн — одержують менше 3000 гривень (110 дол). Пенсію понад 10 тис. грн (370 дол) отримують лише 4,3% українців.

З 2018 року в Україні діє закон про пенсійне страхування, який щорічно підвищує планку страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Так, з 2028 року для виходу на пенсію у 60 років українському громадянинові потрібно буде мати 35 років стажу. Якщо до 65 років не набереться навiть 25 років стажу, то пенсії не буде взагалі, натомість надаватиметься соціальна допомога.

Подробиці: https://opendatabot.ua/analytics/pensions-2021
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:03

всем мужикам антиваксам читать...

Тромбоз глубокой дорсальной вены полового члена у пациента с инфекцией COVID-19
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccr3.5117
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:38

  edvardd написав:Тромбоз глубокой дорсальной вены полового члена у пациента с инфекцией COVID-19
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccr3.5117

а почему именно антиваксам?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 00:31

  Ромасик написав:
  edvardd написав:Тромбоз глубокой дорсальной вены полового члена у пациента с инфекцией COVID-19
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccr3.5117

а почему именно антиваксам?

Это "проэцирование" своих комплексов и страхов уже перестаёт быть забавным.
Данное "писюнковое творчество" - творчество ваксов
Реклама по мотивам виагры - творчество ваксов
"Шутка-сенсация" про увеличение груди после "вакцинации" - творчество ваксов.
Может ещё что-то забыл.

Выдумывать какие-то "сисечно-писечные сенсации" и приписывать их нормальным людям - уже вошло в цикл у пфайзер-проповедников.
Пошутили и хватит.
Хватит позориться

Лучше бы свою "энергию" и "фантазию" направили на проведение нормальных КИ своего идола. И исследование результатов. Там сенсации похлеще будут. Но за то деньги не платят?

Хотя, с тамифлю и "вакциной от свиного гриппа" прокатило - то почему и с не-гриппом и с не-тамифлю не должно прокатить? Так, свидетели пфайзера? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 02:32

  Вкладчик1234 написав:Пошутили и хватит. Хватит позориться

А чем же им еще заниматься, кроме как придумывать и мечтать?

Один мечтал о вакцине от коронавируса стоимостью ... 1000 долларов уже в первом квартале 2021 года:
viewtopic.php?p=5085576#p5085576

Другой продолжает мечтать о биткоине стоимостью 100 тыс. долл. и вот что из этого получилось:
viewtopic.php?p=5379968#p5379968
viewtopic.php?p=5380199#p5380199
viewtopic.php?p=5380242#p5380242
Igneus
 
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