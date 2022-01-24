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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 січ, 2022 05:34
Заболевший коронавирусом мер Киева Кличко, который во время локдаунов призывал киевлян "хватит шастать", а сейчас призывает киевлян "хочешь шастать, вакцинируйся", ходит по ресторанам, а на вопрос журналиста о том, откуда он идет, отвечает, что из больницы:https://strana.news/news/372678-zabolev ... video.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=nt41DHWJxPU
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