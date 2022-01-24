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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4931493249334934

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 25
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
8%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
40%
10
Зробив 2 щеплення і досить
4%
1
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
40%
10
Інше
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 05:34

Заболевший коронавирусом мер Киева Кличко, который во время локдаунов призывал киевлян "хватит шастать", а сейчас призывает киевлян "хочешь шастать, вакцинируйся", ходит по ресторанам, а на вопрос журналиста о том, откуда он идет, отвечает, что из больницы:
https://strana.news/news/372678-zabolev ... video.html
https://www.youtube.com/watch?v=nt41DHWJxPU
Igneus
 
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П'ят 21 січ, 2022 13:41
ЛОБ

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