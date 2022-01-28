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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4944494549464947 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.4 5 31 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 6% 2 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 42% 13 Зробив 2 щеплення і досить 6% 2 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 39% 12 Інше 6% 2 Всього голосів : 31 Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:44 Ромасик написав: Бриты как-то умудрились пофиксить отрицательную эффективность вакцин:



Хотя в табличке ваксы по прежнему в большинстве болеют в 2 раза больше:



Можно было бы сказать, что они посчитали среднее по палате за счет детишек, но то же не натягивается...



Как думаете, подвирают? Бриты как-то умудрились пофиксить отрицательную эффективность вакцин:Хотя в табличке ваксы по прежнему в большинстве болеют в 2 раза больше:Можно было бы сказать, что они посчитали среднее по палате за счет детишек, но то же не натягивается...Как думаете, подвирают?

>>> Хотя в табличке ваксы по прежнему в большинстве болеют в 2 раза больше

Так ваксов где-то в 3..4 раза больше -- т.е. болеет их таки _меньше_.

А если вместо позитивных тестов посмотреть на на госпитализаци или недайбоже на смерти -- там антиваксы раз эдак в 10 чаще мрут.





>>> Как думаете, подвирают?

Кто/в чем? Но скорее всего -- просто "кто-то" читать/считать не умеет. >>> Хотя в табличке ваксы по прежнему в большинстве болеют в 2 раза большеТак ваксов где-то в 3..4 раза больше -- т.е. болеет их таки _меньше_.А если вместо позитивных тестов посмотреть на на госпитализаци или недайбоже на смерти -- там антиваксы раз эдак в 10 чаще мрут.>>> Как думаете, подвирают?Кто/в чем? Но скорее всего -- просто "кто-то" читать/считать не умеет. _hunter Повідомлень: 6218 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 428 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:48 Ромасик написав: Бриты как-то умудрились пофиксить отрицательную эффективность вакцин: Бриты как-то умудрились пофиксить отрицательную эффективность вакцин:



А Вы молодец, я уже думал уже сам принести новую картинку

Эта эффективность не эксперимент а наблюдение, на его результаты влияет поведение людей котрое никак не контролируется ни у вакцинированных ни в контрольной группе, о чем Вам уже писали. Стали носить маски - исчезла негативная эффективность.



Но не расстраивайтесь, с вчерашнего дня маски отменили, может еще увидите отрицательные величины А Вы молодец, я уже думал уже сам принести новую картинкуЭта эффективность не эксперимент а наблюдение, на его результаты влияет поведение людей котрое никак не контролируется ни у вакцинированных ни в контрольной группе, о чем Вам уже писали. Стали носить маски - исчезла негативная эффективность.Но не расстраивайтесь, с вчерашнего дня маски отменили, может еще увидите отрицательные величины IgA Повідомлень: 1239 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:18 IgA написав: Ромасик написав: Бриты как-то умудрились пофиксить отрицательную эффективность вакцин: Бриты как-то умудрились пофиксить отрицательную эффективность вакцин:



А Вы молодец, я уже думал уже сам принести новую картинку

Эта эффективность не эксперимент а наблюдение, на его результаты влияет поведение людей котрое никак не контролируется ни у вакцинированных ни в контрольной группе, о чем Вам уже писали. Стали носить маски - исчезла негативная эффективность.



Но не расстраивайтесь, с вчерашнего дня маски отменили, может еще увидите отрицательные величины А Вы молодец, я уже думал уже сам принести новую картинкуЭта эффективность не эксперимент а наблюдение,, о чем Вам уже писали. Стали носить маски - исчезла негативная эффективность.Но не расстраивайтесь, с вчерашнего дня маски отменили, может еще увидите отрицательные величины

а когда Джонсон рассказывает басни о 90%, он проконтролировал поведение контрольной группы? а когда Джонсон рассказывает басни о 90%, он проконтролировал поведение контрольной группы? Ромасик

Повідомлень: 4103 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1061 раз. Подякували: 603 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 січ, 2022 01:14 Ромасик написав: а когда Джонсон рассказывает басни о 90%, он проконтролировал поведение контрольной группы? а когда Джонсон рассказывает басни о 90%, он проконтролировал поведение контрольной группы?



а Вы что-то контролировали когда месяц тут одну и ту же картинку постили? а Вы что-то контролировали когда месяц тут одну и ту же картинку постили? IgA Повідомлень: 1239 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 січ, 2022 03:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Или Хотаб считает, что 3,75 млн. украинцев можно пренебречь Или Хотаб считает, что 3,75 млн. украинцев можно пренебречь

Хотаб считает, что когда в ноябре 2021 года в Украине умирает ковидников столько же, сколько в Британии за все второе полугодие, то уже даже цитринам неуместно включать занудство: в 2 ли раза больше население Британии, чем Украины, или только в 1.8



А уж академикам тем более не стоит быть такими мелочными.

Не переживайте, если цифры будут "пограничными", и доли будут иметь значение для определения истины, мы обязательно будет считать с десятыми и сотыми после запятой. А в вашей ситуации , когда кратный улёт не в нашу пользу - "фигой срам не прикроешь".



fler написав: Типа Хотаб забыл о сопутствующих (онко, диабет, сердечно-сосудистые, ожирение Типа Хотаб забыл о сопутствующих (онко, диабет, сердечно-сосудистые, ожирение

Хотаб помнит. Но если мадам забыла, что у нас среди "уже не молодежь" практически нет здоровых, то пусть заглянет в свою справку о противопоказаниях к вакцинации. И это она по возрасту пока еще совсем не ЦА для Ковида.

В свою очередь, Хотаб НЕ помнит, чтобы больной диабетом до пандемии когда-либо "засопливил" и сдох. А тут оказывается какие-то другие "сопли", которые Ромка продолжает называть соплями, но чтобы не умирать требует доплату врачам , кислород, и медицину уровня "аГлиЦкая". Хотаб считает, что когда в ноябре 2021 года в Украине умирает ковидников столько же, сколько в Британии за все второе полугодие, то уже даже цитринам неуместно включать занудство: в 2 ли раза больше население Британии, чем Украины, или только в 1.8А уж академикам тем более не стоит быть такими мелочными.Не переживайте, если цифры будут "пограничными", и доли будут иметь значение для определения истины, мы обязательно будет считать с десятыми и сотыми после запятой. А в вашей ситуации , когда кратный улёт не в нашу пользу - "фигой срам не прикроешь".Хотаб помнит. Но если мадам забыла, что у нас среди "уже не молодежь" практически нет здоровых, то пусть заглянет в свою справку о противопоказаниях к вакцинации. И это она по возрасту пока еще совсем не ЦА для Ковида.В свою очередь, Хотаб НЕ помнит, чтобы больной диабетом до пандемии когда-либо "засопливил" и сдох. А тут оказывается какие-то другие "сопли", которые Ромка продолжает называть соплями, но чтобы не умирать требует доплату врачам , кислород, и медицину уровня "аГлиЦкая". Hotab

Повідомлень: 6827 З нами з: 15.02.09 Подякував: 458 раз. Подякували: 1677 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4944494549464947 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7936 18422752

Vic П'ят 28 січ, 2022 12:54