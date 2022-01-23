Hotab написав:

Антиваксы, ваши попытки все жалче и жалче. Сколько вы будете позориться своей глупостью??Один пришел с сенсацией,- это от того, что умерших от Ковид посчитали 2 раза: один раз по Ковид, а второй от сопутствующей (или она основная, не важно) болезни. И потому умерло столько же, но цифра просто выросла.Ему показали его глупость, закрылся. В домике.Второй прибежал и крикнул "это от того, что в 2015-2019 недоумерли!! Они теперь умирают!!" Ему напихали, что ничего не недоумерли, все умирали в тех годах как обычно. Обиделся и ушел ещё на месяц.Вы, Шмит, по графику одной возрастной группы по разным штаммах, по разным периодам, по разной степени заболеваемости по странам, делаете вывод "их убила вакцина!!"Мне вас порой жаль, антиваксы)) . Из кожи вон лезете, а придумать ничего не выходит.