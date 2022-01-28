RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4944494549464947

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.4 5 31
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
42%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
39%
12
Інше
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:44

  Ромасик написав:Бриты как-то умудрились пофиксить отрицательную эффективность вакцин:

Хотя в табличке ваксы по прежнему в большинстве болеют в 2 раза больше:

Можно было бы сказать, что они посчитали среднее по палате за счет детишек, но то же не натягивается...

Как думаете, подвирают?

>>> Хотя в табличке ваксы по прежнему в большинстве болеют в 2 раза больше
Так ваксов где-то в 3..4 раза больше -- т.е. болеет их таки _меньше_.
А если вместо позитивных тестов посмотреть на на госпитализаци или недайбоже на смерти -- там антиваксы раз эдак в 10 чаще мрут.
Зображення

>>> Как думаете, подвирают?
Кто/в чем? Но скорее всего -- просто "кто-то" читать/считать не умеет.
_hunter
 
Повідомлень: 6218
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:48

  Ромасик написав:Бриты как-то умудрились пофиксить отрицательную эффективность вакцин:


А Вы молодец, я уже думал уже сам принести новую картинку :D
Эта эффективность не эксперимент а наблюдение, на его результаты влияет поведение людей котрое никак не контролируется ни у вакцинированных ни в контрольной группе, о чем Вам уже писали. Стали носить маски - исчезла негативная эффективность.

Но не расстраивайтесь, с вчерашнего дня маски отменили, может еще увидите отрицательные величины
IgA
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 02.07.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:18

  IgA написав:
  Ромасик написав:Бриты как-то умудрились пофиксить отрицательную эффективность вакцин:


А Вы молодец, я уже думал уже сам принести новую картинку :D
Эта эффективность не эксперимент а наблюдение, на его результаты влияет поведение людей котрое никак не контролируется ни у вакцинированных ни в контрольной группе, о чем Вам уже писали. Стали носить маски - исчезла негативная эффективность.

Но не расстраивайтесь, с вчерашнего дня маски отменили, может еще увидите отрицательные величины

а когда Джонсон рассказывает басни о 90%, он проконтролировал поведение контрольной группы?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 01:14

  Ромасик написав:а когда Джонсон рассказывает басни о 90%, он проконтролировал поведение контрольной группы?


а Вы что-то контролировали когда месяц тут одну и ту же картинку постили?
IgA
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 02.07.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 03:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Или Хотаб считает, что 3,75 млн. украинцев можно пренебречь

Хотаб считает, что когда в ноябре 2021 года в Украине умирает ковидников столько же, сколько в Британии за все второе полугодие, то уже даже цитринам неуместно включать занудство: в 2 ли раза больше население Британии, чем Украины, или только в 1.8

А уж академикам тем более не стоит быть такими мелочными.
Не переживайте, если цифры будут "пограничными", и доли будут иметь значение для определения истины, мы обязательно будет считать с десятыми и сотыми после запятой. А в вашей ситуации , когда кратный улёт не в нашу пользу - "фигой срам не прикроешь".

  fler написав:Типа Хотаб забыл о сопутствующих (онко, диабет, сердечно-сосудистые, ожирение

Хотаб помнит. Но если мадам забыла, что у нас среди "уже не молодежь" практически нет здоровых, то пусть заглянет в свою справку о противопоказаниях к вакцинации. И это она по возрасту пока еще совсем не ЦА для Ковида.
В свою очередь, Хотаб НЕ помнит, чтобы больной диабетом до пандемии когда-либо "засопливил" и сдох. А тут оказывается какие-то другие "сопли", которые Ромка продолжает называть соплями, но чтобы не умирать требует доплату врачам , кислород, и медицину уровня "аГлиЦкая".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6827
З нами з: 15.02.09
Подякував: 458 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4944494549464947
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7936 18422752
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 12:54
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.