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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4929493049314932

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 20
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
10%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
35%
7
Зробив 2 щеплення і досить
5%
1
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
45%
9
Інше
5%
1
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 04:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab, имейте совесть. Ваши сообщения не несут никакой полезной инормации, при этом их к-во превышает все разумные пределы.
Весь ваш информационный мусор содержится не только в ваших сообщениях, но и в цитатах вас от других пользователей, которых вы провоцируете вступать в дискуссии, не представляющие никакой полезности.
Раз в неделю заглядываю посмотреть чего нового тут обсуждают, и единственное, что вижу, как кормят тролля
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 06:35

  Hotab написав:В свою очередь, ты тоже записываешь в статистику одного жмура дважды, как Цитрин?))


Вы лжете. Я не держстат, а записывает держстат. Я не имею никакого отношения к держстату и как они записывают мне не известно.

А Вы уверены, что погибший с кодами ишемии и ковида будет учтен только в строке с ковидом? На чем основана Ваша уверенность? Вы сами считали эту статистику?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 06:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы лжете. Я не держстат, а записывает держстат.

Что бы вы ещё ответили, кроме своего детского "Вы лжете" :D .

как они записывают мне не известно.

Что не мешает вам фантазировать, что держстат ведёт двойной учёт и записывает дважды.

А Вы уверены, что погибший с кодами ишемии и ковида будет учтен только в строке с ковидом?

Ещё возможно в строке "ишемия". Но один раз.


На чем основана Ваша уверенность?

Эта информация платная, вы можете поспорить и узнаете.

Вы сами считали эту статистику?


Вы сами не считали по холодным синим ногам умерших от курения, но это не мешает вам оперировать этой цифрой, как истиной.


  safonovstanislav написав:Hotab, имейте совесть

У меня есть немного. С вами поделиться?

  safonovstanislav написав:Ваши сообщения не несут никакой полезной инормаци

Вы не правы. За вчера антиваксовская публика узнала (хотя это должно было и так им известно, но что-то у них вечно не получается) , что:
- в учёте смертности от Держстата один человек попадает в одну графу причин
- вопреки фантазиям Будивельныка, в 2015-2019 годах была самая обычная смертность , не заниженная, и это не может быть причиной ее роста в 2020-2021 годах как хотелось бы нафантазировать Будивельныку.
Более того, исходя из 4-х им собранных лайков за тот пост, есть ещё минимум 4 малограмотных человека, которые считали, как он. Неужели вы думаете, что святая миссия просвещения темных и неосведомленных - это не прекрасно? Мне кажется вы несправедливы и , наоборот, должны меня благодарить за мой труд. :D

В свою очередь у меня к вам вопрос, почему бы вам не сделать Будивельныку замечание за то, что он принес эту дэзу в формате оскорблений своих оппонентов, называя их дурні? Почему бы вам не сделать ему замечание, когда он называет своих опонентов "олигофрены"? Вам не кажется, что вы слишком субъективны в своих оценках? :)

  safonovstanislav написав:не представляющие никакой полезности.

Если мои сообщения не несут полезности конкретно вам, я вам предлагаю добавить меня в ЧС. Вы знаете где находится эта кнопка, или вам подсказать?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:54

  Hotab написав:
  Ромасик написав:то что там со смертностью от охмикрона

Я вроде вполне ясно озвучил свою позицию по омикрону. Что именно ты не понял в ней?
В свою очередь, ты тоже записываешь в статистику одного жмура дважды, как Цитрин?))
Хотя не, не отвечай, меня интересует другое. Ты там под потоком сознания строителя лайкнул, потому вопрос: "ты тоже рассмотрел в 2015-2019 падение смертности? " :D
Или ты сначала недопонявши лайкнул, а потом уже прочитал мое макание Будивельныка в его глупости , но давать заднюю уже не стал?))
Выбери свой вариант).

  Ромасик написав:
  Hotab написав:"Летальность Омикрона на порядок ниже Дельты"
Ракша.
И называет 0.1..0.2% .
Если это так, то это ещё конечно не грипп, но около того. А при гриппе жёстких ограничений не было. Все закономерно и в общем-то неплохо.

раз Зрадио и песикот затрудняются ответить, спросим еще Хотаба:
с приходом омикрона смертность увеличилась или уменьшилась?

можно просто да/нет
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 24 січ, 2022 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:можно просто да/нет

Тогда надо более широкий вопрос.
Увеличилась/уменьшилась в сравнении с чем? С каким штаммом и с каким периодом времени?
Смертность или все же летальность?
В какой стране?
:lol:
Потому что примитивно "я сегодня позавтракал сытнее, значит еда подешевела" - это у нас тут есть специалисты и без меня. На графике находят "горб" и безапиляционно"то вакцына вбыла". :mrgreen:
И да, я жду ответы от вас на свои вопросы. :roll:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 січ, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:01

  Hotab написав:
  Ромасик написав:можно просто да/нет

Тогда надо более широкий вопрос.
Увеличилась/уменьшилась в сравнении с чем? С каким штаммом и с каким периодом времени?
Смертность или все же летальность?
В какой стране?
:lol:
Потому что примитивно "я сегодня позавтракал сытнее, значит еда подешевела" - это у нас тут есть специалисты и без меня. На графике находят "горб" и безапиляционно"то вакцына вбыла". :mrgreen:

с дельтой.
написано же смертность
убийственная сила вируса зависит от страны пребывания?
  Hotab написав:Потому что примитивно "я сегодня позавтракал сытнее, значит еда подешевела" - это у нас тут есть специалисты и без меня. На графике находят "горб" и безапиляционно"то вакцына вбыла". :mrgreen:

да или нет?
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:убийственная сила вируса зависит от страны пребывания?

"Убийственная сила вируса " - это скорее "летальность". Вы же настаиваете на "смертность". Так что же вас все же интересует конкретно? :lol:

  Ромасик написав:да или нет?

Вы про завтрак? Или про "вакцына-вбывця"?

Или что-то свое? Попробуйте зададать этот вопрос своему другу

Hotab
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