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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4946494749484949

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.4 5 31
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
42%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
39%
12
Інше
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Ви продовжуєте спостереження за активними дописувачами гілки? Ведете і далі облік часу і виводите на чисту воду найактивніших?

Та ні, але товариш писав деколи по 5 підряд вночі повідомлень, а тут пропав як катран з плоту. А раптом саме те, про що гілка спіткало? На жаль не видно по всім хто де активнічає, от по вас, а ви напевно по к-ті тут №1, не бачу. По крайній мірі я не відслідковую кожен +. Нате вам більш відносного активіста:
Зображення
Вгадайте хто?
А zzzzz зараз був активізувався трохи на валютній гілці - там основний шухер зараз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Вгадайте хто

Навіщо щось гадати. Я і так знаю на який табір ви працюєте. :lol:

Раз вже заглянули... Як ви оцінюєте вплив хвиль народжуваності в 1930 роках на цунамі смертності в листопаді 2021 року? :D

Та в яких саме місяцях був сплеск народжуваності , якщо влітку 2021 смертність була на нижній межі норми, а вже восени била вікові рекорди?
Hotab
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1
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:16

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  IgA написав:а Вы что-то контролировали когда месяц тут одну и ту же картинку постили?

а я постил официальные данные. Если это официальная чушь, то так и скажите.

То так и говорю: интерпритация официальных данных "от Ромасика" -- чушь.
Вот официальные выводы из официальных данных
Зображення

1) эту интерпритацию я комментировал давно, что она накручена исключительно в пользу ваксов, без любых доказательств.
2) надо быть последовательным и к графикам эффективности вакцин добавить эти же комментарии.
3) куда исчезла отрицательная эффективность? - так никто и не прокомментировал. А если она на самом деле исключительно положительная, то на основании каких данных построены эти графики и почему эти данные не показаны в отчете?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:19

  IgA написав:
  Ромасик написав:а я постил официальные данные. Если это официальная чушь, то так и скажите.


у Вас есть основания полагать что официальный Борис официально сообщает официальным журналистам неофициальные данные?

есть
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:23

  Ромасик написав:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:а я постил официальные данные. Если это официальная чушь, то так и скажите.

То так и говорю: интерпритация официальных данных "от Ромасика" -- чушь.
Вот официальные выводы из официальных данных
Зображення

1) эту интерпритацию я комментировал давно, что она накручена исключительно в пользу ваксов, без любых доказательств.
2) надо быть последовательным и к графикам эффективности вакцин добавить эти же комментарии.
3) куда исчезла отрицательная эффективность? - так никто и не прокомментировал. А если она на самом деле исключительно положительная, то на основании каких данных построены эти графики и почему эти данные не показаны в отчете?

1. Доказательства -- прямо в том же фрагменте, но раньше. Но это да -- _читать нужно_ :lol:
2. Так только вчера ж выкладывал (табличку, правда, но Ромасик же график построит -- если ему сильно нужно): в больничках антиваксов лежит в разы больше ваксов.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:25

  Ромасик написав:
  IgA написав:
  Ромасик написав:а я постил официальные данные. Если это официальная чушь, то так и скажите.


у Вас есть основания полагать что официальный Борис официально сообщает официальным журналистам неофициальные данные?

есть

Ну да -- и только никому непонятные штрихи из не менее непонятных ромасиковых мувиков говорят Сущую Правду :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:32

Интересно, Голубовская таки уколется до понедельника? Или отстранят? :)
https://www.youtube.com/watch?v=c6TNNmyHUcE
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:16

  _hunter написав:...в больничках антиваксов лежит в разы больше ваксов.


Когда мы осенью постили тут видео главврача инфекционки С.Федоровой, где она говорит о том, что ваксов/неваксов в больнице 30%/70% - это было неубедительно?
Мы понимаем, что на тот момент вакс/невакс в Украине было 20%/80%, да? И также понимаем, что самая непривитая группа 60+ занимала бОльшую часть коек.
Как в непривитой стране в больницах оказалось 30% ваксов? :shock:
Расскажите мне о "совпадениях" и "на примере одной больницы".
fler
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