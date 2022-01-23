fler написав: Да-да, Израилю расскажите... За сутки там коэффициент выявленных 29,6%. Украина 26,9% на сегодня. Как бы ваксы не кричали про малое тестирование у нас и большое у них, но коэффициент - это относительный показатель.
Рассказать Израилю _о чем_? -- не смотря на "коэффициент выявленных 29,6%" (что бы это ни значило ) -- пик по смертям -- где-то в половину от лета/осени И у Украины: что ни волна -- новый рекорд... -- может в Израиле _уже_ знают все, что нужно?
Хантер, ваши графики в абсолютных цифрах, ...
Что вы мне свои слова приписываете? -- я, разве, хоть что-то о цифрах говорил? -- я сравнивал относительные высоты пиков по странам. Все. В привитом Израиле -- холмик. В Украине -- которой что-то рассказать нужно -- пока... кхм... Ну, пока "непонятно что" -- от предыдущей волны только-только отходим. -- через месяц посмотрим -- отошли ли.
У доповнення до відсутності даних про ефективність подальших бустерних щеплень Марко Кавалері (відповідає за стратегію вакцинації в EMA) зазначив, що часто зроблені бустерні щеплення потенційно можуть негативно вплинути на імунну відповідь на COVID-19. Це може призвести до "втоми імунітету в населення", яке вже отримало кілька щеплень. За даними Сари Фортун (професорка факультету імунології та інфекційних захворювань Гарвардської школи громадського здоров'я), побоювання Кавалері науково обґрунтовані. "Т-клітини втрачають свою здатність розмножуватися, тобто стають дисфункціональними, коли вони у певних контекстах неодноразово стикаються з антигенами. Це найкраще вивчено під час лікування пацієнтів з ВІЛ або раком", - наголошує професорка у письмовій відповіді DW. Антиген в організмі вакцинованих людей може бути присутнім протягом двох тижнів, перш ніж він знову зникне, підкреслює професор Інституту імунології в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені Райнгард Обст (Reinhard Obst). Він досліджував анергію Т-клітин у мишей. Виснаження Т-клітин спостерігалося у хворих на рак або ВІЛ у відповідь на деякі імунологічні методи лікування. Незважаючи на відсутність клінічних даних, професор Обст вважає побоювання свого колеги Кавалері цілком виправданими. https://www.dw.com/uk/covid-19-chy-osla ... l-3816-xml
ПС Шановні читачі гілки! Проголосуйте, б-ласка, щодо ваших планів з вакцинації (голосовалка, як завжди, під назвою гілки). Це допоможе нам всім краще зрозуміти поточну ситуацію з ковідом в нашій країні.
Ізраїль, де вакцинують від Covid-19 по четвертому колу, вийшов на перше місце у світі за приростом нових випадків зараження коронавірусом на душу населення. Такі дані у понеділок, 24 січня, оприлюднив дослідницький центр Оксфордського університету. У звіті уточнюється, що йдеться про статистику за останні сім днів. Слідом за Ізраїлем йдуть Андорра, Франція, Словенія, Португалія, Сейшельські острови, Сан-Марино, Гібралтар , Гренландія, Ісландія, Мальдіви та Бельгія. Параллельно в Ізраїлі знижуються темпи вакцинації. За добу 23 січня першу дозу отримали лише 1038 осіб, а днем раніше, у суботу, 22 січня – 303. Дуже низькі темпи вакцинації відзначаються у дітей. https://glavcom.ua/world/observe/vakcin ... 16820.html
Хіба не те саме відбувалося в Британії, коли вони щепили по 800+ тисяч людей за добу? Але на початку січня перестали щепити (100 тис. і менше/ за добу), тоді пішов спад хвилі. Чому тепер в Ізраїлі та Британії не поспішають на вакцинацію? То може дійсно люди зіпсували собі імунітет? Інакше з якого дива у 90% щеплених країнах хворіють як ніколи раніше?
fler написав:Ізраїль, де вакцинують від Covid-19 по четвертому колу, вийшов на перше місце у світі за приростом нових випадків зараження коронавірусом на душу населення. \\\
Может и нэвдобно, а может и вдобно (ровно та же ссылка):
Разом з тим за кількістю смертей Ізраїль займає лише 64 місце у світі (8447 летальних випадків). Це, наприклад, майже вдвічі менше, ніж у Швеції, яка знаходиться набагато нижче Ізраїлю за кількістю випадків зараження. У Чехії, де населення можна порівняти з ізраїльським, зареєстровано 12,8 тис. смертей. За кількістю померлих на 1 млн населення Ізраїль посідає 89 у світі, тоді як Швеція – 55, а Чехія – восьме.
-- зависит от "шашечки вам нужны (всякие 'коэффициенты выявления') или ехать (госпитализации/смерти)". Интересно -- в Чехии со Швецией тоже "они":
fler написав:\\\ И мы уже обсуждали высокую смертность в Украине - бедность, медреформа и непривитость 60+. Может вы не согласны с этими причинами? Тогда назовите другие и объясните.