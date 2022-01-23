Да-да, Израилю расскажите... За сутки там коэффициент выявленных 29,6%. Украина 26,9% на сегодня. Как бы ваксы не кричали про малое тестирование у нас и большое у них, но коэффициент - это относительный показатель.
Рассказать Израилю _о чем_? -- не смотря на "коэффициент выявленных 29,6%" (что бы это ни значило ) -- пик по смертям -- где-то в половину от лета/осени И у Украины: что ни волна -- новый рекорд... -- может в Израиле _уже_ знают все, что нужно?
Хантер, ваши графики в абсолютных цифрах, конечно, очень показательны для Израиля (9млн населения) и Украины (38-40млн). Но даже на них видно, что в Израиле за сутки 25 летальных, а у нас на сегодня 67. Возьмем даже за прошлую неделю среднюю - 133 чел - это и будет как в Израиле, если привести к кол-ву населения. В Британии сейчас средняя за 7 дней - 276 (при населении вдвое больше нашего). Только в Израиле и Британии все обколоты по самое не могу, а у нас - сами знаете И мы уже обсуждали высокую смертность в Украине - бедность, медреформа и непривитость 60+. Может вы не согласны с этими причинами? Тогда назовите другие и объясните.