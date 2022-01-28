Хотя в табличке ваксы по прежнему в большинстве болеют в 2 раза больше:
Можно было бы сказать, что они посчитали среднее по палате за счет детишек, но то же не натягивается...
Как думаете, подвирают?
>>> Хотя в табличке ваксы по прежнему в большинстве болеют в 2 раза больше Так ваксов где-то в 3..4 раза больше -- т.е. болеет их таки _меньше_. А если вместо позитивных тестов посмотреть на на госпитализаци или недайбоже на смерти -- там антиваксы раз эдак в 10 чаще мрут.
>>> Как думаете, подвирают? Кто/в чем? Но скорее всего -- просто "кто-то" читать/считать не умеет.
А Вы молодец, я уже думал уже сам принести новую картинку Эта эффективность не эксперимент а наблюдение, на его результаты влияет поведение людей котрое никак не контролируется ни у вакцинированных ни в контрольной группе, о чем Вам уже писали. Стали носить маски - исчезла негативная эффективность.
Но не расстраивайтесь, с вчерашнего дня маски отменили, может еще увидите отрицательные величины
А Вы молодец, я уже думал уже сам принести новую картинку Эта эффективность не эксперимент а наблюдение, на его результаты влияет поведение людей котрое никак не контролируется ни у вакцинированных ни в контрольной группе, о чем Вам уже писали. Стали носить маски - исчезла негативная эффективность.
Но не расстраивайтесь, с вчерашнего дня маски отменили, может еще увидите отрицательные величины
а когда Джонсон рассказывает басни о 90%, он проконтролировал поведение контрольной группы?
fler написав:Или Хотаб считает, что 3,75 млн. украинцев можно пренебречь
Хотаб считает, что когда в ноябре 2021 года в Украине умирает ковидников столько же, сколько в Британии за все второе полугодие, то уже даже цитринам неуместно включать занудство: в 2 ли раза больше население Британии, чем Украины, или только в 1.8
А уж академикам тем более не стоит быть такими мелочными. Не переживайте, если цифры будут "пограничными", и доли будут иметь значение для определения истины, мы обязательно будет считать с десятыми и сотыми после запятой. А в вашей ситуации , когда кратный улёт не в нашу пользу - "фигой срам не прикроешь".
fler написав:Типа Хотаб забыл о сопутствующих (онко, диабет, сердечно-сосудистые, ожирение
Хотаб помнит. Но если мадам забыла, что у нас среди "уже не молодежь" практически нет здоровых, то пусть заглянет в свою справку о противопоказаниях к вакцинации. И это она по возрасту пока еще совсем не ЦА для Ковида. В свою очередь, Хотаб НЕ помнит, чтобы больной диабетом до пандемии когда-либо "засопливил" и сдох. А тут оказывается какие-то другие "сопли", которые Ромка продолжает называть соплями, но чтобы не умирать требует доплату врачам , кислород, и медицину уровня "аГлиЦкая".