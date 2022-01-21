Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 січ, 2022 03:36
Вкладчик1234 написав:
Хватит позориться
Лень искать выше по ленте... Но мы ведь все помним, кто тут первый начал позориться "писюнковой" темой, многократно восстанавливал удаленное модератором, в результате навсегда на этом форуме получив прозвище "громозека".
Но все равно продолжай нести свой флаг гордо. Как есть, так есть!
Igneus написав:
вот что из этого получилось:
В околонаучных юридических кругах слово "сарказм" не осилили?
З.Ы. Если так хотелось поговорить, что кто-то влетел (как вы себе нафантизировали) на битке , есть минимум три соответствующих темы. Взаимосвязь процитированного и "биток" , да ещё прикрутить это в ковидную тему - это надо быть юрыстом "высшей гильдии".
Hotab
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Додано: Суб 22 січ, 2022 08:23
Hotab если человек идиот, то он идиот вне зависимости от ветки форума, на которой он пишет. Возможно только, на некотрых ветках это видно быстрее.
Ромасик
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Додано: Суб 22 січ, 2022 08:57
Ромасик написав: Hotab
если человек идиот, то он идиот вне зависимости от ветки форума, на которой он пишет. Возможно только, на некотрых ветках это видно быстрее.
Ну так зачем тогда он пишет. Что ни пост, то левая цитата, свой ответ вне темы. Все , что есть в голове, то и калякает здесь? Это ж не юридический портал.
Hotab
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:46
Это фейковый вброс? Где факты?
Где ссылка на документ с такими цифрами?
По ссылке на держстат есть только такой документ по количеству погибших:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 121_ue.xls
В нем ничего подобного нет.
Есть только число погибших с идентифицированным ковидом. Их число 97% от числа всех погибших с кодом ковида.
На лицо манипуляция. Идентификация вируса никак не означает, что человек был не вакцинирован. Вакцинированные тоже болеют и тоже умирают от ковида, т.е. входят в эти 97%.
Более того, то что у погибшего идентифицирован вирус ковида, вовсе не означает что он погиб именно от вируса.
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Цитрин
в Суб 22 січ, 2022 10:03, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:47
А куда подевалось видео с сарказмом на каводиотизм?
Хотел показать знакомому - а видать ковид-фанатики опять нажаловались и удалили
Вкладчик1234
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Додано: Суб 22 січ, 2022 10:01
Цитрин написав:
Идентификация вируса никак не означает, что человек был не вакцинирован
А кто это утверждал? Сам придумал, сам возразил??
Вопрос по выходу Ковида на второе место по причинам смерти уже снят, я так понимаю? Где публичное раскаивание цитринов?))
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Hotab
в Суб 22 січ, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Суб 22 січ, 2022 10:04
Hotab написав:
Вопрос по выходу Ковида на второе место по причинам смерти уже снят, я так понимаю?
Нет, не снят. В статистике указано у скольких погибших идентифицирован вирус ковида, но это не означает что этот вирус был причиной их гибели.
Например, наркоман погиб от передоза, в больнице у него выявили вирус ковида и его гибель пошла в статистику идентифицированного ковида у погибших.
Статистика правильная, но она не раскрывает причины гибели. Она говорит только о том, что был идентифицирован вирус.
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Цитрин
в Суб 22 січ, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Додано: Суб 22 січ, 2022 10:08
Цитрин написав:
. В статистике указано у скольких погибших идентифицирован вирус ковида, но это не означает что этот вирус был причиной их гибели.
Название таблички не удалось прочитать?
Начните со зрения. Если с ним все ок, перейдите к специалистам по психиатрии.
Цитрин написав:
Например, наркоман
Ну или эта причина. В общем разбирайтесь.
Hotab
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Додано: Суб 22 січ, 2022 10:15
Hotab написав:
Начните со зрения. Если с ним все ок, перейдите к специалистам по психиатрии.
К специалистам по зрению и психиатрии Вам лучше самому обратиться.
По правилам ВОЗ причина U07.1 означает положительный результат теста на вирус COVID-19
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Цитрин
в Суб 22 січ, 2022 10:24, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Додано: Суб 22 січ, 2022 10:21
Цитрин написав: Hotab написав:
Начните со зрения. Если с ним все ок, перейдите к специалистам по психиатрии.
К специалистам по зрению и психиатрии Вам лучше самому обратиться.
По правилам ВОЗ причина U07.1 означает положительный результат теста на вирус COVID-19
А то, что он стал причиной смерти , исходя из названия таблицы, это пока не дошло?
А W65-W74 - это не смерть от утопления, а просто умерший был найден под водой, но умереть мог от чего угодно?? Предела дури антиваксов не существует.
Hotab
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