fler написав:Вангую кратное увеличение заболеваемости в Украине в ближайшее время. Причина: народ не носит маски, не стесняется кашлять в толпе, шастает заболевший на работути не только.
Всё смешалось в доме Облонских (с)
Всего лишь 10 дней назад здесь радовались решению Ильичевского суда, который признал, что
Таким чином, діюча Постанова КМУ від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами внесеними Постановою КМУ від 20.10.2021р. № 1096 про введення карантину є незаконною і не підлягає виконанню.
И вдруг я читаю осуждение, что народ не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию. Но ведь это предписывалось той самой, "неконституционной Постановой КМУ:
2*2. З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється "зелений" рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; ... 7) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. ... не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; ... 15) перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно:
на територіях закладів охорони здоров'я та освіти;
в підземних переходах;
на зупинках громадського транспорту;
на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра; ...
Так что народ все правильно делает, когда не носит маски и не соблюдает дистанцию - живет строго по Конституции Украины. Кстати в той же Конституции нет ни слова о запрете ходить заболевшим коронавирусом на работу и кашлять в толпе.
Украинцы законопослушный народ и строго соблюдают украинские Законы, в т.ч. и Основной Закон Украины
fler написав:Вангую кратное увеличение заболеваемости в Украине в ближайшее время. Причина: народ не носит маски, не стесняется кашлять в толпе, шастает заболевший на работути не только.
Всего лишь 10 дней назад здесь радовались решению Ильичевского суда, который признал, что
Таким чином, діюча Постанова КМУ від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами внесеними Постановою КМУ від 20.10.2021р. № 1096 про введення карантину є незаконною і не підлягає виконанню.
Всё смешалось в доме Облонских (с)
это точно, только при чем тут творчество КМУ? Намордники для чихающих никто не отрицает. А постанова КМУ никак не запрещает чихающим шататься по городу. Или запрещает? И тем более делать КТ
З огляду на досвід інших країн, слід очікувати досягнення пікових значень через 1-3 тижні. (Чудово! И в марте спад, б-ласка.) Частка дітей серед випадків хвороби та випадків госпіталізації досягла найвищих значень за весь час пандемії. Крім того, частка госпіталізованих серед випадків хвороби у віковій категорії 0-9 років перевищила відповідну частку у категорії 60-69 років, що на тлі аналогічних світових даних вказує на зміщення властивостей вірусу. (И шо делать с вакцинацией?) За жовтень та листопад частка жінок серед померлих з усіх причин була близькою до 55% (під час минулих хвиль значення були близькими до 50%). Відповідно, очікувана тривалість життя при народженні знизилась за два місяці у жінок на 0,8 року (до 74,5 років), а у чоловіків на 0,5 року (до 65,2 років). Кумулятивно з 2019 року ОТЖ жінок втратило 2,5 роки, а чоловіків – 1,8 року. (Учитывая перекос "на 10 девчонок по статистике 9 ребят", будем считать это коррекцией ) https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... ageID=8633
Твоя матчасть тебе от твоей бабушки вместе с шарфиком досталась?? На рентгене далеко не так все видно. Но можешь мне не говорить, я и так знаю, у вас в невменяемом кругу антиваков разогнали зраду не только по поводу "маска-вбывця, люды задыхаються вид гипоксии", но и "КТ так облучает, что потом лёгкие без иммунитета распадаюЦЦа". Да-да. Мы все в курсе. Вбывця вакцина и вбывця КТ. А Ковид животворящий.
Традиційне рентгенологічне дослідження дає одне пласке зображення ураженого органа, а КТ забезпечує сегментарний зріз тканини і за секунду видає декількасот знімків, — пояснює кандидатка медичних наук, лікарка-пульманологиня Вікторія Сухан. — Коли йдеться про діагностику саме вірусної пневмонії, КТ є більш інформативною. Завдяки ній можна розпізнати навіть 1 — 2% вірусного ушкодження легень. Тоді як рентген виявляє проблему, коли вона вже масштабніша.
— Помірний вплив рентген-променів (як і при КТ, так і при звичній рентген-діагностиці) — безпечний, — розповідає лікар-рентгенолог Євген Ситник. — Сумарна річна ефективна доза опромінення для людини не має перевищувати 1 мілізіверт (мЗв). При КТ одноразове променеве навантаження може сягати приблизно 0,4 мЗв (залежно від кількості потрібних сканів). До речі, вагітним КТ зазвичай не рекомендують. Адже навіть така доза може бути небезпечною для ненародженої дитини.
Твоя матчасть тебе от твоей бабушки вместе с шарфиком досталась?? На рентгене далеко не так все видно. Но можешь мне не говорить, я и так знаю, у вас в невменяемом кругу антиваков разогнали зраду не только по поводу "маска-вбывця, люды задыхаються вид гипоксии", но и "КТ так облучает, что потом лёгкие без иммунитета распадаюЦЦа". Да-да. Мы все в курсе. Вбывця вакцина и вбывця КТ. А Ковид животворящий.
Традиційне рентгенологічне дослідження дає одне пласке зображення ураженого органа, а КТ забезпечує сегментарний зріз тканини і за секунду видає декількасот знімків, — пояснює кандидатка медичних наук, лікарка-пульманологиня Вікторія Сухан. — Коли йдеться про діагностику саме вірусної пневмонії, КТ є більш інформативною. Завдяки ній можна розпізнати навіть 1 — 2% вірусного ушкодження легень. Тоді як рентген виявляє проблему, коли вона вже масштабніша.
— Помірний вплив рентген-променів (як і при КТ, так і при звичній рентген-діагностиці) — безпечний, — розповідає лікар-рентгенолог Євген Ситник. — Сумарна річна ефективна доза опромінення для людини не має перевищувати 1 мілізіверт (мЗв). При КТ одноразове променеве навантаження може сягати приблизно 0,4 мЗв (залежно від кількості потрібних сканів). До речі, вагітним КТ зазвичай не рекомендують. Адже навіть така доза може бути небезпечною для ненародженої дитини.
По данным британской Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS), симптомами посткоронавирусного синдрома или длительного COVID-19 являются:
крайняя усталость; одышка; учащенное сердцебиение; боль или стеснение в груди; проблемы с памятью или концентрацией внимания; головокружение; проблемы со сном; покалывание в суставах; боль в суставах; депрессия и тревога; звон в ушах; боли в ушах; тошнота; диарея; высокая температура; сыпь. Ученые подчеркивают, что ныне существует очень мало конкретных методов лечения посткоронавирусного синдрома. У некоторых людей симптомы исчезают через несколько недель или месяцев, а у других сохраняются почти через два года после того, как они впервые заболели.