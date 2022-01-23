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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4928492949304931

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.7 5 18
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
11%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
28%
5
Зробив 2 щеплення і досить
6%
1
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
50%
9
Інше
6%
1
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Ах да, я не учел уровень активности солнца, фазы луны, парниковых газов...

Их можно, но не обязательно. А вот степень ограничительных мер влияет очень сильно. Если в 2020 году "качков гоняли по пляжу", не дали Будивельныка в парк выйти, то в 2021 году все положили большой с прибором. И так не только у нас, но и в Европе. И,кстати,особенно именно молодежь. Но у вас то влияет только вакцинация. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 19:44

  Hotab написав:
  Schmit написав:Ах да, я не учел уровень активности солнца, фазы луны, парниковых газов...

Их можно, но не обязательно. А вот степень ограничительных мер влияет очень сильно. Если в 2020 году "качков гоняли по пляжу", не дали Будивельныка в парк выйти, то в 2021 году все положили большой с прибором. И так не только у нас, но и в Европе. И,кстати,особенно именно молодежь. Но у вас то влияет только вакцинация. :mrgreen:

А как же "вакцина защищает"? Если не от заражения, так на 100500% от тяжелого течения и смерти?
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:06

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:Ах да, я не учел уровень активности солнца, фазы луны, парниковых газов...

Их можно, но не обязательно. А вот степень ограничительных мер влияет очень сильно. Если в 2020 году "качков гоняли по пляжу", не дали Будивельныка в парк выйти, то в 2021 году все положили большой с прибором. И так не только у нас, но и в Европе. И,кстати,особенно именно молодежь. Но у вас то влияет только вакцинация. :mrgreen:

А как же "вакцина защищает"? Если не от заражения, так на 100500% от тяжелого течения и смерти?

"В группах риска"*

*но это не точно :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:09

  Schmit написав:А как же "вакцина защищает"?


По телевизору говорят от смерти защищает.

Вот еще эффект:
https://apostrophe.ua/news/society/scie ... uet/237887
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:А как же "вакцина защищает"?

А я отрицал, что защищает? Или "защищает" - это на 100% исключает?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:По телевизору говорят от смерти защищает.

По радио сказали, у Цитрина ума не хватило понять , что одна смерть - одна причина в Держстате. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:12

  Вкладчик1234 написав:"В группах риска"*

*но это не точно :)

и если к группам риска близко не подходить)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:15

Igneus

At last,after 5 months the PMO orders Health Ministry to take action on the complaint petition against Bill Gates and officials of Indian Council of Medical Research (ICMR) filed by Secretary General of Human Rights Security Council


https://indianbarassociation.in/blogs-iba/

Шо можно сказать за этот текст на сайте юристов-индусов ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:17

  Hotab написав:Антиваксы, ваши попытки все жалче и жалче. Сколько вы будете позориться своей глупостью??
Один пришел с сенсацией, что рост смертности в 2021 году - это от того, что умерших от Ковид посчитали 2 раза: один раз по Ковид, а второй от сопутствующей (или она основная, не важно) болезни. И потому умерло столько же, но цифра просто выросла. :lol: Ему показали его глупость, закрылся. В домике. :mrgreen:
Второй прибежал и крикнул "это от того, что в 2015-2019 недоумерли!! Они теперь умирают!!" Ему напихали, что ничего не недоумерли, все умирали в тех годах как обычно. Обиделся и ушел ещё на месяц.
Вы, Шмит, по графику одной возрастной группы по разным штаммах, по разным периодам, по разной степени заболеваемости по странам, делаете вывод "их убила вакцина!!" :mrgreen:
Мне вас порой жаль, антиваксы)) . Из кожи вон лезете, а придумать ничего не выходит.

то что там со смертностью от охмикрона?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:то что там со смертностью от охмикрона

Я вроде вполне ясно озвучил свою позицию по омикрону. Что именно ты не понял в ней?
В свою очередь, ты тоже записываешь в статистику одного жмура дважды, как Цитрин?))
Хотя не, не отвечай, меня интересует другое. Ты там под потоком бреда строительного лайкнул, потому вопрос: "ты тоже рассмотрел в 2015-2019 падение смертности? " :D
Или ты сначала недопонявши лайкнул, а потом уже прочитал мое макание Будивельныка в его испражнения в мой адрес, но давать заднюю уже не стал?))
Выбери свой вариант).
Hotab
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