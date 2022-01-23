Цитрин написав:
Вы лжете. Я не держстат, а записывает держстат.
Что бы вы ещё ответили, кроме своего детского "Вы лжете"
.
как они записывают мне не известно.
Что не мешает вам фантазировать, что держстат ведёт двойной учёт и записывает дважды.
А Вы уверены, что погибший с кодами ишемии и ковида будет учтен только в строке с ковидом?
Ещё возможно в строке "ишемия". Но один раз.
На чем основана Ваша уверенность?
Эта информация платная, вы можете поспорить и узнаете.
Вы сами считали эту статистику?
Вы сами не считали по холодным синим ногам умерших от курения, но это не мешает вам оперировать этой цифрой, как истиной.
safonovstanislav написав:
Hotab, имейте совесть
У меня есть немного. С вами поделиться?
safonovstanislav написав:
Ваши сообщения не несут никакой полезной инормаци
Вы не правы. За вчера антиваксовская публика узнала (хотя это должно было и так им известно, но что-то у них вечно не получается) , что:
- в учёте смертности от Держстата один человек попадает в одну графу причин
- вопреки фантазиям Будивельныка, в 2015-2019 годах была самая обычная смертность , не заниженная, и это не может быть причиной ее роста в 2020-2021 годах как хотелось бы нафантазировать Будивельныку.
Более того, исходя из 4-х им собранных лайков за тот пост, есть ещё минимум 4 малограмотных человека, которые считали, как он. Неужели вы думаете, что святая миссия просвещения темных и неосведомленных - это не прекрасно? Мне кажется вы несправедливы и , наоборот, должны меня благодарить за мой труд.
В свою очередь у меня к вам вопрос, почему бы вам не сделать Будивельныку замечание за то, что он принес эту дэзу в формате оскорблений своих оппонентов, называя их дурні
? Почему бы вам не сделать ему замечание, когда он называет
своих опонентов "олигофрены"? Вам не кажется, что вы слишком субъективны в своих оценках?
safonovstanislav написав:
не представляющие никакой полезности.
Если мои сообщения не несут полезности конкретно вам, я вам предлагаю добавить меня в ЧС. Вы знаете где находится эта кнопка, или вам подсказать?