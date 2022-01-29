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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.5 5 32
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
6%
2
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
13
Зробив 2 щеплення і досить
6%
2
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
41%
13
Інше
6%
2
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:25

  Цитрин написав:
  pesikot написав:Они оба причастны к тому трындецу, что сейчас происходит, но они оба надели белые польта


а какой "трындец" сейчас происходит? :?

У каждого свой. У меня кашель. У вас отсутствие логики и математики.
А вы про чей спросили?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

pesikot написав:
  Hotab написав:
  fler написав:свідомий вибір

Он давно намекал на пословицу "не надо метать перед свиньями бисер". Собственно как поступил и "многоZ".

Не надо оправдывать что ЛАД, что zzzzzz

Они оба причастны к тому трындецу, что сейчас происходит, но они оба надели белые польта
В смысле? Заразу завезли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:44

  Faceless написав:В смысле? Заразу завезли?

В смысле, хоть иногда надо мозги включать :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:48

так это он омикрон в Украину завез?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 18:27

Как изменится мир после пандемии.

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 18:40

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:23

  flyman написав:youtube Z3SiQWBeQ40[/youtube]

от деда нафталином попахивает)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:27

  Hotab написав:
  Цитрин написав:
  pesikot написав:Они оба причастны к тому трындецу, что сейчас происходит, но они оба надели белые польта


а какой "трындец" сейчас происходит? :?

У каждого свой. У меня кашель.

как это для такого бравого вояки кашель стал трындецом?
Говорили бустер надо колоть. Нет, сидит считает ̶м̶е̶с̶я̶ч̶н̶ы̶е̶ лунные фазы
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Нет, сидит считает

, когда 500 грн дадут. А ты приплатил за липовую бумагу? Продлевать надо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:45

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Нет, сидит считает

, когда 500 грн дадут.


А шо Хотаб уже бустеризировался? :shock: или так, __ думкой багатіє.. :mrgreen:
fler
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