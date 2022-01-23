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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 20
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
10%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
35%
7
Зробив 2 щеплення і досить
5%
1
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
45%
9
Інше
5%
1
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:06

  _hunter написав:
  fler написав:
  _hunter написав:..антитела -- далеко не единственный механизм иммунитета и даже их третья доза повышает.
https://www.pfizer.com/news/press-relea ... on-variant
Ну и ждем марта потихоньку...


Да-да, Израилю расскажите... За сутки там коэффициент выявленных 29,6%. Украина 26,9% на сегодня.
Как бы ваксы не кричали про малое тестирование у нас и большое у них, но коэффициент - это относительный показатель.

Рассказать Израилю _о чем_? -- не смотря на "коэффициент выявленных 29,6%" (что бы это ни значило :) ) -- пик по смертям -- где-то в половину от лета/осени
И у Украины: что ни волна -- новый рекорд...
-- может в Израиле _уже_ знают все, что нужно? :roll:
Зображення


Хантер, ваши графики в абсолютных цифрах, конечно, очень показательны для Израиля (9млн населения) и Украины (38-40млн). :D Но даже на них видно, что в Израиле за сутки 25 летальных, а у нас на сегодня 67. Возьмем даже за прошлую неделю среднюю - 133 чел - это и будет как в Израиле, если привести к кол-ву населения. В Британии сейчас средняя за 7 дней - 276 (при населении вдвое больше нашего). Только в Израиле и Британии все обколоты по самое не могу, а у нас - сами знаете :wink:
И мы уже обсуждали высокую смертность в Украине - бедность, медреформа и непривитость 60+. Может вы не согласны с этими причинами? Тогда назовите другие и объясните.
fler
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