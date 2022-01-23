Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4930493149324933 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 20 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 10% 2 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 35% 7 Зробив 2 щеплення і досить 5% 1 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 45% 9 Інше 5% 1 Всього голосів : 20 Додано: Пон 24 січ, 2022 14:06 _hunter написав: fler написав: _hunter написав: ..антитела -- далеко не единственный механизм иммунитета и даже их третья доза повышает.

https://www.pfizer.com/news/press-relea ... on-variant

Ну и ждем марта потихоньку... ..антитела -- далеко не единственный механизм иммунитета и даже их третья доза повышает.Ну и ждем марта потихоньку...



Да-да, Израилю расскажите... За сутки там коэффициент выявленных 29,6%. Украина 26,9% на сегодня.

Как бы ваксы не кричали про малое тестирование у нас и большое у них, но коэффициент - это относительный показатель. Да-да, Израилю расскажите... За сутки там коэффициент выявленных 29,6%. Украина 26,9% на сегодня.Как бы ваксы не кричали про малое тестирование у нас и большое у них, но коэффициент - это относительный показатель.

Рассказать Израилю _о чем_? -- не смотря на "коэффициент выявленных 29,6%" (что бы это ни значило ) -- пик по смертям -- где-то в половину от лета/осени

И у Украины: что ни волна -- новый рекорд...

-- может в Израиле _уже_ знают все, что нужно?

Рассказать Израилю _о чем_? -- не смотря на "коэффициент выявленных 29,6%" (что бы это ни значило) -- пик по смертям -- где-то в половину от лета/осениИ у Украины: что ни волна -- новый рекорд...-- может в Израиле _уже_ знают все, что нужно?



Хантер, ваши графики в абсолютных цифрах , конечно, очень показательны для Израиля (9млн населения) и Украины (38-40млн). Но даже на них видно, что в Израиле за сутки 25 летальных, а у нас на сегодня 67. Возьмем даже за прошлую неделю среднюю - 133 чел - это и будет как в Израиле, если привести к кол-ву населения. В Британии сейчас средняя за 7 дней - 276 (при населении вдвое больше нашего). Только в Израиле и Британии все обколоты по самое не могу, а у нас - сами знаете

И мы уже обсуждали высокую смертность в Украине - бедность, медреформа и непривитость 60+. Может вы не согласны с этими причинами? Тогда назовите другие и объясните. Хантер, ваши графики, конечно, очень показательны для Израиля (9млн населения) и Украины (38-40млн).Но даже на них видно, что в Израиле за сутки 25 летальных, а у нас на сегодня 67. Возьмем даже за прошлую неделю среднюю - 133 чел - это и будет как в Израиле, если привести к кол-ву населения. В Британии сейчас средняя за 7 дней - 276 (при населении вдвое больше нашего). Только в Израиле и Британии все обколоты по самое не могу, а у нас - сами знаетеИ мы уже обсуждали высокую смертность в Украине - бедность, медреформа и непривитость 60+. Может вы не согласны с этими причинами? Тогда назовите другие и объясните. fler

Повідомлень: 2575 З нами з: 07.08.09 Подякував: 936 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4930493149324933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg spekyliant7 і 6 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 792 , 793 , 794

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7931 18058938

ЛОБ П'ят 21 січ, 2022 13:41