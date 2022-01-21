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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4919492049214922

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.8 5 13
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
15%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
15%
2
Зробив 2 щеплення і досить
8%
1
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
54%
7
Інше
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Хотел показать знакомому - а видать ковид-фанатики опять нажаловались и удалили

Ну так антиваксам же не доходить, з першого разу, що модератор завжди правий. Я б ще банив, мінімум не тиждень, за повторний видалинй пост, як і за малюнки без посилання на першоджерело.
Набридло дивитись на одноманітне безлоказове антиваксівське лайно.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:29

  Hotab написав:А то, что он стал причиной смерти , исходя из названия таблицы, это пока не дошло? :lol:


Это до Вас еще не дошло, что код смерти устанавливается по правилам. По которым наличие вируса уже дает право вписать U07.1 наряду с другими причинами.

Читаем, что записано в правилах:
COVID-19 должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей.


Т.е. когда в статистике в качестве причины смерти указан код U07.1 - это означает только то, что у погибшего был положительный тест на ковид. Но вовсе не означает, что ковид стал причиной.

Например у погибшего от передоза наркомана тест на ковид положительный, судмедэксперт посчитал, что вирус ковида мог усугубить передоз. Все, наркоману ставится код U07.1 как второстепенная причина смерти. И он попадает в статистику с кодом U07.1.

А потом Hotab смотрит на эту статистику и кричит что все они погибли от ковида.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Например у погибшего от передоза наркомана тест на ковид положительный, судмедэксперт посчитал, что вирус ковида мог усугубить передоз.

Если он погиб именно от передоза, то он не попадет в графу U07.1, вне зависимости , был ли выявлен вирус.
Если его доза не убила бы его без вируса, а с вирусом добила, тогда причина Ковид.
Не надо здесь нагло врать, что сам факт наличия вируса в организме есть повод попасть в графу смерти по u07.1 .

  Цитрин написав:. когда в статистике в качестве причины смерти указан код U07.1 - это означает только то, что у погибшего был положительный тест на ковид


Вот это самое что ни есть вранье. Это не означает, что у погибшего только был положительный тест. Это означает, что без него, без вируса, умерший бы не погиб.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Это означает, что без него, без вируса, умерший бы не погиб.
это ничего не означает, от ковида никто не умер, умерли от пневмоний, осложнений и обострений других в т.ч. хронических заболеваний. С ковидом или без него это уже малозначимые нюансы. У родственницы после ковида обострился диабет, в итоге летальный исход. Причина смерти - диабет и ни слова о ковиде. Сам оборот "умерли от ковида" неправильный, ковид это не яд. Строго говоря.

Нужно смотреть на избыточные смерти, в статистике видно далеко не все ковидные случаи, я уже писал во многих мелких городках нет ковидных моргов, поэтому "причина смерти - ковид" там вообще не пишут. Кому потом нужны суды? Проще написать "сердечная недостаточность", к этому диагнозу вообще не придерешься.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 січ, 2022 10:51, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:45

  Hotab написав:Если он погиб именно от передоза, то он не попадет в графу U07.1, вне зависимости , был ли выявлен вирус.


Если у погибшего от передоза наркомана положительный тест, то код U07.1 запросто попадает в причины смерти. Первичной причиной будет указан код T40, а вторичной U07.1 как усугубившая состояние.

COVID-19 со смертельными осложнениями чаще всего выбирают в качестве первоначальной причины смерти как острое состояние; имеющиеся хронические заболевания (рак, диабет, хронические формы ишемических и цереброваскулярных болезней и др.) указывают в качестве прочих причин смерти в части II МСС.

При наличии травмы, отравления, кровотечений и состояний, требующих экстренной медицинской помощи, эти состояния выбирают первоначальной причиной смерти, а COVID-19 записывают в части II МСС.

При наличии травмы или отравления используют двойное кодирование и выбирают две первоначальные причины смерти: первая — по характеру травмы из XIX класса МКБ-10, вторая — по внешней причине из ХХ класса. Выбор первоначальной причины по характеру травмы или отравления проводят в соответствии с ранговой таблицей ВОЗ.


А рак, диабет и хронические формы ишемических и цереброваскулярных болезней, как мы знаем из статистики держстата - это основная причина смертности.

Т.е. если у кого-то из погибших сердечников или с онкологией тест на ковид будет положительный, то ковид будет записан как основная причина, а рак, диабет, ишемия и цереброваскулярные болезни как прочая причина. :wink:
Цитрин
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