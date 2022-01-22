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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4924492549264927

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.6 5 17
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
29%
5
Зробив 2 щеплення і досить
6%
1
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
47%
8
Інше
6%
1
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:это лишний раз подтверждает, что падение уровня жизни больше выкашивает пенсионеров, чем маркетинговые пандемии...

Смерти от онко в разы выше,чем пьяные смерти от дтп, что ещё раз подтверждает, что запрет пить за рулём маркетинговый. Они просто хотят нас подчинить.

  Hotab написав:Что там у вас не вышло?

Цитрин, ку-ку, не увиливайте)))

Сколько у вас в сумме?? ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:50

Ракша о своих ожиданиях по омикрону.


Так как мы имеем подобную слабую медицину, это можно проецировать и на Украину.

Мегакритического ничего, но но смертность может несколько подрасти.
Кого волнует влияние на рождаемость, там тоже упоминается.
Есть сравнение со смертностью от гриппа. В РФ ежегодно от 8 до 37 тыс умирало.
От Ковид 650 тыс избыточных за год.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:12

  Denik написав:Зробив 3 щеплення.

утром сделал бустер пфайзером, пока болит рука...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:14

Пік захворюваності у Польщі очікують у середині лютого

Польща, країна з населенням близько 38 млн. людей, має один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19 на душу населення, а рівень вакцинації нижчий від середнього показника по ЄС. Трохи більше половини з 38 мільйонів жителів Польщі (56,5%) вакциновані (Україна – 14,44 млн. двома дозами).
На даний момент зареєстровано 4 484 095 випадків захворювання на COVID-19 та 103 819 випадків смерті. (Україна 3842011 та 99129 відповідно).
Влада Польщі заявила, що остання хвиля пандемії призведе до того, що кількість випадків захворювання досягне рівня, який ще не спостерігався в Польщі, при цьому, за оцінками, пікове значення варіюватиметься від 60 000 до 140 000 щоденних випадків зараження. (Україна - ?? ваш варіант)
https://www.unn.com.ua/uk/news/1961049- ... v-covid-19

Щось мені підказує, що наш сценарій може бути схожим на польський :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 01:31

Правительство Ирландии снимает почти все ограничения по COVID-19:
https://news.sky.com/story/covid-republ ... s-12521991
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 02:51

"Летальность Омикрона на порядок ниже Дельты"
Ракша.
И называет 0.1..0.2% .
Если это так, то это ещё конечно не грипп, но около того. А при гриппе жёстких ограничений не было. Все закономерно и в общем-то неплохо.

Второе наблюдение Ракши, внимательно изучившего опыт ЮАР, "где разрушительнее была Дельта, там слабее Омикрон". Украина очень нелегко пережила Дельту, хотя и в разы лучше мышебратьев. Потому есть шанс, что Омикрон не даст сильно много смертей.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 08:09

Hotab
Если сравнивать относительные показатели, то совсем не в пользу украинских цифер.
Volos
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 08:37

  zРадио написав:Вакцинированные - более уверенные за здоровье люди, чем невакцинированные.


Понятное дело, по телевизору говорят жижа даёт защиту от смерти. Это внушает уверенность...

  zРадио написав:Исключение составляет небольшая доля последних - они просто отбитые и игнорируют любую игрозу своего здоровью


Они-то как-раз не игнорируют и не против, просто боятся, т.к. переживают за свое здоровье...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 08:53

  Hotab написав:"Летальность Омикрона на порядок ниже Дельты"
Ракша.
И называет 0.1..0.2% .
Если это так, то это ещё конечно не грипп, но около того. А при гриппе жёстких ограничений не было. Все закономерно и в общем-то неплохо.

раз Зрадио и песикот затрудняются ответить, спросим еще Хотаба:
с приходом омикрона смертность увеличилась или уменьшилась?
Ромасик
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П'ят 21 січ, 2022 13:41
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