Schmit написав:Ах да, я не учел уровень активности солнца, фазы луны, парниковых газов...
Их можно, но не обязательно. А вот степень ограничительных мер влияет очень сильно. Если в 2020 году "качков гоняли по пляжу", не дали Будивельныка в парк выйти, то в 2021 году все положили большой с прибором. И так не только у нас, но и в Европе. И,кстати,особенно именно молодежь. Но у вас то влияет только вакцинация.
Schmit написав:Ах да, я не учел уровень активности солнца, фазы луны, парниковых газов...
Их можно, но не обязательно. А вот степень ограничительных мер влияет очень сильно. Если в 2020 году "качков гоняли по пляжу", не дали Будивельныка в парк выйти, то в 2021 году все положили большой с прибором. И так не только у нас, но и в Европе. И,кстати,особенно именно молодежь. Но у вас то влияет только вакцинация.
А как же "вакцина защищает"? Если не от заражения, так на 100500% от тяжелого течения и смерти?
Schmit написав:Ах да, я не учел уровень активности солнца, фазы луны, парниковых газов...
Их можно, но не обязательно. А вот степень ограничительных мер влияет очень сильно. Если в 2020 году "качков гоняли по пляжу", не дали Будивельныка в парк выйти, то в 2021 году все положили большой с прибором. И так не только у нас, но и в Европе. И,кстати,особенно именно молодежь. Но у вас то влияет только вакцинация.
А как же "вакцина защищает"? Если не от заражения, так на 100500% от тяжелого течения и смерти?
At last,after 5 months the PMO orders Health Ministry to take action on the complaint petition against Bill Gates and officials of Indian Council of Medical Research (ICMR) filed by Secretary General of Human Rights Security Council
Hotab написав:Антиваксы, ваши попытки все жалче и жалче. Сколько вы будете позориться своей глупостью?? Один пришел с сенсацией, что рост смертности в 2021 году - это от того, что умерших от Ковид посчитали 2 раза: один раз по Ковид, а второй от сопутствующей (или она основная, не важно) болезни. И потому умерло столько же, но цифра просто выросла. Ему показали его глупость, закрылся. В домике. Второй прибежал и крикнул "это от того, что в 2015-2019 недоумерли!! Они теперь умирают!!" Ему напихали, что ничего не недоумерли, все умирали в тех годах как обычно. Обиделся и ушел ещё на месяц. Вы, Шмит, по графику одной возрастной группы по разным штаммах, по разным периодам, по разной степени заболеваемости по странам, делаете вывод "их убила вакцина!!" Мне вас порой жаль, антиваксы)) . Из кожи вон лезете, а придумать ничего не выходит.
Ромасик написав:то что там со смертностью от охмикрона
Я вроде вполне ясно озвучил свою позицию по омикрону. Что именно ты не понял в ней? В свою очередь, ты тоже записываешь в статистику одного жмура дважды, как Цитрин?)) Хотя не, не отвечай, меня интересует другое. Ты там под потоком бреда строительного лайкнул, потому вопрос: "ты тоже рассмотрел в 2015-2019 падение смертности? " Или ты сначала недопонявши лайкнул, а потом уже прочитал мое макание Будивельныка в его испражнения в мой адрес, но давать заднюю уже не стал?)) Выбери свой вариант).