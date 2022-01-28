Hotab написав:Ви продовжуєте спостереження за активними дописувачами гілки? Ведете і далі облік часу і виводите на чисту воду найактивніших?
Та ні, але товариш писав деколи по 5 підряд вночі повідомлень, а тут пропав як катран з плоту. А раптом саме те, про що гілка спіткало? На жаль не видно по всім хто де активнічає, от по вас, а ви напевно по к-ті тут №1, не бачу. По крайній мірі я не відслідковую кожен +. Нате вам більш відносного активіста: Вгадайте хто? А zzzzz зараз був активізувався трохи на валютній гілці - там основний шухер зараз.
IgA написав:а Вы что-то контролировали когда месяц тут одну и ту же картинку постили?
а я постил официальные данные. Если это официальная чушь, то так и скажите.
То так и говорю: интерпритация официальных данных "от Ромасика" -- чушь. Вот официальные выводы из официальных данных
1) эту интерпритацию я комментировал давно, что она накручена исключительно в пользу ваксов, без любых доказательств. 2) надо быть последовательным и к графикам эффективности вакцин добавить эти же комментарии. 3) куда исчезла отрицательная эффективность? - так никто и не прокомментировал. А если она на самом деле исключительно положительная, то на основании каких данных построены эти графики и почему эти данные не показаны в отчете?
Ромасик написав:а я постил официальные данные. Если это официальная чушь, то так и скажите.
То так и говорю: интерпритация официальных данных "от Ромасика" -- чушь. Вот официальные выводы из официальных данных
1) эту интерпритацию я комментировал давно, что она накручена исключительно в пользу ваксов, без любых доказательств. 2) надо быть последовательным и к графикам эффективности вакцин добавить эти же комментарии. 3) куда исчезла отрицательная эффективность? - так никто и не прокомментировал. А если она на самом деле исключительно положительная, то на основании каких данных построены эти графики и почему эти данные не показаны в отчете?
1. Доказательства -- прямо в том же фрагменте, но раньше. Но это да -- _читать нужно_ 2. Так только вчера ж выкладывал (табличку, правда, но Ромасик же график построит -- если ему сильно нужно): в больничках антиваксов лежит в разы больше ваксов.
_hunter написав:...в больничках антиваксов лежит в разы больше ваксов.
Когда мы осенью постили тут видео главврача инфекционки С.Федоровой, где она говорит о том, что ваксов/неваксов в больнице 30%/70% - это было неубедительно? Мы понимаем, что на тот момент вакс/невакс в Украине было 20%/80%, да? И также понимаем, что самая непривитая группа 60+ занимала бОльшую часть коек. Как в непривитой стране в больницах оказалось 30% ваксов? Расскажите мне о "совпадениях" и "на примере одной больницы".