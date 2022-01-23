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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4930493149324933

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.4 5 24
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
8%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
42%
10
Зробив 2 щеплення і досить
4%
1
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
38%
9
Інше
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:56

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:
Да-да, Израилю расскажите... За сутки там коэффициент выявленных 29,6%. Украина 26,9% на сегодня.
Как бы ваксы не кричали про малое тестирование у нас и большое у них, но коэффициент - это относительный показатель.

Рассказать Израилю _о чем_? -- не смотря на "коэффициент выявленных 29,6%" (что бы это ни значило :) ) -- пик по смертям -- где-то в половину от лета/осени
И у Украины: что ни волна -- новый рекорд...
-- может в Израиле _уже_ знают все, что нужно? :roll:
Зображення


Хантер, ваши графики в абсолютных цифрах, ...


Что вы мне свои слова приписываете? :lol:
-- я, разве, хоть что-то о цифрах говорил? -- я сравнивал относительные высоты пиков по странам. Все.
В привитом Израиле -- холмик. В Украине -- которой что-то рассказать нужно -- пока... кхм... Ну, пока "непонятно что" -- от предыдущей волны только-только отходим. -- через месяц посмотрим -- отошли ли.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:10

  Ромасик написав:
  _hunter написав:

Вы все пропустили :lol: -- еще на той неделе новость обсудили: если кратко -- антитела -- далеко не единственный механизм иммунитета и даже их третья доза повышает.

может хантер ответит на вопрос? другие ваки, также не стесняйтесь.
  Ромасик написав:раз Зрадио и песикот затрудняются ответить, спросим еще Хотаба:
с приходом омикрона смертность увеличилась или уменьшилась?

Я не совсем понимаю в чем смысл требовать ответ, на вопрос, ответ на который уже дали:
Omicron causes less severe disease than delta, but that doesn't mean it's 'just a cold'

https://www.cnet.com/health/medical/omi ... ts-a-cold/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:50

Вакцина vs иммунитет

У доповнення до відсутності даних про ефективність подальших бустерних щеплень Марко Кавалері (відповідає за стратегію вакцинації в EMA) зазначив, що часто зроблені бустерні щеплення потенційно можуть негативно вплинути на імунну відповідь на COVID-19. Це може призвести до "втоми імунітету в населення", яке вже отримало кілька щеплень.
За даними Сари Фортун (професорка факультету імунології та інфекційних захворювань Гарвардської школи громадського здоров'я), побоювання Кавалері науково обґрунтовані.
"Т-клітини втрачають свою здатність розмножуватися, тобто стають дисфункціональними, коли вони у певних контекстах неодноразово стикаються з антигенами. Це найкраще вивчено під час лікування пацієнтів з ВІЛ або раком", - наголошує професорка у письмовій відповіді DW.
Антиген в організмі вакцинованих людей може бути присутнім протягом двох тижнів, перш ніж він знову зникне, підкреслює професор Інституту імунології в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені Райнгард Обст (Reinhard Obst). Він досліджував анергію Т-клітин у мишей.
Виснаження Т-клітин спостерігалося у хворих на рак або ВІЛ у відповідь на деякі імунологічні методи лікування. Незважаючи на відсутність клінічних даних, професор Обст вважає побоювання свого колеги Кавалері цілком виправданими.
https://www.dw.com/uk/covid-19-chy-osla ... l-3816-xml

ПС Шановні читачі гілки! Проголосуйте, б-ласка, щодо ваших планів з вакцинації (голосовалка, як завжди, під назвою гілки). Це допоможе нам всім краще зрозуміти поточну ситуацію з ковідом в нашій країні.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:58

  _hunter написав:Я не совсем понимаю в чем смысл требовать ответ, на вопрос, ответ на который уже дали:
Omicron causes less severe disease than delta, but that doesn't mean it's 'just a cold'


у меня вопрос довольно простой, и предполагает бинарный ответ да/нет:
смертность увеличилась или уменьшилась?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:17

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Я не совсем понимаю в чем смысл требовать ответ, на вопрос, ответ на который уже дали:
Omicron causes less severe disease than delta, but that doesn't mean it's 'just a cold'

https://www.cnet.com/health/medical/omi ... ts-a-cold/


у меня вопрос довольно простой, и предполагает бинарный ответ да/нет:
смертность увеличилась или уменьшилась?

У Ромасика проблемы с чтением длинных текстов? -- именно поэтому он только картинки постит да петросянит? :roll:
Но я же дал короткую выжимку из одного предложения... :shock:

Простой бинарный ответ существует только в сказках: наглядная демонстрация -- "ромасик уже перестал жену избивать? -- да/нет?"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:32

Якось невдобно вийшло ...

Ізраїль, де вакцинують від Covid-19 по четвертому колу, вийшов на перше місце у світі за приростом нових випадків зараження коронавірусом на душу населення. Такі дані у понеділок, 24 січня, оприлюднив дослідницький центр Оксфордського університету. У звіті уточнюється, що йдеться про статистику за останні сім днів.
Слідом за Ізраїлем йдуть Андорра, Франція, Словенія, Португалія, Сейшельські острови, Сан-Марино, Гібралтар :shock: , Гренландія, Ісландія, Мальдіви та Бельгія.
Параллельно в Ізраїлі знижуються темпи вакцинації. За добу 23 січня першу дозу отримали лише 1038 осіб, а днем раніше, у суботу, 22 січня – 303. Дуже низькі темпи вакцинації відзначаються у дітей. https://glavcom.ua/world/observe/vakcin ... 16820.html

Хіба не те саме відбувалося в Британії, коли вони щепили по 800+ тисяч людей за добу? Але на початку січня перестали щепити (100 тис. і менше/ за добу), тоді пішов спад хвилі. Чому тепер в Ізраїлі та Британії не поспішають на вакцинацію?
То може дійсно люди зіпсували собі імунітет? Інакше з якого дива у 90% щеплених країнах хворіють як ніколи раніше? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:33

заява вроде есть. можно почитать. дадут ход и будет ли рассмотрение то вопрос.
https://hannahroselaw.co.uk/icc-complaint-uk/
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:45

  fler написав:Ізраїль, де вакцинують від Covid-19 по четвертому колу, вийшов на перше місце у світі за приростом нових випадків зараження коронавірусом на душу населення. \\\

Может и нэвдобно, а может и вдобно (ровно та же ссылка):
Разом з тим за кількістю смертей Ізраїль займає лише 64 місце у світі (8447 летальних випадків). Це, наприклад, майже вдвічі менше, ніж у Швеції, яка знаходиться набагато нижче Ізраїлю за кількістю випадків зараження. У Чехії, де населення можна порівняти з ізраїльським, зареєстровано 12,8 тис. смертей. За кількістю померлих на 1 млн населення Ізраїль посідає 89 у світі, тоді як Швеція – 55, а Чехія – восьме.

-- зависит от "шашечки вам нужны (всякие 'коэффициенты выявления') или ехать (госпитализации/смерти)".
Интересно -- в Чехии со Швецией тоже "они":
  fler написав:\\\ И мы уже обсуждали высокую смертность в Украине - бедность, медреформа и непривитость 60+. Может вы не согласны с этими причинами? Тогда назовите другие и объясните.

виноваты?
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