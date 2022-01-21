Додано: Суб 22 січ, 2022 10:29

Hotab написав: А то, что он стал причиной смерти , исходя из названия таблицы, это пока не дошло? А то, что он стал причиной смерти , исходя из названия таблицы, это пока не дошло?

COVID-19 должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей.



Это до Вас еще не дошло, что код смерти устанавливается по правилам. По которым наличие вируса уже дает право вписать U07.1 наряду с другими причинами.Читаем, чтов правилах:Т.е. когда в статистике в качестве причины смерти указан код U07.1 - это означает только то, что у погибшего был положительный тест на ковид. Но вовсе не означает, что ковид стал причиной.Например у погибшего от передоза наркомана тест на ковид положительный, судмедэксперт посчитал, что вирус ковида мог усугубить передоз. Все, наркоману ставится код U07.1 как второстепенная причина смерти. И он попадает в статистику с кодом U07.1.А потом Hotab смотрит на эту статистику и кричит что все они погибли от ковида.