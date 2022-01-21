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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4919492049214922>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.8 5 13
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
15%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
15%
2
Зробив 2 щеплення і досить
8%
1
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
54%
7
Інше
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 03:36

Парад радужного лицемерия

  Вкладчик1234 написав:Хватит позориться

Лень искать выше по ленте... Но мы ведь все помним, кто тут первый начал позориться "писюнковой" темой, многократно восстанавливал удаленное модератором, в результате навсегда на этом форуме получив прозвище "громозека". ;) Но все равно продолжай нести свой флаг гордо. Как есть, так есть! :lol:

  Igneus написав:вот что из этого получилось:

В околонаучных юридических кругах слово "сарказм" не осилили?

З.Ы. Если так хотелось поговорить, что кто-то влетел (как вы себе нафантизировали) на битке , есть минимум три соответствующих темы. Взаимосвязь процитированного и "биток" , да ещё прикрутить это в ковидную тему - это надо быть юрыстом "высшей гильдии".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:23

Hotab если человек идиот, то он идиот вне зависимости от ветки форума, на которой он пишет. Возможно только, на некотрых ветках это видно быстрее.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:57

  Ромасик написав:Hotab если человек идиот, то он идиот вне зависимости от ветки форума, на которой он пишет. Возможно только, на некотрых ветках это видно быстрее.

Ну так зачем тогда он пишет. Что ни пост, то левая цитата, свой ответ вне темы. Все , что есть в голове, то и калякает здесь? Это ж не юридический портал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:46

  Hotab написав:За четвертий квартал 2021 року майже 95% людей, що померли від ковіду, були не вакциновані

https://www.bbc.com/ukrainian/news-60066444


Это фейковый вброс? Где факты?
Где ссылка на документ с такими цифрами?

По ссылке на держстат есть только такой документ по количеству погибших:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 121_ue.xls

В нем ничего подобного нет.

Есть только число погибших с идентифицированным ковидом. Их число 97% от числа всех погибших с кодом ковида.

На лицо манипуляция. Идентификация вируса никак не означает, что человек был не вакцинирован. Вакцинированные тоже болеют и тоже умирают от ковида, т.е. входят в эти 97%.

Более того, то что у погибшего идентифицирован вирус ковида, вовсе не означает что он погиб именно от вируса.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 22 січ, 2022 10:03, всього редагувалось 6 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:47

А куда подевалось видео с сарказмом на каводиотизм?
Хотел показать знакомому - а видать ковид-фанатики опять нажаловались и удалили
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Идентификация вируса никак не означает, что человек был не вакцинирован

А кто это утверждал? Сам придумал, сам возразил?? :lol:


Вопрос по выходу Ковида на второе место по причинам смерти уже снят, я так понимаю? Где публичное раскаивание цитринов?))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 січ, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:04

  Hotab написав:Вопрос по выходу Ковида на второе место по причинам смерти уже снят, я так понимаю?


Нет, не снят. В статистике указано у скольких погибших идентифицирован вирус ковида, но это не означает что этот вирус был причиной их гибели.

Например, наркоман погиб от передоза, в больнице у него выявили вирус ковида и его гибель пошла в статистику идентифицированного ковида у погибших. :wink:

Статистика правильная, но она не раскрывает причины гибели. Она говорит только о том, что был идентифицирован вирус.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 22 січ, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:. В статистике указано у скольких погибших идентифицирован вирус ковида, но это не означает что этот вирус был причиной их гибели.

Название таблички не удалось прочитать?

:lol:

Зображення

Начните со зрения. Если с ним все ок, перейдите к специалистам по психиатрии.

  Цитрин написав:Например, наркоман

Ну или эта причина. В общем разбирайтесь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:15

  Hotab написав:Начните со зрения. Если с ним все ок, перейдите к специалистам по психиатрии.


К специалистам по зрению и психиатрии Вам лучше самому обратиться.

По правилам ВОЗ причина U07.1 означает положительный результат теста на вирус COVID-19 :wink:
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 22 січ, 2022 10:24, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:21

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Начните со зрения. Если с ним все ок, перейдите к специалистам по психиатрии.


К специалистам по зрению и психиатрии Вам лучше самому обратиться.

По правилам ВОЗ причина U07.1 означает положительный результат теста на вирус COVID-19 :wink:

А то, что он стал причиной смерти , исходя из названия таблицы, это пока не дошло? :lol:
А W65-W74 - это не смерть от утопления, а просто умерший был найден под водой, но умереть мог от чего угодно?? Предела дури антиваксов не существует. :lol:
Hotab
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