Смерти от онко в разы выше,чем пьяные смерти от дтп, что ещё раз подтверждает, что запрет пить за рулём маркетинговый. Они просто хотят нас подчинить.
Цитрин, ку-ку, не увиливайте)))
Сколько у вас в сумме?? ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 січ, 2022 18:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смерти от онко в разы выше,чем пьяные смерти от дтп, что ещё раз подтверждает, что запрет пить за рулём маркетинговый. Они просто хотят нас подчинить.
Цитрин, ку-ку, не увиливайте)))
Сколько у вас в сумме?? ))
Додано: Суб 22 січ, 2022 18:50
Ракша о своих ожиданиях по омикрону.
Так как мы имеем подобную слабую медицину, это можно проецировать и на Украину.
Мегакритического ничего, но но смертность может несколько подрасти.
Кого волнует влияние на рождаемость, там тоже упоминается.
Есть сравнение со смертностью от гриппа. В РФ ежегодно от 8 до 37 тыс умирало.
От Ковид 650 тыс избыточных за год.
Додано: Суб 22 січ, 2022 19:12
Додано: Суб 22 січ, 2022 19:14
Пік захворюваності у Польщі очікують у середині лютого
Польща, країна з населенням близько 38 млн. людей, має один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19 на душу населення, а рівень вакцинації нижчий від середнього показника по ЄС. Трохи більше половини з 38 мільйонів жителів Польщі (56,5%) вакциновані (Україна – 14,44 млн. двома дозами).
На даний момент зареєстровано 4 484 095 випадків захворювання на COVID-19 та 103 819 випадків смерті. (Україна 3842011 та 99129 відповідно).
Влада Польщі заявила, що остання хвиля пандемії призведе до того, що кількість випадків захворювання досягне рівня, який ще не спостерігався в Польщі, при цьому, за оцінками, пікове значення варіюватиметься від 60 000 до 140 000 щоденних випадків зараження. (Україна - ?? ваш варіант)
Щось мені підказує, що наш сценарій може бути схожим на польський
Додано: Нед 23 січ, 2022 01:31
Правительство Ирландии снимает почти все ограничения по COVID-19:
Додано: Нед 23 січ, 2022 02:51
"Летальность Омикрона на порядок ниже Дельты"
Ракша.
И называет 0.1..0.2% .
Если это так, то это ещё конечно не грипп, но около того. А при гриппе жёстких ограничений не было. Все закономерно и в общем-то неплохо.
Второе наблюдение Ракши, внимательно изучившего опыт ЮАР, "где разрушительнее была Дельта, там слабее Омикрон". Украина очень нелегко пережила Дельту, хотя и в разы лучше мышебратьев. Потому есть шанс, что Омикрон не даст сильно много смертей.
Додано: Нед 23 січ, 2022 08:09
Hotab
Если сравнивать относительные показатели, то совсем не в пользу украинских цифер.
Додано: Нед 23 січ, 2022 08:37
Понятное дело, по телевизору говорят жижа даёт защиту от смерти. Это внушает уверенность...
Они-то как-раз не игнорируют и не против, просто боятся, т.к. переживают за свое здоровье...
Додано: Нед 23 січ, 2022 08:53
раз Зрадио и песикот затрудняются ответить, спросим еще Хотаба:
с приходом омикрона смертность увеличилась или уменьшилась?
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